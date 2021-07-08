Magnesia Antik Kenti'nde hedef 'Zeus Tapınağı'nı gün yüzüne çıkarmak

Aydın'ın Germencik ilçesindeki tarihi M.Ö. 4'üncü yüz yıla dayanan Magnesia Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yeniden başladı. Antik kentte bu yılki hedefin Agora bölgesindeki toprak altında bulunan Zeus Tapınağı'nın gün yüzüne çıkartılması olduğu bildirildi.

DHA 08.07.2021 - 14:20

Magnesia Antik Kenti'nde hedef 'Zeus Tapınağı'nı gün yüzüne çıkarmak - 1
Aydın'ın en önemli antik kentlerinden birisi olan Magnesia Antik Kenti'nde uzun yıllar kazı başkanlığını sürdüren Prof. Dr. Orhan Bingöl'ün emekliye ayrılmasının ardından yerine Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi  Doç. Dr. Görkem Kökdemir görevlendirildi.
Magnesia Antik Kenti'nde hedef 'Zeus Tapınağı'nı gün yüzüne çıkarmak - 2
2021 yılı kazı çalışmalarının başlaması kapsamında Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve Aydın Müze Müdürü Abdulbari Yıldız Antik kenti ziyaret edip, kazı çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
Magnesia Antik Kenti'nde hedef 'Zeus Tapınağı'nı gün yüzüne çıkarmak - 3
36 yıldan beri kazı çalışmalarının devam ettiği Magnesia Antik Kenti'nde bu yılki hedefin Agora bölgesindeki toprak altında bulunan Zeus Tapınağı'nın gün yüzüne çıkartılması olduğu bildirildi.
Magnesia Antik Kenti'nde hedef 'Zeus Tapınağı'nı gün yüzüne çıkarmak - 4

Kazı çalışmaları hakkında bigi veren Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, "Magnesia Antik Kenti Aydın sınırları içerisindeki en kıymetli kültür değerlerimizden birisidir. Türkiye hatta dünya ölçeğinde. Bize önemli bir veri alt tabanı sunuyor" dedi.

Magnesia Antik Kenti'nde hedef 'Zeus Tapınağı'nı gün yüzüne çıkarmak - 5

Kazı Başkanı Doç. Dr. Görkem Kökdemir de, "Kentte 36 yıldan beri kazı çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Bu çalışmaları tamamlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştireceğiz. En önemli alan Artemis kutsal alan olacak" diye konuştu.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER