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Magazin ve sanat turu (28 Ağustos 2018)

28 Ağustos 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

  • 1

    DEFNE SAMYELİ VE KIZI KARAKOMİK FİLMLER'DE

    DEFNE SAMYELİ VE KIZI KARAKOMİK FİLMLER'DE

    Cem Yılmaz'ın 2019 yılında vizyona girecek yeni projesi Karakomik Filmler'in kadrosuna Mazhar Alanson, Defne Samyeli ve Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu da katıldı.

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  • 2

    TRT'NİN KOVBOY FİLMLERİ KALDIRILDI MI?

    TRT'NİN KOVBOY FİLMLERİ KALDIRILDI MI?
    Her pazar sabahı TRT 1 kanalından saat 09:55'te kovboy filmi yayınlama geleneğine son verdiği iddia edildi. Kanal yetkilileri ilerleyen saatlerde konuya ilişkin resmi bir açıklamanın yapılabileceğini dile getirdi.

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  • 3

    Star TV'de her pazartesi ekrana gelen, Yapımını TIMS&B Productions'un üstlendiği, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği SÖZ’ün, merakla beklenen yeni sezon tanıtımı görücüye çıktı.

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  • 4

    CUMALİ KOÇAVALI KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK İSİM BELLİ OLDU

    CUMALİ KOÇAVALI KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK İSİM BELLİ OLDU
    İkinci yeni sezonu merakla beklenen Çukur'a yeni oyuncular katılmaya devam ediyor. Erkan Avcı ve Berkay Ateş'in diziye geçtiğimiz haftalarda dahil olmasının ardından kilit karakter Cumali Koçavalı olarak Necip Memili projeye dahil oldu. İşte detaylar ve geçtiğimiz sezondan bilgiler.

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  • 5

    ÖNCE TEDAVİ SONRA BOŞANMA

    ÖNCE TEDAVİ SONRA BOŞANMA

    Boşanma davaları evrak eksikliği nedeniyle reddedilme noktasına gelen Jennifer Garner ile Ben Affleck sorunu çözdü. İkili Affleck rehabilitasyon merkezinden çıkar çıkmaz boşanacak.

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  • 6

    TACİZ DAVASINDA KARAR KESİNLEŞTİ

    TACİZ DAVASINDA KARAR KESİNLEŞTİ
    Dizi setinde kostüm asistanı Özge Ş'yi taciz ettiği iddia edilen oyuncu Talat Bulut hakkında verilen takipsizlik kararı kesinleşti.

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  • 7

    NESLİHAN ATAGÜL: EVİM YANIMDA KOCAM YANIMDA

    NESLİHAN ATAGÜL: EVİM YANIMDA KOCAM YANIMDA

    Oyuncu Neslihan Atagül Doğulu, Instyle dergisinin yeni sayısının kapak yüzü oldu. Ünlü oyuncu eşi Kadir Doğulu ile birlikte çıktığı karavan tatilini anlattı.

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  • 8

    ADEM KILIÇÇI İLE YUNAN SURVİVOR'LARIN ADA TURU

    ADEM KILIÇÇI İLE YUNAN SURVİVOR'LARIN ADA TURU
    Survivor 2018 şampiyonu Adem Kılıççı, Yunanistan'da gerçekleşen Survivor yarışmasına katılan Katerina Dalaka ve Melina Metaxa ile tekne turuna çıktı.

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  • 9

    HAYTA İSMAİL'İN (AHMET ARIMAN) BİLEMEDİĞİ SORU

    HAYTA İSMAİL'İN (AHMET ARIMAN) BİLEMEDİĞİ SORU

    ATV ekranlarından Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in Pazartesi akşamı ekrana gelen yeni bölümünde büyük bir sürpriz vardı. Türk sinemasının efsane film serisi Hababam Sınıfı'nda Hayta İsmail'i canlandıran usta oyuncu Ahmet Arıman, Kim Milyoner Olmak İster'de yarıştı. Yarışmada usta oyuncuyu, Hababam Sınıfı'ndaki rol arkadaşları Tuncay Akça ve Teoman Ayık da yalnız bırakmadı.

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  • 10

    HOUSE OF CARDS’IN FİNAL SEZONUNDAN KARELER

    HOUSE OF CARDS’IN FİNAL SEZONUNDAN KARELER
    House of Cards ekrana veda etmeye hazırlanırken 6. sezona ait yeni kareler görücüye çıktı. Final sezonundan gelen ilk görsellerde Kevin Spacey’nin yokluğunda Robin Wright öne çıkıyor.

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  • 11

    GÖRKEM SEVİNDİK'İN MOTOSİKLETİ ÇALINDI

    GÖRKEM SEVİNDİK'İN MOTOSİKLETİ ÇALINDI

    Görkem Sevindik’in, dört ay önce satın aldığı Suzuki GSX-R 1000 marka motosikleti çalındı. Değeri yaklaşık 130 bin TL olan araç için hem emniyet hem de motosiklet tutkunları seferber oldu.

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  • 12

    ÜNLÜ OYUNCUYA OTOMOBİL ÇARPTI

    ÜNLÜ OYUNCUYA OTOMOBİL ÇARPTI
    The Affair dizisinin yıldızı Maura Tierney, bisiklet kullanırken kaza geçirdi.

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  • 13

    ABD'DEN SONRA TÜRKİYE'DE ZİRVEDE

    ABD'DEN SONRA TÜRKİYE'DE ZİRVEDE

    Dünya genelinde önemli bir gişe başarısı (1 milyar 142 milyon dolar) elde eden İnanılmaz Aile 2 (Incredibles 2), Türkiye'de de açılışını üst düzey bir performansla gerçekleştirdi. Yaklaşık 13 yıl sonra gelen devam filmi İnanılmaz Aile 2, hafta sonunda Box Office Türkiye'nin zirvesine kuruldu hatta en iyi animasyon açılışlarından birine imza attı. İşte hafta sonu Türkiye'de en çok izlenen filmler...

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  • 14

    YOUTUBE FENOMENLERİ RİNGE ÇIKTI

    YOUTUBE FENOMENLERİ RİNGE ÇIKTI
    Dünyaca ünlü iki Youtuber, İngiltere'de boks maçında karşı karşıya geldi. Maç sosyal medyada büyük ilgi topladı ama kazanan olmadı. 800 bin kişi boks maçını internet üzerinden 10 dolara izledi. Korsan yayından maçı ücretsiz olarak izleyenlerin sayısı ise 1,2 milyonu buldu.

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  • 15

    ÜNLÜ MİLYARDERE İSTANBUL DAVETİ

    ÜNLÜ MİLYARDERE İSTANBUL DAVETİ

    Acun Ilıcalı iki senedir Çeşme'de ağırladığı ve ortaklık anlaşması imzaladığı Meksikalı milyarder Ricardo Salinas'ı İstanbul'a davet etti.

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  • 16

    GÜRGEN ÖZ DANİMARKA’DA DÜNYAEVİNE GİRDİ

    GÜRGEN ÖZ DANİMARKA’DA DÜNYAEVİNE GİRDİ
    Oyuncu Gürgen Öz, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Emily Mahringer ile Danimarka’da dünyaevine girdi.

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  • 17

    INSTAGRAM'IN KÜÇÜK FENOMENİ COCO

    INSTAGRAM'IN KÜÇÜK FENOMENİ COCO

    Teknolojinin içine doğan çocuklar çok farklı oluyor deniyor ancak 7 yaşındaki Coco'nun başarısını ailesi bile beklemiyordu. Giydiği kıyafetlerle Instagram fenomeni olan Coco Pink Princess şimdiden moda dünyasının aranan isimlerinden biri oldu.

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  • 18

    TÖREN SALONUNA TEFOUR İLE GİRDİ

    TÖREN SALONUNA TEFOUR İLE GİRDİ
    Temmuz aydında evlilik yolunda ilk adımı atıp nişanlanan Mert Fırat ile İdil Fırat kına gecesi yaptı. İdil Fırat törenin yapılacağı salona dört kişinin taşıdığı tefour ile girdi.

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  • 19

    İNANIR SETLERE DÖNDÜ

    İNANIR SETLERE DÖNDÜ

    Yeşilcam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın, setlere geri döndü.

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  • 20

    İEF'YE SOKAK GÖSTERİLERİ RENK KATACAK

    İEF'YE SOKAK GÖSTERİLERİ RENK KATACAK
    Bu yıl 7 ila 16 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek 87. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Folkart sponsorluğundaki Free Fall etkinliğinde 5 kişilik ekip, 18 metre yükseklikten özel hava yatağına atlayarak görsel şölen yaşatacak. İEF boyunca Kültürpark'ın üç noktasında gerçekleşecek sokak gösterileri de fuara renk katacak.

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  • 21

    ÜÇ BOYUTLU İÇ ÇAMAŞIRI DEFİLESİ HAZIRLIYOR

    ÜÇ BOYUTLU İÇ ÇAMAŞIRI DEFİLESİ HAZIRLIYOR

    Rihanna'nın iççamaşırı markasının 2018 koleksiyonu için New York Moda Haftası kapsamında yapacağı defile merakla bekleniyor. Hazırlanan şov için için 'üç boyutlu bir deneyim' tanımlaması yapılıyor.

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  • 22

    DÜNYACA ÜNLÜ PİYANİSTLER ANTALYA'DA BULUŞACAK

    DÜNYACA ÜNLÜ PİYANİSTLER ANTALYA'DA BULUŞACAK
    Turizmin yanı sıra kültürel ve sanatsal etkinliklerle de adından söz ettiren Antalya, 19. Uluslararası Piyano Festivali ile dünyaca ünlü piyanistleri sanatseverler ile buluşturacak.

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  • 23

    TEKRARI BİLE SES GETİREN KORKU FİLMLERİ

    TEKRARI BİLE SES GETİREN KORKU FİLMLERİ

    En çok izlenen ve en yüksek hasılat elde eden korku filmlerinin yeniden çevrimleri de bir o kadar seyircinin ilgisini çekti. Siz hangisini tercih edersiniz? Orijinalini mi yeniden çevrimini mi?

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  • 24

    KLASİK MÜZİK DOĞAYLA BULUŞTU

    KLASİK MÜZİK DOĞAYLA BULUŞTU
    Rusya'da eski bir mermer ocağında klasik müzik konseri verildi. Ocaktaki göl üzerinde verilen konser büyük ilgi çekti. Parkta konserler gece boyunca sürdü. Müzisyenler nem ve rüzgar nedeniyle zorlansalar da gördükleri ilgiden memnundu.

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  • 25

    GÖKTAŞI FİLMİNİN AFİŞİ VE TANITIMI YAYINLANDI

    GÖKTAŞI FİLMİNİN AFİŞİ VE TANITIMI YAYINLANDI
    Yapımcılığını Sinehane’nin, senaryo ve yönetmenliğini Caner Erzincan’ın üstlendiği, başrolünde Şafak Sezer’in rol aldığı “Göktaşı’nın tanıtımı seyirciyle buluştu.

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  • 26

    6 AYDA ÜNLÜ OYUNCUNUN HEYKELİNİ YAPTI

    6 AYDA ÜNLÜ OYUNCUNUN HEYKELİNİ YAPTI

    Heykeltıraş James O’Neal, Avusturya asıllı oyuncu Arnold Schwarzenegger’in gerçek ölçülerinde ahşap heykelini yonttu.


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  • 27

    EN POPÜLER SUÇ DİZİLERİ

    EN POPÜLER SUÇ DİZİLERİ

    Yabancı dizi izlemek isteyenler için suç kategorisini farkl bir seçim olabilir. İşte IMDb verilerine göre Ağustos ayında zirvede olan suç dizileri...

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  • 28

    TALAT BULUT'UN YERİNE FİKRET KUŞKAN

    TALAT BULUT'UN YERİNE FİKRET KUŞKAN
    Mahsun Kırmızıgül'ın yeni filminde Talat Bulut’un yerine Fikret Kuşkan’la anlaştığı öne sürüldü.

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  • 29

    ELAİUSSA SEBASTE'DE KAZI BAŞLADI

    ELAİUSSA SEBASTE'DE KAZI BAŞLADI
    Mersin’in Erdemli ilçesinde Roma imparatoru Augustus tarafından Kapadokya kralı Arkhelaos’a hediye edilen Kilikya'nın önemli liman kenti Elaiussa Sebaste'de kazı çalışmalarına başlandı.

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  • 30

    DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR

    DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR
    Spotify dünya genelinde ve Türkiye’de en çok dinlenen şarkıları açıkladı. Listeye göre dünyada In My Feelings şarkısıyla Drake, Türkiye'de ise Yalnız Çiçek ile Aleyna Tilki zirvede yer aldı. İşte yerli ve yabancı şarkılardan oluşan o liste.

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  • 31

    ED SHEERAN GİZLECE EVLENDİ (YÜZÜK DETAYI)

    ED SHEERAN GİZLECE EVLENDİ (YÜZÜK DETAYI)

    Ed Sheeran'ın, sporcu sevgilisi Cherry Seaborn ile gizlice evlendiği konuşuluyor. İddiaları güçlendiren ise İngiliz şarkıcının düğün tarihiyle ilgili soruya yüzüğünü göstererek cevap vermesi oldu.

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