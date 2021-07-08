Magnesia Antik Kenti'nde hedef 'Zeus Tapınağı'nı gün yüzüne çıkarmak

DHA 08.07.2021 - 14:20
Kazı çalışmaları hakkında bigi veren Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, "Magnesia Antik Kenti Aydın sınırları içerisindeki en kıymetli kültür değerlerimizden birisidir. Türkiye hatta dünya ölçeğinde. Bize önemli bir veri alt tabanı sunuyor" dedi.
Kazı Başkanı Doç. Dr. Görkem Kökdemir de, "Kentte 36 yıldan beri kazı çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Bu çalışmaları tamamlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştireceğiz. En önemli alan Artemis kutsal alan olacak" diye konuştu.