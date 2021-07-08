Magnesia Antik Kenti'nde hedef 'Zeus Tapınağı'nı gün yüzüne çıkarmak

Kazı Başkanı Doç. Dr. Görkem Kökdemir de, "Kentte 36 yıldan beri kazı çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Bu çalışmaları tamamlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştireceğiz. En önemli alan Artemis kutsal alan olacak" diye konuştu.