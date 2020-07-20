Magazin ve sanat turu (20 Temmuz 2020)

20 Temmuz 2020'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

20.07.2020 - 17:18

Magazin ve sanat turu (20 Temmuz 2020) - 1

Meghan Markle'ın avukatları mahkemeye sundu: Babasına ekonomik yardımda bulundu

Meghan Markle'ın avukatları yaptıkları açıklamada babası Thomas Markle'ın Birleşik Krallık medyasının hedefi olana kadar yakınlıklarının sürdüğünü ifade ettiler. Avukatların makhemeye sundukları evraklarda, Meghan Markle'ın Birleşik Krallık'taki tabloid gazeteleri babası Thomas Markle ile ilişkisini bozmakla suçladığı ifadeleri yer aldı. Aynı zamanda Markle'ın babasına ekonomik yardımlarda da bulunduğu ifade edildi.

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Magazin ve sanat turu (20 Temmuz 2020) - 2

Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Huysuz Virjin karakteriyle hafızalara kazınan ve 87 yaşında hayata veda eden Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

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Magazin ve sanat turu (20 Temmuz 2020) - 3

Netflix'ten açıklama: Türkiye’deki üyelerimize bağlılığımızı sürdürüyoruz

Netflix Türkiye'den çekileceği yönündeki iddiaların ardından bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Türkiye’deki üyelerimize bağlılığımızı sürdürüyoruz" denildi.

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Magazin ve sanat turu (20 Temmuz 2020) - 4

ABD Başkan adayı Kanye West vaatlerini açıkladı (Gözyaşlarıyla ilk miting)

ABD Başkan adayı olarak yarışacağını açıklamasından 2 hafta sonra danışmanı Steve Kramer'ın çekildiğini ifade etmesine rağmen ünlü rapçi Kanye West, ilk mitingini düzenleyerek vaatlerini açıkladı. 

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Magazin ve sanat turu (20 Temmuz 2020) - 5

Afganistan'dan kaçan Mahdia Karimy güzellik adayı oldu

Afganistan'dan kaçan Mahdia Karimy, Belçika'da ocak ayında yapılacak Miss Belçika 2021 Güzellik Yarışması'nın adayları arasına girdi.

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Magazin ve sanat turu (20 Temmuz 2020) - 6

Sosa’nın eşi Carolina Alurralde 'iki keklik' türküsü

Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde’nin sosyal medya hesabından bir müzik öğretmeniyle birlikte gitar eşliğinde söylediği ‘iki keklik’ türküsü paylaşımı yoğun ilgi gördü.

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Magazin ve sanat turu (20 Temmuz 2020) - 7

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinin 6 milyon TL'lik villası

Oyuncu Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen'in Bodrum tatilleri devam ediyor. 6 milyon TL'lik malikaneden Evcen zaman zaman fotoğrafları sosyal medyadan da yayınlıyor.

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Magazin ve sanat turu (20 Temmuz 2020) - 8

Usta yönetmen Claire Denis’nin 5 favori filmi

En son High Life filmine imza atan usta yönetmen Claire Denis, 5 favori filmini paylaştı.

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Magazin ve sanat turu (20 Temmuz 2020) - 9

Charlize Theron oyunculuğa ara veriyor

Son olarak The Old Guard filmiyle hayranlarının karşısına çıkan yıldız oyuncu Charlize Theron oyunculuğa ara vereceğini açıkladı.

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Magazin ve sanat turu (20 Temmuz 2020) - 10

Keanu Reeves'ten çizgi roman serisi

Keanu Reeves, Matt Kindt ve Alessandro Vitti ile birlikte BRZRKR isimli yeni bir çizgi roman serisi yarattıklarını açıkladı.

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Magazin ve sanat turu (20 Temmuz 2020) - 11

Kylie Jenner özel tasarım otomobiline kavuştu

Forbes dergisinin sahtecilikle suçladığı; en genç milyarder (Self-Made Billionaire) unvanını Alexandra Andresen'e (23) kaptıran Kylie Jenner, bir yıl önce sipariş ettiği içi pembe Rolls Royce'unu teslim aldı.

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Magazin ve sanat turu (20 Temmuz 2020) - 12

Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'da

Yeşilçam'ın yıldızı Cüneyt Arkın ekranlara geri dönüyor. Usta oyuncu Kuruluş Osman dizisinde rol alacak.

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Magazin ve sanat turu (20 Temmuz 2020) - 13

Göbeklitepe ile tarihe ışık tutan Prof. Dr. Klaus Schmidt anılıyor

"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'yi insanlık tarihine kazandıran Prof. Dr. Klaus Schmidt, vefatının 6. yılında anılıyor.

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Magazin ve sanat turu (20 Temmuz 2020) - 14

1800 yıllık elma mozaiği sergilenmeye başladı

Amasya'da, 2013 yılında kaçak kazı sonrasında yapılan kurtarma kazısının ardından ortaya çıkarılan üzerinde elma figürü bulunan bin 800 yıllık mozaik, 7 yıl sonra müzede sergilenmeye başlandı. Misket elma ile ünlü kentte müzeyi ziyaret edenler, mozaiğe ilgi gösteriyor.

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Magazin ve sanat turu (20 Temmuz 2020) - 15

Ayasofya'nın resimlerini çizen ressam: Fikret Mualla

İstanbul'da başlayan ve Paris'te sona eren 64 yıllık hayatında Picasso'nun da arasında bulunduğu pek çok sanatçıyla tanışan ve dışavurumculuk akımından etkilenen ünlü ressam Fikret Mualla "yok pahasına" sattığı tablolarıyla hatırlanıyor.

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Magazin ve sanat turu (20 Temmuz 2020) - 16

Bir Tenor Aranıyor sahnelendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ankara Devlet Opera ve Balesi "Bir Tenor Aranıyor" adlı müzikal komediyi sahneledi.

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Magazin ve sanat turu (20 Temmuz 2020) - 17

Haftalık burç yorumları (20-26 Temmuz 2020 astroloji

)Haftanın ilk günü katı kurallarla baş etmek zorunda kalan Yengeç burcundaki Yeni Ay ile, çevremizdekilerle ilişkilerimizi ve üstlenmiş olduğumuz rolleri sorguluyoruz. İtaat etmek zorunda olduğumuz kişilerle olan bağlarımız bu Yeni Ay ile birlikte mercek altına alınır. Bazı ilişkilerde yol ayrımlarıyla karşılaşabiliriz. Bu dönemin ayak seslerini 21 Haziran’daki Güneş tutulmasında duymuştuk. Bir ay içinde yaşadıklarımızı sindirip sindiremediğimizi bu hafta daha derinden algılayacağız. Yeni Ay’ın hemen ardından meydana gelecek olan Güneş ile sınırlarımızı çizen Satürn karşıtlığı, hayatımızdaki temel rota değişimlerine keskin bir ışık tutacak. Ailevi konular ve hayatımızı kökünden etkileyen ilişkilerde “Dur ve tekrar gözden geçir” mesajıyla karşılaşabiliriz. Astrolog Nigar Bostan'dan Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…. 

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