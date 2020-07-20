Magazin ve sanat turu (20 Temmuz 2020)

20.07.2020 - 17:18
Meghan Markle'ın avukatları mahkemeye sundu: Babasına ekonomik yardımda bulundu
Meghan Markle'ın avukatları yaptıkları açıklamada babası Thomas Markle'ın Birleşik Krallık medyasının hedefi olana kadar yakınlıklarının sürdüğünü ifade ettiler. Avukatların makhemeye sundukları evraklarda, Meghan Markle'ın Birleşik Krallık'taki tabloid gazeteleri babası Thomas Markle ile ilişkisini bozmakla suçladığı ifadeleri yer aldı. Aynı zamanda Markle'ın babasına ekonomik yardımlarda da bulunduğu ifade edildi.
Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Huysuz Virjin karakteriyle hafızalara kazınan ve 87 yaşında hayata veda eden Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlandı.
Netflix'ten açıklama: Türkiye’deki üyelerimize bağlılığımızı sürdürüyoruz
Netflix Türkiye'den çekileceği yönündeki iddiaların ardından bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Türkiye’deki üyelerimize bağlılığımızı sürdürüyoruz" denildi.
ABD Başkan adayı Kanye West vaatlerini açıkladı (Gözyaşlarıyla ilk miting)
ABD Başkan adayı olarak yarışacağını açıklamasından 2 hafta sonra danışmanı Steve Kramer'ın çekildiğini ifade etmesine rağmen ünlü rapçi Kanye West, ilk mitingini düzenleyerek vaatlerini açıkladı.
Afganistan'dan kaçan Mahdia Karimy güzellik adayı oldu
Afganistan'dan kaçan Mahdia Karimy, Belçika'da ocak ayında yapılacak Miss Belçika 2021 Güzellik Yarışması'nın adayları arasına girdi.
Sosa’nın eşi Carolina Alurralde 'iki keklik' türküsü
Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde’nin sosyal medya hesabından bir müzik öğretmeniyle birlikte gitar eşliğinde söylediği ‘iki keklik’ türküsü paylaşımı yoğun ilgi gördü.
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinin 6 milyon TL'lik villası
Oyuncu Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen'in Bodrum tatilleri devam ediyor. 6 milyon TL'lik malikaneden Evcen zaman zaman fotoğrafları sosyal medyadan da yayınlıyor.
Usta yönetmen Claire Denis’nin 5 favori filmi
En son High Life filmine imza atan usta yönetmen Claire Denis, 5 favori filmini paylaştı.
Charlize Theron oyunculuğa ara veriyor
Son olarak The Old Guard filmiyle hayranlarının karşısına çıkan yıldız oyuncu Charlize Theron oyunculuğa ara vereceğini açıkladı.
Keanu Reeves'ten çizgi roman serisi
Keanu Reeves, Matt Kindt ve Alessandro Vitti ile birlikte BRZRKR isimli yeni bir çizgi roman serisi yarattıklarını açıkladı.
Kylie Jenner özel tasarım otomobiline kavuştu
Forbes dergisinin sahtecilikle suçladığı; en genç milyarder (Self-Made Billionaire) unvanını Alexandra Andresen'e (23) kaptıran Kylie Jenner, bir yıl önce sipariş ettiği içi pembe Rolls Royce'unu teslim aldı.
Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'da
Yeşilçam'ın yıldızı Cüneyt Arkın ekranlara geri dönüyor. Usta oyuncu Kuruluş Osman dizisinde rol alacak.
Göbeklitepe ile tarihe ışık tutan Prof. Dr. Klaus Schmidt anılıyor
"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'yi insanlık tarihine kazandıran Prof. Dr. Klaus Schmidt, vefatının 6. yılında anılıyor.
1800 yıllık elma mozaiği sergilenmeye başladı
Amasya'da, 2013 yılında kaçak kazı sonrasında yapılan kurtarma kazısının ardından ortaya çıkarılan üzerinde elma figürü bulunan bin 800 yıllık mozaik, 7 yıl sonra müzede sergilenmeye başlandı. Misket elma ile ünlü kentte müzeyi ziyaret edenler, mozaiğe ilgi gösteriyor.
Ayasofya'nın resimlerini çizen ressam: Fikret Mualla
İstanbul'da başlayan ve Paris'te sona eren 64 yıllık hayatında Picasso'nun da arasında bulunduğu pek çok sanatçıyla tanışan ve dışavurumculuk akımından etkilenen ünlü ressam Fikret Mualla "yok pahasına" sattığı tablolarıyla hatırlanıyor.
Bir Tenor Aranıyor sahnelendi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ankara Devlet Opera ve Balesi "Bir Tenor Aranıyor" adlı müzikal komediyi sahneledi.
Haftalık burç yorumları (20-26 Temmuz 2020 astroloji
)Haftanın ilk günü katı kurallarla baş etmek zorunda kalan Yengeç burcundaki Yeni Ay ile, çevremizdekilerle ilişkilerimizi ve üstlenmiş olduğumuz rolleri sorguluyoruz. İtaat etmek zorunda olduğumuz kişilerle olan bağlarımız bu Yeni Ay ile birlikte mercek altına alınır. Bazı ilişkilerde yol ayrımlarıyla karşılaşabiliriz. Bu dönemin ayak seslerini 21 Haziran’daki Güneş tutulmasında duymuştuk. Bir ay içinde yaşadıklarımızı sindirip sindiremediğimizi bu hafta daha derinden algılayacağız. Yeni Ay’ın hemen ardından meydana gelecek olan Güneş ile sınırlarımızı çizen Satürn karşıtlığı, hayatımızdaki temel rota değişimlerine keskin bir ışık tutacak. Ailevi konular ve hayatımızı kökünden etkileyen ilişkilerde “Dur ve tekrar gözden geçir” mesajıyla karşılaşabiliriz. Astrolog Nigar Bostan'dan Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları….