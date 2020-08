Magazin ve sanat turu (24 Ağustos 2020)

2020 MTV Video Müzik Ödülleri'nde yıldızlar geçidi: Ariana Grande, Lady Gaga, BTS, Miley Cyrus, Black Eyed Peas ve DaBaby

Ariana Grande, BTS, Lady Gaga, Miley Cyrus, The Weeknd, Black Eyed Peas, DaBaby, CNCO, Doja Cat ve Maluma Türkiye saatiyle 31 Ağustos'ta düzenlenecek olan 2020 MTV Video Müzik Ödülleri gecesinde sahne performansı sergileyecek. BTS ilk kez MTV sahnesine çıkarken, Black Eyed Peas yeni yayınladığı single Vida Loca'ı ilk defa seyircilerin beğenisine sunacak. Ariana Grande ise Rain on Me performansında Lady Gaga'ya eşlik edecek.

