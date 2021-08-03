Mandıra Filozofu filminin çekildiği yer küle döndü

Türkiye'de devam eden yangınlar sonrası Mandıra Filozofu filminin çekildiği Çökertme Koyu küle döndü. Oyuncu Arda Esen ve yapımcı Birol Güven filmin çekildiği alandan son görüntüleri yayınlandı.

03.08.2021 - 07:32

Mandıra Filozofu filminin çekildiği yer küle döndü - 1
Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangına, müdahale sürüyor. Alevler, Mandıra Filozofu filminin de çekildiği Çökertme Koyu'nu da küle çevirdi. Ünlü oyuncu Arda Esen, son durumu paylaştı.


Mandıra Filozofu filminin çekildiği yer küle döndü - 2
Oyuncu Arda Esen, koyun son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Mandıra Filozofu filminin çekildiği yer küle döndü - 3
Esen, "Hepimize geçmiş olsun. Mandıra Filozofu filmine ev sahipliği yapan eşsiz güzellikteki Çökertme Koyu artık bir kül yığını. Cennetti, cehenneme döndü maalesef. Kelimeler kifayetsiz. Arayan soran tüm dostlarımıza teşekkür ederiz..." dedi.


Mandıra Filozofu filminin çekildiği yer küle döndü - 4
Yapımcı Birol Güven ise, "Mandıra Filozofu’nun kulubesi maalesef artık bu halde" dedi.


Mandıra Filozofu filminin çekildiği yer küle döndü - 5
2013 yılında çekilen Mandıra Filozofu filminin başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Ayda Aksel yer almıştı.

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