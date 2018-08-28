Magazin ve sanat turu (28 Ağustos 2018)

Dünya genelinde önemli bir gişe başarısı (1 milyar 142 milyon dolar) elde eden İnanılmaz Aile 2 (Incredibles 2), Türkiye'de de açılışını üst düzey bir performansla gerçekleştirdi. Yaklaşık 13 yıl sonra gelen devam filmi İnanılmaz Aile 2, hafta sonunda Box Office Türkiye'nin zirvesine kuruldu hatta en iyi animasyon açılışlarından birine imza attı. İşte hafta sonu Türkiye'de en çok izlenen filmler...

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