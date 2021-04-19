Magazin ve sanat turu (19 Nisan 2021)

19 Nisan 2021'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

ntv.com.tr 19.04.2021 - 17:52

Magazin ve sanat turu (19 Nisan 2021) - 1

Prens Harry ve Prens William arasında iki saatlik görüşme

Geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen Prens Philip'in cenazesinde araları açık olan Prens Harry ile ağabeyi Prens William, tören çıkışında yan yana yürüyerek bir süre sohbet etti. İkilinin görüşmelerinin bununla sınırlı olmadığı ortaya çıktı. İki kardeşin cenaze sonrası iki saat görüştüğü de İngiliz medyasında yer aldı. 

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Magazin ve sanat turu (19 Nisan 2021) - 2

Michael Jackson'ın Neverland heykelleri 2,5 milyon dolara satışta

Michael Jackson'ın çocuk tacizi iddialarına konu olan kötü şöhretli Neverland Çiftliği'ndeki 28 parça heykel toplu olarak satışa çıkarıldı. Koleksiyoncu, heykeller için 2,5 milyon dolar istiyor.

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Magazin ve sanat turu (19 Nisan 2021) - 3

Yeni dizi Kağıt Ev'de kim kimdir? (Karakter analizleri)

Star’ın yeni dizisi ‘Kağıt Ev’, pazartesi günleri izleyicisi ile buluşacak. Başrollerinde; Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş gibi önemli isimlerin yer aldığı dizi bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelecek. İşte dizinin karakter analizleri, konusu, fotoğrafları ve fragmanı...

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Magazin ve sanat turu (19 Nisan 2021) - 4

Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun bebeği doğdu

İki yıllık birlikteliğin ardından 2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu Öykü Karayel ile şarkıcı Can Bonomo, önceki gün bebeklerine kavuştu. Can Bonomo, oğlu ile ilk pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

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Magazin ve sanat turu (19 Nisan 2021) - 5

Madonna'dan silah kontrolü için çağrı

Yıldız şarkıcı Madonna, son haftalarda ABD'de yaşanan polisin silahla iki kişiyi öldürmesi üzerine açıklamalarda bulundu. Silah kontrol reformu için çağrıda bulunan Madonna, "Adam Toledo, 13 yaşındaydı, Daunte Wright ise 20... Onları öldüren polis memurları yalnızca insan öldürme suçuyla yargılanıyor. Bu delilik. Korkunç!" dedi.

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Magazin ve sanat turu (19 Nisan 2021) - 6

No Time To Die (Ölmek İçin Zaman Yok) filmine 10 milyon sterlinlik gala

Salgın nedeniyle defalarca ertelenen 25'inci James Bond filmi No Time To Die (Ölmek İçin Zaman Yok), sinema seyircisinin özlediği gösterişli galaları geri getiren ilk yapım olacak gibi görünüyor. Şimdiye kadarki en ihtişamlı Bond galası için 10 milyon sterlinlik bütçe ayrıldığı öğrenildi.

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Magazin ve sanat turu (19 Nisan 2021) - 7

Genco Erkal ifade verdi: 'Cumhurbaşkanına hakaret' diye bir şey söz konusu değil

Sanatçı Genco Erkal, sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması kapsamında savcılığa gelerek ifade verdi. Erkal, "Twitter'daki 7 tane paylaşımlarım yüzünden oluyor. Hiçbirinde 'Cumhurbaşkanına hakaret' diye bir şey söz konusu değil" dedi.

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Magazin ve sanat turu (19 Nisan 2021) - 8

Gülnara Karimova'nın lüks villası açık artırmaya çıkıyor

Eski Özbekistan lideri İslam Kerimov'un şu sıralar hapisteki kızı Gülnara Karimova'nın lüks villası açık artırmada satılacak.

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Magazin ve sanat turu (19 Nisan 2021) - 9

Nilperi Şahinkaya: Erşan Kuneri'de rol alacağım

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, Cem Yılmaz'ın yeni projesi Erşan Kuneri'de rol alacağını açıkladı.

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Magazin ve sanat turu (19 Nisan 2021) - 10

Avusturalyalı müzayede evine 87 bin 500 dolarlık Hitler tepkisi

Avusturya'da bir müzayede evinin Adolf Hitler'in Nazi dönemine ait 8 parça eşyaları açık artırıma sunması birçok kesimin tepkisine neden oldu.

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Magazin ve sanat turu (19 Nisan 2021) - 11

Russell Crowe evlenme teklif etmeden önce zayıflamaya çalışıyor

Oscar’lı aktör Russell Crowe'a yakın kaynaklar, ünlü oyuncunun, sevgilisi Britney Theriot’a evlilik teklif etmeden önce sıkı bir diyet ve egzersiz programıyla kilo vermeye çalıştığını söyledi.

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Magazin ve sanat turu (19 Nisan 2021) - 12

Hilary Duff: Ona kadınların ne kadar güçlü olduğunu göstermek istedim

Üçüncü kez anne olan şarkıcı Hilary Duff, 9 yaşındaki oğlunun kendisini doğum yaparken izlemesini istediğini dile getirerek, "Ona kadınların ne kadar güçlü olduğunu göstermek istedim. Oğlum da orada olmak istedi ama doğum o kadar hızlı oldu ki, kaçırdı" ifadelerini kullandı.

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Magazin ve sanat turu (19 Nisan 2021) - 13

Usta oyuncu Bülent Kayabaş'ın vefatının üzerinden 4 yıl geçti

Yeşilçam'ın en önemli isimlerinden biri olan Bület Kayabaş'ın vefatının üzerinden 4 yıl geçti. Usta sanatçının sinema kariyerine 150'den fazla film sığdırdığı kaydedildi. Sevilen oyuncu, sinema haricinde dizi, tiyatro ve seslendirme alanında da birçok eser verdi.

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Magazin ve sanat turu (19 Nisan 2021) - 14

The Kingsmen grubunun gitaristi Mike Mitchell hayatını kaybetti

Bir dönem şarkılarına FBI tarafından soruşturması açılan The Kingsmen grubunun gitaristi Mike Mitchell 77 yaşında hayatını kaybetti.

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Magazin ve sanat turu (19 Nisan 2021) - 15

Altı yaşındaki kızıyla Evde Tek Başına 3'ü izleyen Scarlett Johansson: Filmde beni fark etmedi

Scarlett Johansson 1990'lı çocuk oyuncu olarak yer aldığı Evde Tek Başına 3 (Home Alone 3) filmini 6 yaşındaki kızı Rose Dorothy'yle birlikte yeniden seyrettiğini söyleyerek, "Beni fark etmedi" dedi.

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Magazin ve sanat turu (19 Nisan 2021) - 16

Seni Çok Bekledim 12. bölüm fotoğrafları: Sırlar birer birer ortaya çıkmaya başlıyor

Skala Yapım ve DNZ Film imzalı, başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu paylaştığı ‘Seni Çok Bekledim’ 12. bölümüyle 21 Nisan Çarşamba saat 20.00’de Star’da. İşte yeni bölümden kareler...

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Magazin ve sanat turu (19 Nisan 2021) - 17

42. yaşına özel 42 fotoğrafla Kate Hudson

Oscar ödüllü oyuncu Goldie Hawn ve müzisyen Bill Hudson'ın kızı olarak 19 Nisan 1979'da dünyaya gelen Kate Hudson, annesinin izinden giderek sinemada kendini kanıtladı. Kendisi henüz 18 aylıkken anne ve babasının ayrılması ve annesinin ünlü aktör Kurt Russel ile birlikte olması sonucu biyolojik babasından ziyade Russel'ı baba olarak benimsedi. 1996'da Party of Five ile televizyon dünyasına, 1998'de ise Desert Blue ile sinemaya başlayan Hudson, 42 yıllık hayatına bir Oscar adaylığı bir de Altın Küre ödülü sığdırdı. İşte kariyerinde sayısız filme imza atan Kate Hudson'ın yıllar içindeki değişimi...

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Magazin ve sanat turu (19 Nisan 2021) - 18

Coğrafi işaretli Hopa Laz böreğinde seri üretime geçilecek

Karadeniz sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden coğrafi işaret tescilli ‘Hopa Laz böreği’nin yapılışındaki püf noktalar, Artvin’de açılan kursla kadınlara öğretilmeye başlandı. Kurulacak kadın kooperatifi ile seri üretime geçilmesi planlanan Laz böreği, Türkiye’nin dört bir yanına gönderilecek.

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Magazin ve sanat turu (19 Nisan 2021) - 19

Menajerimi Ara 35. yeni bölüm ön izleme

Star’ın sevilen dizisi Menajerimi Ara’nın 35. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Yeni bölümde Dicle’nin hayatında yeni bir dönemin başlıyor.

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Magazin ve sanat turu (19 Nisan 2021) - 20
Magazin ve sanat turu (19 Nisan 2021) - 21

Çatalhöyük, Hattuşa ve Kültepe tarihe ışık tutuyor

Konya'daki 9 bin yıllık Çatalhöyük, Hititlerin kültür-sanat merkezi Alacahöyük ve Anadolu'daki ilk idari-askeri merkezi Şapinuva'daki kalıntılar ile Kayseri'deki Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde bulunan binlerce yıllık objeler tarihe ışık tutuyor.

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Magazin ve sanat turu (19 Nisan 2021) - 22

17. Çocuk Filmleri Festivali başladı

Çocuk Filmleri Festivali bu yıl 17'nci kez başladı. 19-23 Nisan tarihleri arasında pandemi koşulları nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilecek festival, son dönemin beğeniyle izlenen kısa ve uzun metraj filmleri ile birbirinden eğlenceli atölyeleri minik sinemaseverlerle buluşturacak.

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Magazin ve sanat turu (19 Nisan 2021) - 23

Afyonkarahisar’ın damak çatlatan lezzeti: Haşhaşlı tahinli pide

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Ramazan ayında özel yapılan haşhaşlı tahinli pide bu yıl da tok tutma özelliğinden dolayı vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken, lezzeti ile de damak çatlatıyor.

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Magazin ve sanat turu (19 Nisan 2021) - 24

survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? (Survivor 18 Nisan 2021)

Survivor’da dün akşam dokunulmazlık ve eleme adayı heyecanı vardı. Survivor 2021’de ünlüler ile gönüllüler arasında yüksek tempoda geçen bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı kim oldu? İşte Survivor 18 Nisan 2021 tarihli bölümde yaşananlar ve haftanın diğer ayrıntıları...

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Magazin ve sanat turu (19 Nisan 2021) - 25

Günlük burç yorumları

Astrolog Murat İpek'ten 19 Nisan 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

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Magazin ve sanat turu (19 Nisan 2021) - 26

Manisa'da 'ramazan sucuğu'na yoğun ilgi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sadece ramazan ayında üretilen 'ramazan sucuğu' tatlısı, iftar ve sahur sofralarını süslüyor.

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