Manisa'da ecdat yadigarı Seyit İbrahim Hoca Mescidi'nin kapısı çalındı damla mağarası ortaya çıktı

Saruhanoğulları Beyliğinin başkenti olan ve günümüzde de sayısız tarihi esere ev sahipliği yapan Şehzadeler şehri Manisa’da, 700 yıllık Seyit İbrahim Hoca Mescidinin alt kısmında bulunan demir parmaklıklar çalınınca unutulan 40 Damla Mağarası ortaya çıktı. Spil’den gelen yeraltı sularının damla damla akarak çıkardığı sesleri ve içindeki çöplerle dikkat çeken mağaranın çevredeki çocuklar için tehlike arz ettiğini kaydeden vatandaşlar yetkililerin mağaranın içini temizleyerek girişinin yeniden kapatılmasını istedi.

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İHA 16.04.2021 - 15:55

Barındırdığı yüzlerce tarihi yapıyla adeta açık hava müzesi olan Manisa’da tarihi bir mescidin alt kısmında bulunan demir parmaklıklar çalınınca unutulan 40 Damla Mağarası ortaya çıktı.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Adakale Mahallesinde Vak Vak Tekkesinin hemen karşısındaki 700 yıllık Seyit İbrahim Hoca Mescidinin alt kısmında bulunan mağaranın girişindeki demir parmaklıklar çalındı.

Parmaklıkların çalınmasıyla adeta unutulan ve çok az kişinin bildiği 40 Damla Mağarası da gün yüzüne çıktı. Spil Dağı’ndan gelen yer altı sularının damlaya damlaya biriktiği ve çıkardığı su sesleri nedeniyle 40 Damla Mağarası olarak anılan mağaranın suyla dolu olması ve içinde çöplerin birikmesi çevredeki vatandaşları da tedirgin etti.

Giriş kısmının 2006 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan onarım sırasında demir kapıyla kapatıldığı mağaranın kapısının geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalınması sonrası çevrede yaşayan vatandaşlar özellikle çocuklar için mağaranın tehlike oluşturabileceğini düşünerek yeniden kapı yapılmasını istedi.

"İÇİ SU VE ÇÖP DOLU"



Mahallenin 60 yıllık sakinlerinden Adem Paşalı, “Burası 40 Damla diye geçen tarihi bir yer. Ben yaklaşık 60 küsur senedir buradayım. Burada 40 damla yukarıdan damlıyor ama buranın girişindeki parmaklıkları çalmışlar. Çocuklar için burası tehlike arz ediyor. Buranın yeniden parmaklıkla kapatılmasını rica ediyoruz.” dedi.

Adakale Mahallesi sakinlerinden Kenan Yılmaz ise şunları söyledi: “Mahallemizin tarihi değeri olan böyle bir yerin açık kalmasına içimiz elvermiyor. Burası adeta çöplüğe dönmüş ve çocuklar için tehlike arz ediyor. Buranın belediye tarafından biran önce kapatılmasını rica ediyoruz. Demir kapı baya bir zamandır yok, çalındı. Demir olduğu için büyük ihtimalle hurda amaçlı satmak için çaldılar, yerine de bir şey yapılmadı. Mahallemizin çocukları için çok tehlikeli bir yer. Allah korusun içeride su var, çocuklar düşüp boğulabilir. Yetkililerden yardım istiyoruz buranın biran önce kapatılması için.”

Manisa’daki en eski Türk eserlerinden biri

Manisa’nın 1313 yılında Saruhan Bey tarafından fethedilmesinin ardından Türk yurdu haline dönen Manisa’daki en eski Türk eserlerinden biri olan ve İbrahim Seydi tarafından 14. yüzyılın ikinci yarısı (1350’li yıllar) Ulu Caminin alt kısmında, Vak Vak Tekkesi ve çeşmesinin tam karşısında yaptırılan Seyit Hoca Mescidi 2006 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarıldı.

Kare planlı ve üzeri kubbe ile örtülü olan eserin yapımında kaba yonu taş, tuğla ve devşirme malzemeler kullanılırken son cemaat mahalli ise iki küçük kubbesiyle olarak dikkat çekiyor.

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