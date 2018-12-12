Magazin ve sanat turu (12 Aralık 2018)

2018 yılında Türkiye’de en çok hangi şarkılar çalma listelerine eklendi, hangi şarkılar paylaşıldı, yaş grupları ve aylara göre hangi sanatçılar öne çıktı, kimler bu yıl en çok yeni takipçi elde etti? 2018, en çok dinlenen şarkıcı Ezhel'in yılı oldu. İşte Spotify’a göre Türkiye’de 2018’de müziğe dair bilinmeyenler...

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