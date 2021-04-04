Margot Robbie: Bir Zamanlar Hollywood'da filminin 20 saatlik versiyonu var

04.04.2021 - 10:01 | Son Güncelleme : 04.04.2021 - 10:03
Oyuncu, Tarantino'nun filminden bahsetmeden önce cevaben, "Kişisel nedenlerden ötürü, yaptığım her filmin beş saatlik versiyonlarını izlemek isterim" diyerek şaka yaptı.
Suicide Squad: Gerçek Kötüler başlığına döndüğündeyse Robbie, bildiği kadarıyla halihazırda daha uzun bir versiyonun hazırlık aşamasında olmadığını söyledi.
Zack Snyder's Justice League olarak da bilinen Adalet Birliği'nin Snyder versiyonu geçen ay ABD'de HBO Max ve Birleşik Krallık'ta Sky Cinema ve NOW'da yayımlanmıştı. Snyder Cut, 2017 yapımı süper kahraman filmi Justice League: Adalet Birliği'nin (Justice League) 242 dakika (dört saatten biraz fazla) süren ve yönetmenin yeniden kurguladığı versiyonu.