Mardin'de deniz canlılarının binlerce yıllık fosilleri sergileniyor

Mardin'de yaşayan emekli imam Mehmet Emin Demir, deniz kenarlarında topladığı binlerce yıllık yıllık deniz canlılarının fosillerini ve taşları, Mardin'deki evinde sergiliyor.

İHA 28.03.2021 - 10:42

Mardin'de deniz canlılarının binlerce yıllık fosilleri sergileniyor - 1
Mardin’in Artuklu ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki emekli imam Mehmet Emin Demir, yaklaşık 15 yıldır denizin çekildiği yerlerde deniz kabukları, mercan, midye ve denizyıldızı fosillerini toplayıp koleksiyon haline getirdi.
Mardin'de deniz canlılarının binlerce yıllık fosilleri sergileniyor - 2
Demir, denizin olmadığı Mardin’deki evinde topladığı ürünleri sergilemeye başladı.
Mardin'de deniz canlılarının binlerce yıllık fosilleri sergileniyor - 3
Fosilleri Karaman, Mut ve Silifke dağlarından topladığını belirten Demir, “İmamdım emekli oldum. Şu anda serbest çalışıyorum. Denizin çekildiği yerde toprağın altında ve üstünde kalmış fosilleşmiş denizyıldızları ve deniz midyelerini topluyorum. Fosillerin çoğunu Mut, Karaman ve Silifke dağlarından topladım getirdim. Koleksiyonun içerisinde denizyıldızları, midye, salyangoz ve deniz mercanları var" dedi.
Mardin'de deniz canlılarının binlerce yıllık fosilleri sergileniyor - 4
Koleksiyonunu alıcı çıkması halinde satabileceğini belirten Demir, "Bunları topladım ve dolabımda biriktirdim, fosilleri almak isteyenler var. Küçük ve büyük çapta fosil var bende. Çok değerli ve çok kıymetli. Biz bilmiyorduk ama araştırdık. Değerli olduğunu anladık" diye konuştu.
Mardin'de deniz canlılarının binlerce yıllık fosilleri sergileniyor - 5
Mardin'de deniz canlılarının binlerce yıllık fosilleri sergileniyor - 6
Mardin'de deniz canlılarının binlerce yıllık fosilleri sergileniyor - 7

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