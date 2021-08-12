Malazgirt'te 950'inci yıl hazırlıkları

DHA 12.08.2021 - 14:08 | Son Güncelleme : 12.08.2021 - 14:12
Bakanlar Kurulu kararıyla iki yıl önce 'Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı' ilan edilen ilçenin Danişmentgazi Mahallesi´ndeki 238 hektar alanda, etaplar halinde yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Daha önce giriş kontrol ünitesi, yüzlerce araçlık otopark, 250 metre uzunluğundaki 1071 adımlık fetih yolu, merasim ve hitabet alanı, 12 helikopter pisti, namazgah, ikram alanı, şadırvan, giriş takı, spor ve oyun alanları, yürüyüş yolu ve dinlenme yerlerinin inşa edildiği parkta, yüz tanıma sistemli güvenlik kamera sistemi kuruldu.
160 bin metrekare alanda ağaçlandırma ve çimlendirme çalışması tamamlandı.
Parkta dördüncü etap çalışmaları kapsamında da bin kişilik tribünü olan at koşu sahası, okçuluk ve cirit alanları, geleneksel oyun grubu bölümü, peyzaj düzenlemesi, 500 kişilik tribünü olan güreş sahası, han ve oba çadırları ile 44 dükkânın yapım çalışmaları sürüyor.