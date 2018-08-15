Magazin ve sanat turu (15 Ağustos 2018)

1994 yılında albino hastalığı olan bir kadın Jean Paul Gaultier’e bir fotoğrafını gönderdi. Ünlü tasarımcı Connie Chiu’nun sıradışı görünümüne hayran oldu ve onu modelleri arasına kattı. Connie böylece moda dünyasının ilk albino modeli oldu. Güzellik standartlarının değişiminde yolu açan Connie Chiu, moda endüstrisinde özgün görünümlü modellerin artmasını sağladı. Böylece Sophia Hadjipanteli kalın kaşlarıyla, Freya Lawrence büyük kulaklarıyla objektif karşısına geçerek klasik standartlara meydan okudu. İşte moda dünyasında güzellikl standartlarını değiştiren modeller...

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