Mardinli ressamdan Göbeklitepe’ye “sürrealist” dokunuş

Genç ressamın tablolarında hayat bulan bir başka çalışma ise arkeoloji... Göbeklitepe’yi arkeolojik kazıların en başlangıcından bugüne kadar yerinden takip eden Vahap Aydoğan, şöyle diyor:

“Her aşamasında gözlemlerim, yaptığım çalışmalara da etki etmiştir. Bunların en kadim ve büyüleyici olanı Göbeklitepe tasavvuru olmuştur. Türk kızlayının 150. Yılına özel olarak tasarlanan koleksiyonunda Göbeklitepe’yi Hilali Ahmer koleksiyonuna kendi imzam ile katmak, onu işlemek benim için büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Hilali Ahmer koleksiyonundaki Göbeklitepe çalışmam, sanat ve iş dünyasından birçok kişinin ilgisini çekti. Bir çoğu bunu koleksiyonuna dahil etmek istiyor.”