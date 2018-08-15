Magazin ve sanat turu (15 Ağustos 2018)
15 Ağustos 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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DUAYEN FOTOĞRAF SANATÇISI ARA GÜLER'E 90. YAŞ ARMAĞANI
Fotoğrafın usta isimlerinden Ara Güler, yarın 90 yaşına giriyor. Usta fotoğrafçının doğum gününde, Doğuş Grubu'nun işbirliğiyle 'Ara Güler Müzesi' açılacak. İstanbul bomontiada'daki müze, Türkiye’nin ilk uluslararası niteliğe sahip fotoğraf müzesi olacak. Eserlerinin yanı sıra, Ara Güler’in kişisel notları, hatıra eşyaları, fotoğrafçılık malzemeleri, koleksiyonları burada sergilenecek.
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'YAPTIKLARINI İĞRENÇ BULUYORUM'2016 yılının ağustos ayında verdikleri boşanma kararıyla magazin dünyasına bomba gibi düşen Brad Pitt, Angelina Jolie ve çocuklarıyla ilgili haberler nedeniyle eski eşini suçladı.
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CEM YILMAZ'IN SİNEMA KARNESİCem Yılmaz'ın yeni çalışması Karakomik Filmler'in çekimleri başladı. Sete çıkan oyuncuların sahnelerden ilk kareleri de yayınlandı. Gişesi şimdiden merakla beklenen Yılmaz, yaklaşık 5 milyon seyirciye ulaşan son filmi Arif v 216'nın rekorunu kırabilecek mi? İşte Her Şey Çok Güzel Olacak'tan Arif v 216'ya Yılmaz'ın filmlerinin gişe rakamları ve yeni filminden kareler.
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SESİNİ KORUMKanadalı sanatçı Celine Dion, sesini koruma sırlarını açıkladı.
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EŞCİNSEL KARAKTER TEPKİSİYeni film Jungle Cruise’da Disney’in ilk eşcinsel karakterini canlandıracağını açıklayan Jack Whitehall’a sosyal medyadan tepki yağdı. Sosyal medyada Scarlett Johansson’a yöneltilen eleştirilerin benzeri yapıldı.
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EZGİ MOLA: ÇOCUK İÇİN EŞ LAZIMAnne olmayı çok istediğini dile getiren Ezgi Mola, "Ama bunun için önce bana bir eş lazım” ifadelerini kullandı.
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'KENDİMİN KÖLESİ GİBİ ÇALIŞIYORUM'Süperstar Ajda Pekkan önceki gün bir radyo programına konu oldu. Süperstar, “Kendimin kölesi gibi çalışıyorum. Düz bir insan olsam bütün bu farklılıkları yaratamayabilirdim” dedi.
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"EDEBİYATÇILAR BİRLİĞİ İLE ARTİSTLER'İN MAÇI" (YIL 1964)Ünlü yazar Sunay Akın, 1964 yılına ait bir kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Akın fotoğrafa, "Halit Kıvanç, hakemliğini yaptığı “Edebiyatçılar Birliği” ve “Artistler”in maçında, iki takımın kaptanıyla... Solda Orhan Kemal, sağda Haldun Taner... Edebiyatçılar maçı 5-3 kazanırlar... Tarih: 8 Haziran 1964..." notunu düştü.
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ÜNLÜ ÇİFTİN DÜĞÜNÜNDEN YENİ FOTOĞRAFLARCansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'in, cumartesi akşamı gerçekleyen festival konseptindeki düğün töreninden yeni fotoğraflar ortaya çıktı.
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SÖZ'ÜN YENİ SEZON KADROSUNA KATILAN İLK İSİM BELLİ OLDUGeçtiğimiz yıl Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde rol alan Deniz Baysal'ın yeni adresi Söz oldu.
27 yaşındaki Baysal, senaryo gereği Söz diziden ayrılan Aybüke Pusat'ın yerine Tolga Sarıtaş ile başrolü paylaşacak.
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PİLATESE BAŞLAYAN ERKEKLER KERVANINA KATILDISpora olan tutkusu ile bilinen oyuncu Barış Murat Yağcı, pilatese başlayan erkekler kervanına katıldı.
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TÜRK HAYRANLARIYLA İLK KEZ BULUŞTUArnavut kökenli İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve model Dua Lipa, Antalya'da hayranlarına konser verdi.
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'ÇİN SEDDİ' SORUSUNA MURAT YILDIRIM'DAN AÇIKLAMAKim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım, "Çin Seddi" sorusuna 2 joker kullanan ve gündeme oturan Su Ayhan hakkında konuştu. Yıldırım, "Cevabından emin olmak için biraz öküz altında buzağı aradı" dedi.
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YAMAÇ PARAŞÜTÜNDE GİTAR REKOR KIRDIYunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Çin'de başlatılan tanıtım seferberliği sonuç vermeye başladı. Türkiye'yi yıl sonuna kadar ziyaret eden Çinli turist sayısının 1 milyona ulaşması beklenirken, YEE tarafından ağırlanan Çinli şarkıcı Xu Fe'nin Fethiye'de paraşütle atlayış sırasında gitar çaldığı görüntüleri Çin'de izlenme rekorları kırdı. Xu Fe'nin sosyal medyada paylaştığı videoyu kısa sürede 70 milyon kişi izledi.
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ÖZNUR SERÇELER ERKİNCİ KUŞ'TAN AYRILDI MI?Star TV'nin Erkenci Kuş dizisini izleyenleri 8. bölümde Sanem'in ablası Leyla karakterine hayat veren Öznur Serçeler'in hiç rolü olmadığı fark etti. Diziden ayrıldığı iddia edilen 31 yaşındaki oyuncu konuya Instagram hesabından açıklık getirdi.
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52 YAŞINDA OLMASINA RAĞMEN 25 GÖSTEREN ÜNLÜ OYUNCUNUN SIRRI
Hollywood’un ünlü oyuncusu Halle Berry, 52 yaşında olmasına rağmen 25 yaşında göstermesinin sırrını Instagram fotoğraflarıyla açıklıyor.
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GÜZELLLİK STANDARTLARINA MEYDAN OKUDU
1994 yılında albino hastalığı olan bir kadın Jean Paul Gaultier’e bir fotoğrafını gönderdi. Ünlü tasarımcı Connie Chiu’nun sıradışı görünümüne hayran oldu ve onu modelleri arasına kattı. Connie böylece moda dünyasının ilk albino modeli oldu. Güzellik standartlarının değişiminde yolu açan Connie Chiu, moda endüstrisinde özgün görünümlü modellerin artmasını sağladı. Böylece Sophia Hadjipanteli kalın kaşlarıyla, Freya Lawrence büyük kulaklarıyla objektif karşısına geçerek klasik standartlara meydan okudu. İşte moda dünyasında güzellikl standartlarını değiştiren modeller...
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SİNEM KOBAL'A SÜRPRİZ PARTİKenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal'a doğum günü için sürpriz bir parti düzenledi. Geceye Kobal'ın yakın arkadaşları katıldı.
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SOPHIE TURNER NİŞANLISIYLA TATİLDE
Game of Thrones'un Sansa'sı Sophie Turner, şarkıcı nişanlısı Joe Jonas’la tatil yapıyor. İkili, havuz keyfi yaparken görüntülendi.
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INSTAGRAM'DAN NASIL PARA KAZANILIR? (İNGİLİZ FENOMENDEN TÜYOLAR)
Genç model Natasha Grano, 600 bin takipçili Instagram’ından yılda 250 bin sterlin (ortalama 2 milyon TL) kazanıyor. Takipçi kazanma taktikleri uygulayıp başaran ve sonrasında Instagram'dan para kazanan Grano'dan bazı tüyolar...
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ÜNLÜ İSİMLER FENERBAHÇE MAÇINDASanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları.
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BEATLES'IN BABALARI VE OĞULLARI
Dünyaca ünlü İngiliz müzik grubu Beatles’ın en tanınan üyeleri John Lennon ve Paul McCartney'nin oğulları da arkadaş çıktı. İkili, son paylaşımlarında babalarının birer kopyası gibi görünüyor.
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ULUSLARARASI ASPENDOS OPERA VE BALE FESTİVALİ BAŞLIYOR
Türkiye'nin tek opera ve bale festivali olan Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 4 Eylül'de Giacomo Puccini'nin ölümsüz eseri Turandot'un operasıyla başlayacak.
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ANADOLU ATEŞİ'NDEN 17 YILDA 45 MİLYON SEYİRCİAnadolu Ateşi, kurulduğundan bu yana 17 yılda gerçekleştirdiği 5 bini aşkın temsilde 45 milyonun üzerinde seyirciye ulaştı.
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DRONE'UN GÖZÜNDEN DÜNYA
Endonezyalı mimar, fotoğrafçı ve dijital sanatçı Demas Rusli, drone'la fotoğraflar çekiyor. İşte drone'un yakaladığı nefes kesici fotoğraflar...
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WHAT MEN WANT (ERKEKLER NE İSTER) FİLMİNDEN İLK FRAGMAN
Taraji P Henson’ın başrolde yer aldığı, Kadınlar Ne İster filmini tersine çeviren What Men Want filminden ilk fragman yayınlandı.
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TİYATRO SANATÇISI MÜŞFİK KENTER ARAMIZDAN AYRILALI 6 YIL OLDUBugün tiyatro oyuncusu Müşfik Kenter'in 6. ölüm yıldönümü... Sanat hayatı, Devlet Tiyatrosu'nda oynadığı Oğuz Ata Oyunu ile başladı. Sonrasında ölene kadar sahneden hiç inmedi. İstanbul’da oyuncu, tiyatrocu ve yönetmen Muhsin Ertuğrul ile birlikte çalıştı. Uzun yıllar turnelerle Anadolu’yu dolaştı. Sevimli Uzaylı ''Alf'' seslendirmesiyle hafızalara kazındı. Kenter'i ölümünün 6. yılında anıyoruz.
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OSCAR'LI AKTÖR RESTORAN İMPARATORLUĞU KURDU
Oscar’lı oyuncu Robert De Niro, oyunculuğunun yanı sıra girşimcilik yeteneği olduğunu da kanıtladı. 1994'te açmaya başladığı restoran sayısını 39'a çıkardı.
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28. YAŞINA ÖZEL 28 FOTOĞRAFLA JENNIFER LAWRENCEYer aldığı filmler dünya genelinde 5.5 milyar dolardan fazla hasılat eden, 2015 ve 2016'da dünyanın en çok kazanan kadın oyuncusu seçilen hatta Time Dergisi'nin dünyanın en etkili isimleri arasında gösterdiği Jennifer Lawrence 15 Ağustos itibariyle yeni yaşını kutluyor. İşte 28. yaşına özel 28 fotoğrafla Jennifer Lawrence
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