Mandy Moore'un set hali (Ünlülerin set halleri)
ntv.com.tr
Mandy Moore, This Is Us setinde objektiflere takıldı. Film ya da dizi çekimi esnasında sette görüntülenen tek oyuncu Daniel Craig değil. İşte ünlülerin set halleri...
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Mandy Moore, önceki gün çekimleri Los Angeles’ta devam eden This Is Us dizisinin setinde görüntülendi. 35 yaşındaki oyuncu elbette ilk ve tek değil. İşte diğer ünlülerin setlerdeki görüntüsü...
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Bond serisinin 25'inci filminde beşinci ve son kez James Bond karakterine hayat veren Daniel Craig, İtalya'nın Matera kentinde yapılan çekimlerde bir aksiyon sahnesi sonrasında, karakterinin kanlar içinde kaldığını gösteren makyajlı haliyle görüntülendi.
No Time to Die adlı film 2020'de seyirciyle buluşacak.
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Keanu Reeves / Bill&Ted 3 (2019)
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4Alvaro Morte (Profesör) / La Casa de Papel (2019)
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Sophia Loren / The Life Before Us (2019)
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6Christian Bale ve Adam McKay / Vice (2018)
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7Richard Madden / Bodyguard (2018)
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8Joel Harlow ve Michael B. Jordan / Black Panther (2018)
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9Bradley Cooper ve Lady Gaga / A Star Is Born (2018)
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10Rachel Weisz / The Favourite (2018)
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11Brian May ve Gwilym Lee / Bohemian Rhapsody (2018)
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12Caitriona Balfe ve Sam Heughan / Outlander (2014)
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13Danai Gurira ve Ryan Coogler / Black Panther (2018)
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14Benedict Cumberbatch / Patrick Melrose (2018)
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15Bo Burnham ve Elsie Fisher / Eighth Grade (2018)
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16Steve Carell ve Timothee Chalamet / Beautiful Boy (2018)
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17Yorgos Lanthimos ve Emma Stone / The Favourite (2018)
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18Rachel Weisz, Yorgos Lanthimos ve Olivia Colman / The Favourite (2018)
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19Benicio Del Toro ve Ben Stiller / Escape at Dannemora (2018)
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20Viggo Mortensen, Peter Farrelly ve Mahershala Ali / Green Book (2018)
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21Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Dimiter D. Marinov ve Mike Hatton / Green Book (2018)
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23Rachel Brosnahan ve Wakeema Hollis / The Marvelous Mrs. Maisel (2017)
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24Spike Lee ve Adam Driver / BlacKkKlansman (2018)
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25Rob Marshall ve Emily Blunt / Mary Poppins Returns (2018)
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26Chadwick Boseman / Black Panther (2018)
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27Alfonso Cuaron ve Yalitza Aparicio / Roma (2018)
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28Nicole Kidman ve Lucas Hedges / Boy Erased (2018)
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29Lucas Hedges / Boy Erased (2018)
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30Christian Bale, Steve Carell ve Adam McKay / Vice (2018)
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31Bo Burnham ve Elsie Fisher / Eighth Grade (2018)
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32Robert Redford ve David Lowery / The Old Man & the Gun (2018)
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33John Krasinski / A Quiet Place (2018)
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34Charlize Theron ve Jason Reitman in Tully (2018)
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35Max Greenfield ve Darren Criss / American Crime Story (2016)
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36Keri Russell / The Americans (2013)
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38Hugh Grant / A Very English Scandal (2018)
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39Elisabeth Moss / The Handmaid's Tale (2017)
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40Donald Glover / Atlanta (2016)
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41Sean Hayes, Eric McCormack, Debra Messing ve Megan Mullally / Will & Grace (1998)
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