Malatya Arslantepe'de 5 bin 621 yıllık 250 mühür bulundu

DHA 14.09.2021 - 09:39
Kent merkezine 7 kilometre mesafedeki Arslantepe Höyüğü'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Geçmiş yıllardaki kazılarda Geç Hitit Dönemi'ne ait, girişinde aslan ile devrilmiş bir kral heykelinin bulunduğu Arslantepe Höyüğü'nde, dünyanın ilk yağmur drenaj hattı, kerpiçten saray ve 2 bini aşkın mühürle devlet ve bürokrasinin temellerinin atıldığı yapılar ortaya çıkarıldı.
26 Temmuz'da UNESCO Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne alınan Arslantepe'de, 55 kişilik ekip ile 10 Ağustos'ta başlayan kazılarda ise şu ana kadar 5 bin 621 yıllık olduğu düşünülen 250 mühür bulundu.
'KALKOLİTİK DÖNEME AİT ÇOK MÜHÜR BULDUK'
Prof. Dr. Frangipane, bu yıl yapılan kazılarda kalkolitik döneme ait çok sayıda mühür bulduklarını vurgulayarak şöyle konuştu:
"Kaç tane mühür, hangi objeyi mühürlediler ve bürokrasi sistemi o dönemde mi başladı? O dönemde yazı yok, yazmıyorlar. O zaman mühür kullanılıyor. Kilin üstüne mühür basıyorlar, işte o mühür bir imza gibi geçerli. Bulduğumuz ve 5 bin 621 yıl öncesine ait 250 mührün anlamını ve işleyişini yapacağımız çalışmalar ile ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz."
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