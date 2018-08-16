Magazin ve sanat turu (16 Ağustos 2018)
16 Ağustos 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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SOUL MÜZİĞİN KRALİÇESİ ARETHA FRANKLİN HAYATINI KAYBETTİ
Soul müziğin kraliçesi olarak tanınan Aretha Franklin 76 yaşında hayatını kaybetti. Kanser tedavisi gören Franklin, son bir haftada yoğun bakımda tutuluyordu.
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"MART AYINDAN BERİ TEDAVİ OLUYORUM"Ünlü oyuncu Gupse Özay, Deliha ve Görümce filmleri için hızlı bir şekilde kilo alıp vermesinden dolayı rahatsızlandığını açıkladı. Özay, hayranlarını uyararak, "Doktor kontrolü olmadan asla kilo alıp verme olayını abartmayın" dedi.
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FRAGMAN 'ÇOK KORKUNÇ' OLDUĞU GEREKÇESİYLE YAYINDAN KALDIRILDI
Korku filmi The Nun’ın sadece altı saniye süren korkutucu tanıtımı, YouTube politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle yayından kaldırıldı.
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21 YAŞINDAKİ BELLA HADİD'İN 72'LİK İDOLÜABD’li top model Bella Hadid, Allure dergisine kapak oldu, samimi açıklamalarda bulundu:
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KYLIE JENNIR'IN YENİ STİLİ (DERİ MAYO İLE KOMBİN)Yeni yaşından hemen önce Forbes'un 'Kendi servetine sahip olan en zenginler' listesine girerek Mark Zuckerberg 'i bile sollayan Kylie Jenner 21. doğum gününden sonra ünvanına uygun stiliyle dikkat çekti. Genç CEO, Travis Scott ile çıktığı alışverişte, deri mayo ile ince çizgili blazer kombini tercih etti.
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IŞIN KARACA'DAN DOLMA DERSİ (EV HALLERİ)Gösteri dünyasında bakımlı halleriyle gördüğümüz ünlü isimler alışılagelmiş görüntülerinin dışındaki hayatlarını da zaman zaman sosyal medyadan yayınlıyor. Son olarak Işın Karaca'dan mutfak paylaşımı Instagram'da ses getirdi. İşte ünlü isimlerin gündelik hayattan yanısyan ev halleri...
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GQ YILIN İLHAM VEREN KİŞİSİ ÖDÜLÜ İLK KEZ BİR KADININ
Yapımcı Harvey Weinstein'i cinsel tacizle ilk suçlayan kişi olarak yeni itirafların önünü açan ve Hollywood'da MeToo (Ben de) hareketini başlatan oyuncu Rose McGowan, GQ Yılın Erkekleri Ödülleri’nde (GQ Men of the Year), Yılın İlham Veren Kişisi ödülünü alacak.
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MADONNA'YI MADONNA YAPAN PERFORMANSLAR‘Popun kraliçesi’ Madonna, bugün 60 yaşına giriyor. İşte 60’ıncı yaşında Madonna’yı Madonna yapan, hafızalara kazınan performanslarından bazıları...
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NURİ BİLGE CEYLAN ONUR LİSTESİNDEDünyaca ünlü senarist ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan, bu yıl 43'üncüsü düzenlenecek Toronto Uluslararası Film Festivali’nin (TIFF) Onur Listesi’nde yer aldı.
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EMMA STONE: EVLENMEK VE ÇOCUK DOĞURMAK İSTİYORUM
Gelecek hayallerinin oyunculukla ilgili olmadığını söyleyen Oscar’lı aktris Emma Stone, “Evlenmeyi çok istiyorum, çocuğum olmasını çok istiyorum” dedi.
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ARA GÜLER 90 YAŞINDA
Ara Güler, genç yaşta gazeteciliğe başladı daha sonra fotoğrafa merak salarak bu alanda ilerledi. Bertrand Russell,Nazım Himet, Winston Churchill, Arnold Toynbee, Salvador Dali ve Picasso gibi yüzlerce ünlü ismi fotoğrafladı. Çektiği her kareye bir hikaye ve anlam yüklemeyi başaran efsane Ara Güler bugün (16 Ağustos 2018) 90 yaşında. Usta fotoğrafçının doğum gününde, Doğuş Grubu'nun işbirliğiyle 'Ara Güler Müzesi' açılacak, İşte Ara Güler'in geçmişten günümüz İstanbul temalı bazı fotoğrafları...
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ÜNLÜLERİN FOTOĞRAFÇISI MERT ALAŞ'TAN NICKI MINAJ'A KLİP
Dünyaca ünlü yıldızların fotoğrafçısı ve arkadaşı olarak tanınan Mert Alaş ve ortağı Marcus Piggott, Nicki Minaj'ın Ganga Burn adlı şarkısının klibini yönetti.
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46. YAŞINA ÖZEL 46 FOTOĞRAFLA BEN AFFLECKOyuncu, yönetmen ve Oscar ödüllü senarist Bean Affleck 15 Ağustos itibariyle 46. yaşını kutluyor. İşte ABD'yi oyuncunun yıllar içindeki değişi ve canlandırdığı karakterler...
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EMINA JAHOVIC STRESTEN 10 KİLO VERDİMustafa Sandal ile 10 yıllık evliliğini, geçen haziranda sona erdiren Emina Jahovic, yaşadığı stres yüzünden aşırı derecede zayıfladı.
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İLHAM ALABİLECEĞİNİZ TATİL ROTALARI VE FOTOĞRAFLARI18 Ağustos Cumartesi gününden itibaren başlayacak olan ve 26 Ağustos Pazar gecesi sona erecek Kurban Bayramı tatili için henüz plan yapmadıysanız, ünlülerin bu yaz Instagram'dan paylaştıkları tatil ve yer bildirimlerinden ilham alabilirsiniz. İşte ünlülerin tatil fotoğrafları...
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EN İYİ FİNANS VE EKONOMİ FİLMLERİYabancı film izlemek istiyor ancak karar veremiyorsanız finans, iş dünyası ve ekonomi filmleri farklı bir tercih olabilir. İşte yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran veri tabanı IMDb verilerine göre en iyi (yüksek puanlı) ekonomi filmleri
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YENİ SEVGİLİYLE EL ELEİngiliz şarkıcı Liam Payne, eski sevgilisini çabuk unuttu... Geçtiğimiz ay Cheryl’den ayrılan genç popçu, aradığı aşkı model Cairo Dwek’te buldu.
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HORST'UN TÜRKİYE'DEKİ İLK KİŞİSE SERGİSİ
Leica Gallery İstanbul, Horst P. Horst Estate ve The Art Design Project işbirliği ile 13 Eylül – 24 Kasım tarihleri arasında moda ve portre fotoğrafçılığında Işık Ustası olarak bilinen Horst P. Horst’un Türkiye’deki ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.
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IRMAK ÜNAL DA TREND'E UYDUBu yaz havuz oyuncakları ünlülerin de favorisi. Emily Ratajkowski'den Kourtney Kardashian'a ünlü isimler Instagram'da havuz eğlencelerini paylaşıyor. Türkiye'de ise flamingo ile keyif yaparken objektiflere takılan Sıla'dan sonra oyuncu Irmak Ünal havuz heyfini sosyal medyadan paylaştı....
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TARANTINO'NUN YENİ FİLMİNE YENİ İSİM
Quentin Tarantino’nun senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği, Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt’in başrollerde yer aldığı Once Upon A Time In Hollywood filminin zengin kadrosuna Mike Moh da dahil oldu.
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AMİNE GÜLŞE'DEN DESTEK ZİYARETİ
İngiltere'nin güçlü takımlarından Arsenal'da forma giyen Zonguldaklı Mesut Özil'in sevgilisi Türk kökenli İsveç vatandaşı manken Amine Gülşe, Özil ailesine destek olmak amacıyla Zonguldak'a geldi.
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ALTERED CARBON'UN YILDIZI APPLE DİZİSİ İLE GELİYORAltered Carbon'da Takeshi Kovacs'ı canlandıran İsveç aktör Joel Kinnaman Apple imzalı bilim kurgu dizisinin başrolüne getirildi.
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BAYRAM İÇİN GEZİ ÖNERİLERİ: TARİHİ MÜZELERKurban Bayramı tatilinde şehir dışına çıkmayıp İstanbul'da kalanlar için kültür turu iyi bir alternatif olabilir. İstanbul'un önemli müzeleri, Kurban Bayramı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Topkapı Sarayı Müzesi, Dolmabahçe Sarayı Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Büyük Saray Mozaikleri Müzesi, Kariye Müzesi, Yerebatan Sarnıcı ile İstanbul İslam ve Bilim Teknoloji Tarihi Müzesi bayramda yerli ve yabancı turistleri bekliyor...
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ANADOLU'NUN EN ESKİ MOLA NOKTASI KEŞFEDİLDİ
Kahramanmaraş'ta Paleolitik (Yontma Taş Çağı) ve Pleistosen (Buzul Çağı) dönemlerine ait kalıntılar ve aletlerin bulunduğu Direkli Mağarası'nın, o çağlarda Doğu Akdeniz'den Orta Anadolu'ya giden insanlar tarafından mola noktası olarak kullanıldığı saptandı.
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https://www.ntv.com.tr/galeri/sanat/anadolunun-en-eski-mola-noktasi-kesfedildi,pfQ4lb7-kE6u5H8NtS8M9A
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"15 YAŞINDAYKEN BEN"
ABD'li şarkıcı Fergie, 15 yaşındaki halini sosyal medyadan paylaştı. Çocukluk fotoğrafını paylaşan tek ünlü Fergie değil. Kiminin çocukluk fotoğrafına baktığınızda ne kadar büyük bir değişiklik geçirdiğini düşünecek, kimi için ise hiç değişmemiş diyeceksiniz.
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TÜRKİYE'NİN KÜLTÜREL HAFIZASI: MİLLİ KÜTÜPHANETürkiye'nin en büyük arşiv kütüphanesi olan ve bundan 70 yıl önce kullanıcıya açılan Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Milli Kütüphane, koleksiyonlarında barındırdığı milyonlarca eserle adeta Türkiye'nin kültürel hafızası konumunda yer alıyor.
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YENİ FİLMİN BAŞROLÜNDE ROBOT OYNATACAK
Yönetmen Tony Kaye, 1st Born filminin devamı niteliğindeki 2nd Born’da robotun başrolde yer almasını istiyor.
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BALIKLARI BELKİ DE DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE GÖRMEDİNİZ
20 yıldır reklam fotoğrafçılığı yapan Taylandlı fotoğrafçı Visarute Angkatavanich, farklı ışık oyunları ve güçlü lenslerle ‘havada uçan balıklar’ı fotoğrafladı. Balıkları belki de daha önce hiç böyle görmediniz!
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URSULA K. LE GUİN’İN KİTABI SİNEMAYA UYARLANIYOR
Ünlü bilim kurgu yazarı Ursula K. Le Guin'in kısa romanı Nine Lives, sinema filmine uyarlanıyor.
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'KEŞKE BEN SÖYLEMİŞ OLSAYDIM'Harbiye'de sahne alan Ferhat Göçer, sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi.
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