Haberler 07.10.2021 - 12:41
Mardin'in tarihi dokusunu Almanya'da sergileyecek olmanın heyecanını yaşayan Çakmak, "Üniversiteyi bitirir bitirmez hayalim olan atölyeyi açtım. İlk olarak yağlı boya çalıştım, daha sonra zift tekniğini keşfettim. Yaklaşık 20 yıldır zift tekniği üzerinde çalışıyorum. Bu çalışmalarımı Almanya'nın Berlin kentindeki Yunus Emre Enstitüsü'nde sergileyeceğim" dedi.
20 yıldır Mardin’de yaşıyorum. Bu süre zarfında kentin mimari yapılarını, tarihi dokusunu ve kentte yaşayan önemli şahsiyetlerinin portrelerini çalışıyorum" diyen Çakmak, şunları söyledi: Yaklaşık 20 tablo ile Berlin'deki sergiye katılıyorum. İnşallah, haftaya bunları yetiştirip göndereceğim"