Magazin ve sanat turu (12 Aralık 2018)
ntv.com.tr
12 Aralık 2018 'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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TREN YOLCULUĞUNDA HAYATI DEĞİŞTİGösteri dünyasında gördüğümüz ünlü isimlerin perde arkasındaki keşfedilme hikayelerini biliyor musunuz? Sıradan hayatları bir anda değişen Çukur'un Saadet'i Boncuk Yılmaz'dan Burak Özçivit'e, Hazal Kaya'dan Merve Boluğur'a ünlü isimlerin keşfedilme hikayeleri....
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19 YAŞINDA GÖZLERİNİ KAYBETTİ, ŞİMDİ PODYUMUN ARANAN YÜZÜ
Jane Arinaitwe, 19 yaşında görme yetisini kaybettikten sonra podyumların aranan yıldızı haline geldi. Ugandalı model, başkaları tarafından 'kusur' olarak algılanan özelliğiyle kendini moda dünyasına kabul ettiren tek isim değil. Moda dünyası artık kusursuz güzelliğe savaş açan modelleri sahipleniyor.
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NARCOS DİZİSİNDEN UYARLANAN ROMAN ÇIKTI
Narcos dizisi ile bağlantılı ilk resmi roman olan Jaguarın Pençesi, Pablo Escobar liderliğindeki Medellín kartelinin iç yüzünü polis memuru Jose Aguilar Gonzales’in gözünden anlatıyor.
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PRENSES 23 YIL SONRA KRALİÇE'NİN İZİNDE
İsveç Prensesi Victoria, annesi Kraliçe Silvia’nın 23 yıl önce aynı etkinlikte giydiği elbiseyle 2018 Nobel Ödülleri törenine katıldı.
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BİRLİKTELİKTE KRİZ (ÜNLÜ MODELDEN İLK HAMLE)İlişkileriyle dünya gündeminde olan Adriana Lima ile Metin Hara'nın birlikteliklerinde kriz yaşadıkları öne sürüldü. Lima'nın sosyal medyadan takibi çekmesi ayrılık iddialarını güçlendirdi. Lima gelişmelerin ardından bir de açıklama yaparak, “Kadınlar, siz kötü yetiştirilmiş erkekler için bir rehabilitasyon merkezi değilsiniz" dedi.
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20. YÜZYILIN EN ÇOK DİNLENEN ŞARKISI BELLİ OLDU
Rami Malek'in başrolde yer aldığı biyografik filmin de etkisiyle Bohemian Rhapsody, dünya çapında 20’nci yüzyılın en çok dinlenen şarkısı oldu.
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ŞEYMA SUBAŞI: ENERJİ PATLAMASI YAŞIYOR OLABİLİRİMGeçtiğimiz kasım ayında Acun Ilıcalı'dan ayrılan Şeyma Subaşı boşanmanın ardından ilk kez konuştu. "Sağlıklı olduğumuz sürece her şey yoluna girecektir" diyen Subaşı sakin yaşamayı sevmediğini belirterek, "Biraz fazla enerji patlaması yaşıyor olabilirim. Kendimi dinginleştirmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
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AMY ADAMS GALAYA DAMGA VURDU
Dick Cheney’in hayat hikayesini konu edinen Vice filminin dünya prömiyeri dün akşam yapıldı. Galaya katılan Amy Adams, kırmızı elbisesiyle kırmızı halının en dikkat çeken ismi oldu.
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"KADINLARIN, KADINLARA YAPTIĞI BU İĞRENÇ YORUMLAR NEDEN?"45. Altın Kelebek Ödülleri'nde kıyafetiyle en çok konuşulan isimlerden biri olan Hadise hakkındaki yorumlara isyan etti. Hadise, "Kadınların, kadınlara yaptığı bu iğrenç yorumlar neden? Bir ödül töreni yaşadık, herkes içinde mutlu olduğu ve güçlü hissettiği kıyafetleri giydi" dedi.
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FİLMLERİN UNUTULMAZ ANLARIIMDb editörleri 2018'de vizyona giren filmlerin kritik ve unutulmaz anlarını derledi. İşte yılın filmlerinde dikkat çeken anlar...
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2018 EZHEL'İN YILI OLDU (TÜRKİYE’DE MÜZİĞE DAİR BİLİNMEYENLER)
2018 yılında Türkiye’de en çok hangi şarkılar çalma listelerine eklendi, hangi şarkılar paylaşıldı, yaş grupları ve aylara göre hangi sanatçılar öne çıktı, kimler bu yıl en çok yeni takipçi elde etti? 2018, en çok dinlenen şarkıcı Ezhel'in yılı oldu. İşte Spotify’a göre Türkiye’de 2018’de müziğe dair bilinmeyenler...
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BREZİLYA’YA TÜRK TOHUMUOyuncu Jessica May’in anne-babası, kendi ülkelerinde olmayan sebze-meyvelerin tohumlarını Türkiye’den alarak, çiftliklerine ekiyor.
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TUBA BÜYÜKÜSTÜN'DEN SURİYELİ ÇOCUKLARLA BULUŞMAUNICEF İyi Niyet Elçisi ve oyuncu Tuba Büyüküstün, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) iş birliğinde, Türk ve Suriyeli çocuklarla, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonunun fonlarıyla gerçekleştirilen "Müzede Bir Gün" isimli atölye etkinliğine katıldı.
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DOKUZ AY SONRA İLK KEZ MAAİLE
Kim Kardashian ve Kanye West, dokuz ay sonra ilk kez üç çocuğuyla birlikte çekilen fotoğraflarını paylaştı.
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2018’İN EN ÇOK SATAN KİTAPLARI2018 yılında Türkiye’nin en çok kitap okuyan coğrafi bölgeleri, en çok satan kitaplar, en çok talep gören yayınevleri ve en çok satan klasikler belli oldu. İşte Hepsiburada verilerine göre 2018'in en çok okunanları...
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FAHRİYE EVCEN'DEN BURAK ÖZÇİVİT'LE MAKYAJSIZ AŞK POZUEkran, sahne ve podyum yıldızlarını güzellik merkezlerinde saatlerini geçirdiğini ve her daim bakımlı gezmeye alışık olduklarını biliriz. Makyajsız görmeye alışık olmadığımız ünlü isimler 'sıfır makyajlı' halleriyle şaşırtıyor. Son olarak Fahriye Evcen'in sıfır makyajıylı hali dikkat çekti.
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DÜNYACA ÜNLÜ ŞARKICI BLACK MIRROR DİZİSİNDE
Popüler bilim kurgu dizisi Black Mirror’ın 5. sezon bölümlerinden birinde ünlü şarkıcı Miley Cyrus’un rol alması bekleniyor.
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“AKILLI TELEFONLAR OLMADAN ÖNCE NE YAPIYORDUK?” (YANIT ARŞİV FOTOĞRAFLARINDA)
Akıllı telefonlar hayatı kolaylaştırmanın yanında hayatımıza olumsuzluklar da kattı. Çoğumuzun antisosyalleşmesine yol açtı. Şimdilerde aynı masa etrafındaki insanlar bile telefonlarına sarılıp kendileri ve teknoloji dünyasının sunduklarıyla baş başa kalmayı tercih ediyor. Peki, akıllı telefonlar olmadan önce ne yapıyorduk? Arşiv fotoğrafları, bu sorunun cevabını veriyor. İşte haberleri sadece gazetelerden aldığımız dönemlerden kareler...
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4 KEZ OSCAR SUNDU, BU YIL YİNE TALİP
Komedyen Kevin Hart’ın Oscar sunucusu olmaktan vazgeçtiğini açıklamasının ardından sunucusuz kalan 2019 Oscar Ödülleri töreni için, daha önce dört kez Oscar sunuculuğu üstlenen Whoopi Goldberg talip oldu. İki Oscar kazanan Goldberg, dört kez Oscar töreni sundu.
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16. İSTANBUL BİENALİ YEDİNCİ KITA BAŞLIĞIYLA DÜZENLENECEKİstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen "16. İstanbul Bienali", "Yedinci Kıta" başlığıyla düzenlenecek. Bienal, 14 Eylül-10 Kasım 2019 arasında yapılacak.
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KENDALL JENNER'A MEKTUP: ÖLÜM BİZİ AYIRINCAYA DEK...
Dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş, ortağı Marcus Piggott ile birlikte Kendall Jenner’a aşk mektubu gönderdi. Jenner’ın sosyal medyadan paylaştığı aşk mektubundaki “Ölüm bizi ayırıncaya dek seni seveceğim” sözleri dikkat çekti.
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KARTAL TİBET'İN MELHUR OTOMOBİLİ BULUNDU
Uzun süredir gözlerden uzak olan Yeşilçam’ın efsane oyuncusu, yönetmeni, senaristi Kartal Tibet’in sinemada gerek oyuncu olarak kullandığı, gerekse yönettiği filmlerinde yıllarca sık sık gördüğümüz 1969 model 34 KT 417 plakalı Mercedes marka 280S tipi aracı geçtiğimiz günlerde gün yüzüne çıkarıldı.
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GENCO ERKAL’IN MERHABA'SINA GALA GECESİ60. sanat yılında usta oyuncu Genco Erkal’ın uyarladığı, yönettiği ve aynı zamanda tek başına rol aldığı Merhaba'nın galası, önceki akşam Kenter Tiyatrosu’nda gerçekleşti. Galaya yoğun ilgi gösteren davetliler oyunun sonunda, tek kişilik oyunların ustası Erkal’ı ayakta alkışladılar.
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BU RESTORANDA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ŞİŞELERDEN TABAK YAPILIYOR
Küresel ısınmanın etkileri giderek artarken çevreyi korumak için küçük girişimler bile önemli bir fark yaratıyor. İspanya'da dünyaca ünlü bir restoran, tüketilen içeceklerin şişelerini yeniden kullanıma sokuyor. Bunu şişeleri tabaklara dönüştürerek yapıyor. Özel tasarım tabaklar restorana ayrı bir hava da katıyor.
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AT KAZASINDA İFADESİ ALINDIOyuncu Cemal Hünal'ın eğitim verdiği binicilik merkezinde bir ata motosiklet çarpmasından dolayı ifade verdi.
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CENGİZ AYTMATOV ANILIYOR
Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, doğumunun 90. yıl dönümü dolayısıyla mezarı başında anılacak.
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TÜRKLERİN AZ OKUDUĞUYLA İLGİLİ ALGI OLUŞTURULUYORKültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaş, "Maalesef olmayan araştırmalar üzerinden Türklerin az okuduğuyla ilgili bazı algılar oluşturuluyor" dedi.
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“BİZLER BU VATANIN SEVDALILARI, BAYRAĞIMIZIN BEKÇİLERİYİZ!"Star TV ekranlarında yayınlanan Söz'ün 64. bölüm fragmanı seyirciyle buluştu.
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