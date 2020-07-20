Magazin ve sanat turu (20 Temmuz 2020)

Haftalık burç yorumları (20-26 Temmuz 2020 astroloji

)Haftanın ilk günü katı kurallarla baş etmek zorunda kalan Yengeç burcundaki Yeni Ay ile, çevremizdekilerle ilişkilerimizi ve üstlenmiş olduğumuz rolleri sorguluyoruz. İtaat etmek zorunda olduğumuz kişilerle olan bağlarımız bu Yeni Ay ile birlikte mercek altına alınır. Bazı ilişkilerde yol ayrımlarıyla karşılaşabiliriz. Bu dönemin ayak seslerini 21 Haziran’daki Güneş tutulmasında duymuştuk. Bir ay içinde yaşadıklarımızı sindirip sindiremediğimizi bu hafta daha derinden algılayacağız. Yeni Ay’ın hemen ardından meydana gelecek olan Güneş ile sınırlarımızı çizen Satürn karşıtlığı, hayatımızdaki temel rota değişimlerine keskin bir ışık tutacak. Ailevi konular ve hayatımızı kökünden etkileyen ilişkilerde “Dur ve tekrar gözden geçir” mesajıyla karşılaşabiliriz. Astrolog Nigar Bostan'dan Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları….

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