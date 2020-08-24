Magazin ve sanat turu (24 Ağustos 2020)

RTÜK’ten Netflix açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Netflix'te yayınlanacak olan ve 11 yaşında bir çocuğu konu alan filmle ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) yaptığı başvurunun ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geleceğimizi sağlıkla şekillendirebilmek adına çocuklarımızı korumak için RTÜK olarak her yerde koşulsuz var olmaya devam edeceğiz" dedi.

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