Mahkemeden Led Zeppelin’in efsane şarkısı çalıntı değil kararı

Mahkeme ise 2016 yılında açıkladığı kararında, Led Zeppelin'in Taurus şarkısından haberdar olduğunu ancak kullandıkları gitar riff’lerinin bu şarkıdakilere benzemediğine hükmetmişti.

Şarkının girişinde la minör akorundan başlayarak devam eden arpej dizilimi her iki şarkıda da birbirine benzerlik gösterse de birçok müzisyen bunların farklı besteler olduğunu, aynı arpej diziliminde piyasada birçok farklı parçanın da yer aldığını söylüyordu.