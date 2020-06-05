Madrid'in sembolik mekanı kapanıyor (Flamenkonun kalbi)

Dünya ekonomisini felç eden Covid-19 salgını Flamenko sanatçılarını çalıştıran mekanları da vurdu. İspanya'nın başkenti Madrid'de ülkenin en iyi Flamenko sanatçılarına ev sahipliği yapan bir mekan izleyici eksikliği nedeniyle kapanıyor.
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05.06.2020 - 09:50
'Duyguların ateşli dansı' Flamenko'yu sevenler yaklaşık 40 yıldır hizmet veren Casa Patas veya Tablao olarak bilinen mekanı sık sık ziyaret ediyordu.
Flamenko dansçısı Mariana Colladi, “Burada, yılların hikayeleri, yaşam, şarkı söyleme ve dans etme, neşe, gözyaşı ve duygu üzerine inşa edilmiş gerçekten özel bir enerji var” dedi.
Sahne ışıklarının parıltısının altında, yüksek topuklu ayakkabılarını boş salona çeviren Colladi, "Umarım bu sahneye son kez gelmem" ifadelerini kullandı.
Söz konusu mekan 14 Mart'tan bu yana salgın nedeniyle kapalıydı. Hükümet o günden bu yana kısıtlamaları hafifletse de bu durum Casa Patas'ın kapatılmasına engel olmadı.
Turizm sektörünün durduğu ülkede bar yöneticisi Martin Guerrero, müşterilerinin dörtte üçünün turist olmasının kapıya kilit vurulmasında baş rol oynadığını söylüyor.
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