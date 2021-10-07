20 yıldır Mardin’de yaşıyorum. Bu süre zarfında kentin mimari yapılarını, tarihi dokusunu ve kentte yaşayan önemli şahsiyetlerinin portrelerini çalışıyorum" diyen Çakmak, şunları söyledi: Yaklaşık 20 tablo ile Berlin'deki sergiye katılıyorum. İnşallah, haftaya bunları yetiştirip göndereceğim"