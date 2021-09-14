Malatya Arslantepe'de 5 bin 621 yıllık 250 mühür bulundu

'KALKOLİTİK DÖNEME AİT ÇOK MÜHÜR BULDUK'



Prof. Dr. Frangipane, bu yıl yapılan kazılarda kalkolitik döneme ait çok sayıda mühür bulduklarını vurgulayarak şöyle konuştu:



"Kaç tane mühür, hangi objeyi mühürlediler ve bürokrasi sistemi o dönemde mi başladı? O dönemde yazı yok, yazmıyorlar. O zaman mühür kullanılıyor. Kilin üstüne mühür basıyorlar, işte o mühür bir imza gibi geçerli. Bulduğumuz ve 5 bin 621 yıl öncesine ait 250 mührün anlamını ve işleyişini yapacağımız çalışmalar ile ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz."

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