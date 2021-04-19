Magazin ve sanat turu (19 Nisan 2021)

ntv.com.tr 19.04.2021 - 17:52
Prens Harry ve Prens William arasında iki saatlik görüşme
Geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen Prens Philip'in cenazesinde araları açık olan Prens Harry ile ağabeyi Prens William, tören çıkışında yan yana yürüyerek bir süre sohbet etti. İkilinin görüşmelerinin bununla sınırlı olmadığı ortaya çıktı. İki kardeşin cenaze sonrası iki saat görüştüğü de İngiliz medyasında yer aldı.
Michael Jackson'ın Neverland heykelleri 2,5 milyon dolara satışta
Michael Jackson'ın çocuk tacizi iddialarına konu olan kötü şöhretli Neverland Çiftliği'ndeki 28 parça heykel toplu olarak satışa çıkarıldı. Koleksiyoncu, heykeller için 2,5 milyon dolar istiyor.
Yeni dizi Kağıt Ev'de kim kimdir? (Karakter analizleri)
Star’ın yeni dizisi ‘Kağıt Ev’, pazartesi günleri izleyicisi ile buluşacak. Başrollerinde; Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş gibi önemli isimlerin yer aldığı dizi bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelecek. İşte dizinin karakter analizleri, konusu, fotoğrafları ve fragmanı...
Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun bebeği doğdu
İki yıllık birlikteliğin ardından 2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu Öykü Karayel ile şarkıcı Can Bonomo, önceki gün bebeklerine kavuştu. Can Bonomo, oğlu ile ilk pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.
Madonna'dan silah kontrolü için çağrı
Yıldız şarkıcı Madonna, son haftalarda ABD'de yaşanan polisin silahla iki kişiyi öldürmesi üzerine açıklamalarda bulundu. Silah kontrol reformu için çağrıda bulunan Madonna, "Adam Toledo, 13 yaşındaydı, Daunte Wright ise 20... Onları öldüren polis memurları yalnızca insan öldürme suçuyla yargılanıyor. Bu delilik. Korkunç!" dedi.
No Time To Die (Ölmek İçin Zaman Yok) filmine 10 milyon sterlinlik gala
Salgın nedeniyle defalarca ertelenen 25'inci James Bond filmi No Time To Die (Ölmek İçin Zaman Yok), sinema seyircisinin özlediği gösterişli galaları geri getiren ilk yapım olacak gibi görünüyor. Şimdiye kadarki en ihtişamlı Bond galası için 10 milyon sterlinlik bütçe ayrıldığı öğrenildi.
Genco Erkal ifade verdi: 'Cumhurbaşkanına hakaret' diye bir şey söz konusu değil
Sanatçı Genco Erkal, sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması kapsamında savcılığa gelerek ifade verdi. Erkal, "Twitter'daki 7 tane paylaşımlarım yüzünden oluyor. Hiçbirinde 'Cumhurbaşkanına hakaret' diye bir şey söz konusu değil" dedi.
Gülnara Karimova'nın lüks villası açık artırmaya çıkıyor
Eski Özbekistan lideri İslam Kerimov'un şu sıralar hapisteki kızı Gülnara Karimova'nın lüks villası açık artırmada satılacak.
Nilperi Şahinkaya: Erşan Kuneri'de rol alacağım
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, Cem Yılmaz'ın yeni projesi Erşan Kuneri'de rol alacağını açıkladı.
Avusturalyalı müzayede evine 87 bin 500 dolarlık Hitler tepkisi
Avusturya'da bir müzayede evinin Adolf Hitler'in Nazi dönemine ait 8 parça eşyaları açık artırıma sunması birçok kesimin tepkisine neden oldu.
Russell Crowe evlenme teklif etmeden önce zayıflamaya çalışıyor
Oscar’lı aktör Russell Crowe'a yakın kaynaklar, ünlü oyuncunun, sevgilisi Britney Theriot’a evlilik teklif etmeden önce sıkı bir diyet ve egzersiz programıyla kilo vermeye çalıştığını söyledi.
Hilary Duff: Ona kadınların ne kadar güçlü olduğunu göstermek istedim
Üçüncü kez anne olan şarkıcı Hilary Duff, 9 yaşındaki oğlunun kendisini doğum yaparken izlemesini istediğini dile getirerek, "Ona kadınların ne kadar güçlü olduğunu göstermek istedim. Oğlum da orada olmak istedi ama doğum o kadar hızlı oldu ki, kaçırdı" ifadelerini kullandı.
Usta oyuncu Bülent Kayabaş'ın vefatının üzerinden 4 yıl geçti
Yeşilçam'ın en önemli isimlerinden biri olan Bület Kayabaş'ın vefatının üzerinden 4 yıl geçti. Usta sanatçının sinema kariyerine 150'den fazla film sığdırdığı kaydedildi. Sevilen oyuncu, sinema haricinde dizi, tiyatro ve seslendirme alanında da birçok eser verdi.
The Kingsmen grubunun gitaristi Mike Mitchell hayatını kaybetti
Bir dönem şarkılarına FBI tarafından soruşturması açılan The Kingsmen grubunun gitaristi Mike Mitchell 77 yaşında hayatını kaybetti.
Altı yaşındaki kızıyla Evde Tek Başına 3'ü izleyen Scarlett Johansson: Filmde beni fark etmedi
Scarlett Johansson 1990'lı çocuk oyuncu olarak yer aldığı Evde Tek Başına 3 (Home Alone 3) filmini 6 yaşındaki kızı Rose Dorothy'yle birlikte yeniden seyrettiğini söyleyerek, "Beni fark etmedi" dedi.
Seni Çok Bekledim 12. bölüm fotoğrafları: Sırlar birer birer ortaya çıkmaya başlıyor
Skala Yapım ve DNZ Film imzalı, başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu paylaştığı ‘Seni Çok Bekledim’ 12. bölümüyle 21 Nisan Çarşamba saat 20.00’de Star’da. İşte yeni bölümden kareler...
42. yaşına özel 42 fotoğrafla Kate Hudson
Oscar ödüllü oyuncu Goldie Hawn ve müzisyen Bill Hudson'ın kızı olarak 19 Nisan 1979'da dünyaya gelen Kate Hudson, annesinin izinden giderek sinemada kendini kanıtladı. Kendisi henüz 18 aylıkken anne ve babasının ayrılması ve annesinin ünlü aktör Kurt Russel ile birlikte olması sonucu biyolojik babasından ziyade Russel'ı baba olarak benimsedi. 1996'da Party of Five ile televizyon dünyasına, 1998'de ise Desert Blue ile sinemaya başlayan Hudson, 42 yıllık hayatına bir Oscar adaylığı bir de Altın Küre ödülü sığdırdı. İşte kariyerinde sayısız filme imza atan Kate Hudson'ın yıllar içindeki değişimi...
Coğrafi işaretli Hopa Laz böreğinde seri üretime geçilecek
Karadeniz sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden coğrafi işaret tescilli ‘Hopa Laz böreği’nin yapılışındaki püf noktalar, Artvin’de açılan kursla kadınlara öğretilmeye başlandı. Kurulacak kadın kooperatifi ile seri üretime geçilmesi planlanan Laz böreği, Türkiye’nin dört bir yanına gönderilecek.
Menajerimi Ara 35. yeni bölüm ön izleme
Star’ın sevilen dizisi Menajerimi Ara’nın 35. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Yeni bölümde Dicle’nin hayatında yeni bir dönemin başlıyor.
Çatalhöyük, Hattuşa ve Kültepe tarihe ışık tutuyor
Konya'daki 9 bin yıllık Çatalhöyük, Hititlerin kültür-sanat merkezi Alacahöyük ve Anadolu'daki ilk idari-askeri merkezi Şapinuva'daki kalıntılar ile Kayseri'deki Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde bulunan binlerce yıllık objeler tarihe ışık tutuyor.
17. Çocuk Filmleri Festivali başladı
Çocuk Filmleri Festivali bu yıl 17'nci kez başladı. 19-23 Nisan tarihleri arasında pandemi koşulları nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilecek festival, son dönemin beğeniyle izlenen kısa ve uzun metraj filmleri ile birbirinden eğlenceli atölyeleri minik sinemaseverlerle buluşturacak.
Afyonkarahisar’ın damak çatlatan lezzeti: Haşhaşlı tahinli pide
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Ramazan ayında özel yapılan haşhaşlı tahinli pide bu yıl da tok tutma özelliğinden dolayı vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken, lezzeti ile de damak çatlatıyor.
survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? (Survivor 18 Nisan 2021)
Survivor’da dün akşam dokunulmazlık ve eleme adayı heyecanı vardı. Survivor 2021’de ünlüler ile gönüllüler arasında yüksek tempoda geçen bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı kim oldu? İşte Survivor 18 Nisan 2021 tarihli bölümde yaşananlar ve haftanın diğer ayrıntıları...
Günlük burç yorumları
Astrolog Murat İpek'ten 19 Nisan 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…
Manisa'da 'ramazan sucuğu'na yoğun ilgi
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sadece ramazan ayında üretilen 'ramazan sucuğu' tatlısı, iftar ve sahur sofralarını süslüyor.