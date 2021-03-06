Manisa'da 5 bin yıllık ayak izi: Yeri gizli tutuluyor

DHA 06.03.2021 - 15:20 | Son Güncelleme : 06.03.2021 - 15:35
2 bin 320 kilometrekare alana sahip Türkiye'nin UNESCO sertifikalı ilk ve tek jeoparkı olan Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı içinde arkeolojik, kültürel ve jeolojik SİT alanlarını barındıran dünyanın 99'uncu, Avrupa'nın 58'inci jeoparkıdır. Dünya üzerindeki 41 farklı ülkede, 147 jeopark bulunurken, Türkiye'de ise sadece Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı hizmet vermektedir.
Jeopark, yeryüzü şekilleri ve jeolojik özellikleri açısından uluslararası öneme sahip, koruma, eğitim ve sürdürülebilir kalkınma faaliyetlerinin gerçekleştirildiği bütüncül bakış açısıyla yönetililen sınırları belli coğrafi alanlardır.
Jeoparklar, jeositlerin korunup gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayan birer koruma alanıdır. Jeoparklar aynı zamanda yöre halkının sosyal ve kültürel kalkınmasını hedefleyen alanlardır.
Jeomirasın korunmasının yanında Jeoparklar doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanımı, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve doğal afetlerle ilgili risklerin azaltması gibi konularda da toplumun bilinçlenmesini ve farkındalığının artırılmasını da amaçlar.