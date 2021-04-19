Magazin ve sanat turu (19 Nisan 2021)

Hilary Duff: Ona kadınların ne kadar güçlü olduğunu göstermek istedim

Üçüncü kez anne olan şarkıcı Hilary Duff, 9 yaşındaki oğlunun kendisini doğum yaparken izlemesini istediğini dile getirerek, "Ona kadınların ne kadar güçlü olduğunu göstermek istedim. Oğlum da orada olmak istedi ama doğum o kadar hızlı oldu ki, kaçırdı" ifadelerini kullandı.

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