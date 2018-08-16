Magazin ve sanat turu (16 Ağustos 2018)

Yabancı film izlemek istiyor ancak karar veremiyorsanız finans, iş dünyası ve ekonomi filmleri farklı bir tercih olabilir. İşte yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran veri tabanı IMDb verilerine göre en iyi (yüksek puanlı) ekonomi filmleri