Malazgirt Savaşı alanının tespiti çalışmalarında ok ve mızrak uçları ile savaş aletleri bulundu

Özellikle savaş alanı denilen Malazgirt ile Süphan Dağı arasındaki yaklaşık 150 kilometrekarelik alanda belirlenen noktalarda yüzey araştırması yürüttüklerini aktaran Çevik, şunları kaydetti: "Bu proje Malazgirt Savaşı'nın noktasal olarak nerede yapıldığını, gerçek zaman ve mekanda ortaya koymanın yanı sıra aynı zamanda ülkemizde yeni bir alan olan savaş arkeolojisinin yönteminin metodolojisini kurmayı amaçlamaktadır ama bu yıl daha çok savaşın ve çeşitli aşamalarının geçtiğini düşündüğümüz, savaşa ait objeler, ok uçları, mızrak, kılıç ne bulabilirsek onlara ilişkin çalışmalar yürütüyoruz."