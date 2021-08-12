Malazgirt'te 950'inci yıl hazırlıkları

Türklere Anadolu´nun kapısını açan Malazgirt Zaferi’nin 950'nci yıl dönümü nedeniyle 26 Ağustos'ta Muş´un Malazgirt ilçesinde tören ve etkinliklerin yapılacağı alanda hazırlıklara başlandı.

DHA 12.08.2021 - 14:08 | Son Güncelleme : 12.08.2021 - 14:12

Malazgirt'te 950'inci yıl hazırlıkları - 1

Bakanlar Kurulu kararıyla iki yıl önce 'Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı' ilan edilen ilçenin Danişmentgazi Mahallesi´ndeki 238 hektar alanda, etaplar halinde yürütülen çalışmalar devam ediyor. 

Malazgirt'te 950'inci yıl hazırlıkları - 2

Daha önce giriş kontrol ünitesi, yüzlerce araçlık otopark, 250 metre uzunluğundaki 1071 adımlık fetih yolu, merasim ve hitabet alanı, 12 helikopter pisti, namazgah, ikram alanı, şadırvan, giriş takı, spor ve oyun alanları, yürüyüş yolu ve dinlenme yerlerinin inşa edildiği parkta, yüz tanıma sistemli güvenlik kamera sistemi kuruldu. 

Malazgirt'te 950'inci yıl hazırlıkları - 3

160 bin metrekare alanda ağaçlandırma ve çimlendirme çalışması tamamlandı. 

Malazgirt'te 950'inci yıl hazırlıkları - 4

Parkta dördüncü etap çalışmaları kapsamında da bin kişilik tribünü olan at koşu sahası, okçuluk ve cirit alanları, geleneksel oyun grubu bölümü, peyzaj düzenlemesi, 500 kişilik tribünü olan güreş sahası, han ve oba çadırları ile 44 dükkânın yapım çalışmaları sürüyor.



Malazgirt'te 950'inci yıl hazırlıkları - 5
26 Ağustos´ta yapılacak tören ve etkinliklerin Malazgirt´in tarihine yakışır, en görkemli şekilde kutlanması için parkta hummalı çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, "Oba alanımızın çalışmaları tamamlanmak üzere. Bu çalışmalarla birlikte 1 adet han çadırı, 16 Türk devletini temsilen Kırgız keçe çadırı, 16 adet oba çadırı kurulumu tamamlandı. 44 adet yöresel ve geleneksel sanatların ve tatların olacağı dükkânları ile birlikte yeme içme alanı, geleneksel oyunlar ve gençlere yönelik âşık ve okçuluk alanları tamamlandı" dedi.
Malazgirt'te 950'inci yıl hazırlıkları - 6
İşte hazırlıklardan diğer kareler...
Malazgirt'te 950'inci yıl hazırlıkları - 7
Malazgirt'te 950'inci yıl hazırlıkları - 8
Malazgirt'te 950'inci yıl hazırlıkları - 9
Malazgirt'te 950'inci yıl hazırlıkları - 10
Malazgirt'te 950'inci yıl hazırlıkları - 11
Malazgirt'te 950'inci yıl hazırlıkları - 12
Malazgirt'te 950'inci yıl hazırlıkları - 13

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