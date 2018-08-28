Magazin ve sanat turu (28 Ağustos 2018)
28 Ağustos 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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DEFNE SAMYELİ VE KIZI KARAKOMİK FİLMLER'DE
Cem Yılmaz'ın 2019 yılında vizyona girecek yeni projesi Karakomik Filmler'in kadrosuna Mazhar Alanson, Defne Samyeli ve Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu da katıldı.
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TRT'NİN KOVBOY FİLMLERİ KALDIRILDI MI?Her pazar sabahı TRT 1 kanalından saat 09:55'te kovboy filmi yayınlama geleneğine son verdiği iddia edildi. Kanal yetkilileri ilerleyen saatlerde konuya ilişkin resmi bir açıklamanın yapılabileceğini dile getirdi.
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Star TV'de her pazartesi ekrana gelen, Yapımını TIMS&B Productions'un üstlendiği, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği SÖZ’ün, merakla beklenen yeni sezon tanıtımı görücüye çıktı.
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CUMALİ KOÇAVALI KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK İSİM BELLİ OLDUİkinci yeni sezonu merakla beklenen Çukur'a yeni oyuncular katılmaya devam ediyor. Erkan Avcı ve Berkay Ateş'in diziye geçtiğimiz haftalarda dahil olmasının ardından kilit karakter Cumali Koçavalı olarak Necip Memili projeye dahil oldu. İşte detaylar ve geçtiğimiz sezondan bilgiler.
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ÖNCE TEDAVİ SONRA BOŞANMA
Boşanma davaları evrak eksikliği nedeniyle reddedilme noktasına gelen Jennifer Garner ile Ben Affleck sorunu çözdü. İkili Affleck rehabilitasyon merkezinden çıkar çıkmaz boşanacak.
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TACİZ DAVASINDA KARAR KESİNLEŞTİDizi setinde kostüm asistanı Özge Ş'yi taciz ettiği iddia edilen oyuncu Talat Bulut hakkında verilen takipsizlik kararı kesinleşti.
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NESLİHAN ATAGÜL: EVİM YANIMDA KOCAM YANIMDA
Oyuncu Neslihan Atagül Doğulu, Instyle dergisinin yeni sayısının kapak yüzü oldu. Ünlü oyuncu eşi Kadir Doğulu ile birlikte çıktığı karavan tatilini anlattı.
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ADEM KILIÇÇI İLE YUNAN SURVİVOR'LARIN ADA TURUSurvivor 2018 şampiyonu Adem Kılıççı, Yunanistan'da gerçekleşen Survivor yarışmasına katılan Katerina Dalaka ve Melina Metaxa ile tekne turuna çıktı.
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HAYTA İSMAİL'İN (AHMET ARIMAN) BİLEMEDİĞİ SORU
ATV ekranlarından Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in Pazartesi akşamı ekrana gelen yeni bölümünde büyük bir sürpriz vardı. Türk sinemasının efsane film serisi Hababam Sınıfı'nda Hayta İsmail'i canlandıran usta oyuncu Ahmet Arıman, Kim Milyoner Olmak İster'de yarıştı. Yarışmada usta oyuncuyu, Hababam Sınıfı'ndaki rol arkadaşları Tuncay Akça ve Teoman Ayık da yalnız bırakmadı.
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HOUSE OF CARDS’IN FİNAL SEZONUNDAN KARELERHouse of Cards ekrana veda etmeye hazırlanırken 6. sezona ait yeni kareler görücüye çıktı. Final sezonundan gelen ilk görsellerde Kevin Spacey’nin yokluğunda Robin Wright öne çıkıyor.
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GÖRKEM SEVİNDİK'İN MOTOSİKLETİ ÇALINDI
Görkem Sevindik’in, dört ay önce satın aldığı Suzuki GSX-R 1000 marka motosikleti çalındı. Değeri yaklaşık 130 bin TL olan araç için hem emniyet hem de motosiklet tutkunları seferber oldu.
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ÜNLÜ OYUNCUYA OTOMOBİL ÇARPTIThe Affair dizisinin yıldızı Maura Tierney, bisiklet kullanırken kaza geçirdi.
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ABD'DEN SONRA TÜRKİYE'DE ZİRVEDE
Dünya genelinde önemli bir gişe başarısı (1 milyar 142 milyon dolar) elde eden İnanılmaz Aile 2 (Incredibles 2), Türkiye'de de açılışını üst düzey bir performansla gerçekleştirdi. Yaklaşık 13 yıl sonra gelen devam filmi İnanılmaz Aile 2, hafta sonunda Box Office Türkiye'nin zirvesine kuruldu hatta en iyi animasyon açılışlarından birine imza attı. İşte hafta sonu Türkiye'de en çok izlenen filmler...
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YOUTUBE FENOMENLERİ RİNGE ÇIKTIDünyaca ünlü iki Youtuber, İngiltere'de boks maçında karşı karşıya geldi. Maç sosyal medyada büyük ilgi topladı ama kazanan olmadı. 800 bin kişi boks maçını internet üzerinden 10 dolara izledi. Korsan yayından maçı ücretsiz olarak izleyenlerin sayısı ise 1,2 milyonu buldu.
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ÜNLÜ MİLYARDERE İSTANBUL DAVETİ
Acun Ilıcalı iki senedir Çeşme'de ağırladığı ve ortaklık anlaşması imzaladığı Meksikalı milyarder Ricardo Salinas'ı İstanbul'a davet etti.
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GÜRGEN ÖZ DANİMARKA’DA DÜNYAEVİNE GİRDİOyuncu Gürgen Öz, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Emily Mahringer ile Danimarka’da dünyaevine girdi.
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INSTAGRAM'IN KÜÇÜK FENOMENİ COCO
Teknolojinin içine doğan çocuklar çok farklı oluyor deniyor ancak 7 yaşındaki Coco'nun başarısını ailesi bile beklemiyordu. Giydiği kıyafetlerle Instagram fenomeni olan Coco Pink Princess şimdiden moda dünyasının aranan isimlerinden biri oldu.
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TÖREN SALONUNA TEFOUR İLE GİRDİTemmuz aydında evlilik yolunda ilk adımı atıp nişanlanan Mert Fırat ile İdil Fırat kına gecesi yaptı. İdil Fırat törenin yapılacağı salona dört kişinin taşıdığı tefour ile girdi.
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İNANIR SETLERE DÖNDÜ
Yeşilcam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın, setlere geri döndü.
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İEF'YE SOKAK GÖSTERİLERİ RENK KATACAKBu yıl 7 ila 16 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek 87. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Folkart sponsorluğundaki Free Fall etkinliğinde 5 kişilik ekip, 18 metre yükseklikten özel hava yatağına atlayarak görsel şölen yaşatacak. İEF boyunca Kültürpark'ın üç noktasında gerçekleşecek sokak gösterileri de fuara renk katacak.
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ÜÇ BOYUTLU İÇ ÇAMAŞIRI DEFİLESİ HAZIRLIYOR
Rihanna'nın iççamaşırı markasının 2018 koleksiyonu için New York Moda Haftası kapsamında yapacağı defile merakla bekleniyor. Hazırlanan şov için için 'üç boyutlu bir deneyim' tanımlaması yapılıyor.
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DÜNYACA ÜNLÜ PİYANİSTLER ANTALYA'DA BULUŞACAKTurizmin yanı sıra kültürel ve sanatsal etkinliklerle de adından söz ettiren Antalya, 19. Uluslararası Piyano Festivali ile dünyaca ünlü piyanistleri sanatseverler ile buluşturacak.
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TEKRARI BİLE SES GETİREN KORKU FİLMLERİ
En çok izlenen ve en yüksek hasılat elde eden korku filmlerinin yeniden çevrimleri de bir o kadar seyircinin ilgisini çekti. Siz hangisini tercih edersiniz? Orijinalini mi yeniden çevrimini mi?
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KLASİK MÜZİK DOĞAYLA BULUŞTURusya'da eski bir mermer ocağında klasik müzik konseri verildi. Ocaktaki göl üzerinde verilen konser büyük ilgi çekti. Parkta konserler gece boyunca sürdü. Müzisyenler nem ve rüzgar nedeniyle zorlansalar da gördükleri ilgiden memnundu.
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GÖKTAŞI FİLMİNİN AFİŞİ VE TANITIMI YAYINLANDIYapımcılığını Sinehane’nin, senaryo ve yönetmenliğini Caner Erzincan’ın üstlendiği, başrolünde Şafak Sezer’in rol aldığı “Göktaşı’nın tanıtımı seyirciyle buluştu.
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6 AYDA ÜNLÜ OYUNCUNUN HEYKELİNİ YAPTI
Heykeltıraş James O’Neal, Avusturya asıllı oyuncu Arnold Schwarzenegger’in gerçek ölçülerinde ahşap heykelini yonttu.
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EN POPÜLER SUÇ DİZİLERİ
Yabancı dizi izlemek isteyenler için suç kategorisini farkl bir seçim olabilir. İşte IMDb verilerine göre Ağustos ayında zirvede olan suç dizileri...
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TALAT BULUT'UN YERİNE FİKRET KUŞKANMahsun Kırmızıgül'ın yeni filminde Talat Bulut’un yerine Fikret Kuşkan’la anlaştığı öne sürüldü.
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ELAİUSSA SEBASTE'DE KAZI BAŞLADIMersin’in Erdemli ilçesinde Roma imparatoru Augustus tarafından Kapadokya kralı Arkhelaos’a hediye edilen Kilikya'nın önemli liman kenti Elaiussa Sebaste'de kazı çalışmalarına başlandı.
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DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILARSpotify dünya genelinde ve Türkiye’de en çok dinlenen şarkıları açıkladı. Listeye göre dünyada In My Feelings şarkısıyla Drake, Türkiye'de ise Yalnız Çiçek ile Aleyna Tilki zirvede yer aldı. İşte yerli ve yabancı şarkılardan oluşan o liste.
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ED SHEERAN GİZLECE EVLENDİ (YÜZÜK DETAYI)
Ed Sheeran'ın, sporcu sevgilisi Cherry Seaborn ile gizlice evlendiği konuşuluyor. İddiaları güçlendiren ise İngiliz şarkıcının düğün tarihiyle ilgili soruya yüzüğünü göstererek cevap vermesi oldu.