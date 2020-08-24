Magazin ve sanat turu (24 Ağustos 2020)

24.08.2020 - 17:30 | Son Güncelleme : 24.08.2020 - 17:35
Game of Thrones yapımcılarından Sophie Turner'a doğum hediyesi
Geçtiğimiz günlerde bebeğini kucağına alan Sophie Turner'a Game of Thrones'un yapımcıları doğum hediyesi olarak yıldız oyuncunun dizide oturduğu tahtı hediye etti.
BTS’ten YouTube’da rekor üstüne rekor
Dünyaca ünlü K-pop grubu, yeni single’ı Dynamite’in klibiyle YouTube’da rekor üstüne rekor kırdı. Daha önce sadece yarım saatte 12 milyon izleyiciye ulaşarak açılış rekoru kıran klip, ilk 24 saatte ulaştığı dinlenme oranıyla yeni bir tarihi rekora imza attı.
RTÜK’ten Netflix açıklaması
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Netflix'te yayınlanacak olan ve 11 yaşında bir çocuğu konu alan filmle ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) yaptığı başvurunun ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geleceğimizi sağlıkla şekillendirebilmek adına çocuklarımızı korumak için RTÜK olarak her yerde koşulsuz var olmaya devam edeceğiz" dedi.
Barcelona'nın yeni transferi Miralem Pjanic corona virüse yakalandı (Corona olan ünlü isimler)
Dünya genelinde yüz binlerce insana bulaşan corona virüs, ünlü isimleri de etkiledi. Son olarak, Barcelona'nın yeni transferi Miralem Pjanic, yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalandı. İşte ünlü yıldızla ilgili ayrıntılar ve corona olan diğer ünlü isimler...
MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu (Sedat Tuncer kimdir?)
MasterChef Türkiye’ye veda eden isim belli oldu. 16 kişinin yarıştığı programda jürinin kararıyla ilk elenen isim Sedat Tuncer oldu. İşte ayrıntılar...
Kanye West evine döndü
Evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan Kim Kardashian ve Kanye West çifti ilişkilerini kurtarmaya çalışıyor. Boşanmak istediğini açıklamasıyla şaşırtan, ailesinden uzakta Dominik'teki çiftliğinde kalan ve başkanlık seçimleri için çalışan West'in hafta sonu ailesinin yanına döndüğü öğrenildi.
Koçbaşı ve taş işlemeli mezarlar definecilerin talanına uğradı
Türkiye'de genellikle Tunceli'de bulunan ve en az 400 yıllık olduğu tahmin edilen, Akkoyunlu Devleti geleneğinden olan koçbaşı ve taş işlemeli mezar taşlarının olduğu Pertek ilçesi Vasgirt köyündeki tarihi mezarlık alan, tarihi eser kaçakçıları ve definecilerin talanına uğradı. Bölge halkı, alanın korunmasını istiyor.
Mike Tyson ve Badou Jack beraber namaz kıldı
İsveçli boksör Badou Jack, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi boksörleri arasında gösterilen Mike Tyson ile namaz kıldığı videoyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. "Kardeşlerimle yan yana dua ediyorum" notunu düşen Jack'in videosu kısa sürede büyük beğeni aldı. 2005 yılında veda ettiği ringlere yeniden dönmeye hazırlanan ve Roy Jones Jr ile karşılaşacak olan 54 yaşındaki Tyson, 1990 yılında girdiği hapishanede Müslüman olmuş ve Malik Abdülaziz ismini almıştı.
Burberry corona virüs maskesi tasarladı
Moda devi Burberry, corona virüs için maske ürettiğini açıkladı. Gelirinin yüzde 20’si salgın mağdurlarına gidecek olan maskeler 118 dolardan satılacak.
Bakanlık seçti: Türkiye'de görebileceğiniz 10 eşsiz arkeolojik eser
Tanıtım çalışmaları kapsamında ‘kültürportalı’ web sayfası oluşturan Kültür ve Turizm Bakanlığı, ‘Türkiye’de Görülebilecek 10 Eşsiz Arkeolojik Eser’ listesi hazırladı. “Geçmişe uzanan bir yolculuk yap, tarihe dokun, eşsiz eserleri keşfetmeye hazırlan. Kendini antik çağlarda hissedeceğin benzersiz bir deneyime adım at” denilerek yayınlanan listede Göbeklitepe'den Zeus Tapınağı'na 10 bölge tanıtılıyor.
Justin Bieber'ın babalık provası
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın eşi Hailey Baldwin'in ablası Alaia Baldwin bebeğini dünyaya getirdi. Justin Bieber bebekle çekilen karelerini sosyal medyadan yayınladı.
2020 SİYAD Ödülleri sahiplerini buldu
52. Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülleri'ni kazananlar, online düzenlenen törenle açıklandı. Geceye 11 adaylıktan 8'ini kazanan Kız Kardeşler filmi damga vurdu.
Vanessa Bryant'tan Kobe Bryant'a doğum günü mesajı: Keşke bu korkunç kabustan uyanabilsem
Basketbol efsanesi Kobe Bryant‘ın 42’nci doğum gününü eşi Vanessa Bryant duygu yüklü bir paylaşım yaparak kutladı. Vanessa Bryant, mesajında, “Keşke bu korkunç kabustan uyanabilsem. Keşke kızlarımıza sürpriz yapıp seni ve Gigi’yi eve getirebilsem” dedi.
Filiz Ali'den Sabahattin Ali Anı Evi’ne ziyaret
Türk Edebiyatı'nın usta ismiSabahattin Ali'nin bir dönem yaşadığı Balıkesir’in Edremit ilçesinde ki evi Edremit Belediyesi tarafından Sahabattin Ali Anı Evi olarak ilçenin kültürel mirasına kazandırıldı. Filiz Ali babası adına yapılan Sabahattin Ali Anı Evi’ne ziyarette bulundu. Edremit Belediyesi tarafından hazırlıkları tamamlanan Sabahattin Ali Anı Evi'ni Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Filiz Ali’yle birlikte inceledi.
Gitarist Soner Egesel intihar etti
Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gitar Sanat Dalı öğretim görevlisi olan gitarist Soner Egesel (52), tatil için geldiği Bartın’daki otelde, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son verdi.
Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat evlendi
Oyuncu Cansel Elçin meslektaşı Zeynep Tuğçe Bayat'la dünyaevine girdi. Çift, aile yakınları ve dostlarının katıldığı bir törenle nikah masasına oturdu.
Ezgi Mola’nın gözyaşları: Kalbim acıyarak buraya geldim
Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nde konuşan oyuncu Ezgi Mola gözyaşlarını tutamadı. Mola, "Kalbim acıyarak buraya geldim" dedi.
Taylor Swift zirveden inmiyor
Rekortmen şarkıcı Taylor Swift, sekizinci albümü Folklore ile Billboard 200 müzik listesinde zirvedeki yerini koruyarak bir ilke imza attı.
Bozcaada Caz Festivali ‘Keşif’e çağırıyor
Bozcaada Caz Festivali’nin çevrimiçi BCF Keşif programı Bozcaada’dan yapılan özel performans ve sohbet serisiyle devam ediyor.
The Batman filminden kareler
Daha önce set fotoğrafları yayınlanan Matt Reeves'in yönetmen koltuğuna oturduğu Robert Pattinson'ın Batman karakterine hayat verdiği The Batman filminden yeni kareler yayınlandı.
UNESCO listesindeki Zerzevan Kalesi'nde turnuva
Diyarbakır'da koronavirüs salgını nedeniyle spordan uzak kalan çocuklar için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce 'Altın ayaklar yarışıyor' sloganıyla 3 bin yıllık tarihi Zerzevan Kalesi'nde ayak tenisi turnuvası düzenlendi.
Emergency Interrogation Room şimdi puhutv’de
Japonya'nın önde gelen ulusal yayıncılarından biri olan ve 60.yılını kutlayan TV Asahi kanalının en yüksek reytingli dizisi Emergency Interrogation Room, Türkiye'de ilk kez puhutv’de izleyiciyle buluşuyor.
2020 MTV Video Müzik Ödülleri'nde yıldızlar geçidi: Ariana Grande, Lady Gaga, BTS, Miley Cyrus, Black Eyed Peas ve DaBaby
Ariana Grande, BTS, Lady Gaga, Miley Cyrus, The Weeknd, Black Eyed Peas, DaBaby, CNCO, Doja Cat ve Maluma Türkiye saatiyle 31 Ağustos'ta düzenlenecek olan 2020 MTV Video Müzik Ödülleri gecesinde sahne performansı sergileyecek. BTS ilk kez MTV sahnesine çıkarken, Black Eyed Peas yeni yayınladığı single Vida Loca'ı ilk defa seyircilerin beğenisine sunacak. Ariana Grande ise Rain on Me performansında Lady Gaga'ya eşlik edecek.
Bir Düş Gördüm filmine İskandinav Uluslararası Film Festivali'nde 2 ödül
Yönetmen Murat Çeri'nin ilk uzun metraj filmi Bir Düş Gördüm, açılışını yaptığı 5. İskandinav Uluslararası Film Festivali'nden iki ödülle döndü.
Zamanın tanığı saat kuleleri
Türkiye'nin tarihi ve kültürel hazineleri arasında yer alan birbirinden güzel saat kuleleri, kentlerin simgeleri olarak zamana tanıklık ediyor.
Modern Müze'ye 10 bin 629 ziyaretçi
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, tarihi evlerin arasında inşa edilen Odunpazarı Modern Müze, Covid-19 salgını nedeniyle kapattığı kapılarını, 1 Temmuz'da yeniden açmasının ardından 10 bin 629 ziyaretçi ağırladı.
Haftalık burç yorumları (24-30 Ağustos 2020)
Bu hafta gerek iş gerek özel hayatta hızlı bir akışın olduğu, her gün yeniliklerle karşılaşacağımız günlere adım atıyoruz. Gündelik hayatın tek düzeliğine renk katan Mars, Venüs ve Merkür üçlüsünün kuşak (Uranüs, Neptün, Plüton) ve sosyal gezegenlerle (Jüpiter, Satürn) kurdukları etkileşim, pek çok farklı konuyla tek günde uğraşacağımızı ifade ediyor. Sanki uzun zamandır emek verdiğimiz bir konunun onaylanacak son belgesini beklerken, aynı anda önümüze yepyeni projeler ya da konular çıkabilir. Plansız programsız yapılan işler ya da alınan kararlardan keyif alabilmeliyiz. Kısacası hayatı kontrol altında tutmayı bir kenara bırakıp, bize sunduklarını kazanç hanemize artı olarak kaydetmeye odaklanmalıyız. Pazartesi günü uğraştığımız ciddi konular, can sıkıcı detaylar, beklemek zorunda kaldığımız kurumsal kararlar, salıdan itibaren yerini, coşkulu, neşeli, heyecanlı, romantik, tutkulu, devinimi yüksek bir sürece bırakabilir. Astrolog Nigar Bostan'dan Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…