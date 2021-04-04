Margot Robbie: Bir Zamanlar Hollywood'da filminin 20 saatlik versiyonu var

Independent Türkçe'nin haberine göre, aslında Robbie'ye David Ayer'in yönettiği ve kendisinin Harley Quinn'i canlandırdığı 2016 yapımı Suicide Squad: Gerçek Kötüler'in (Suicide Squad) daha uzun bir versiyonu olup olmadığı sorulmuştu.

Oyuncu, Tarantino'nun filminden bahsetmeden önce cevaben, "Kişisel nedenlerden ötürü, yaptığım her filmin beş saatlik versiyonlarını izlemek isterim" diyerek şaka yaptı.