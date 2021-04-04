Margot Robbie: Bir Zamanlar Hollywood'da filminin 20 saatlik versiyonu var

Filmin başrol oyuncularından Margot Robbie, verdiği röportajda, Bir Zamanlar Hollywood'da (Once Upon a Time in Hollywood) filminin 20 saatlik versiyonu olduğunu söyledi.

04.04.2021 - 10:01 | Son Güncelleme : 04.04.2021 - 10:03

Margot Robbie: Bir Zamanlar Hollywood'da filminin 20 saatlik versiyonu var - 1
Margot Robbie, Variety'ye verdiği röportajda Bir Zamanlar Hollywood'da (Once Upon a Time in... Hollywood) filminin bir yerlerde gizlenen 20 saatlik bir versiyonu olduğunu söyledi.
Margot Robbie: Bir Zamanlar Hollywood'da filminin 20 saatlik versiyonu var - 2
Independent Türkçe'nin haberine göre, aslında Robbie'ye David Ayer'in yönettiği ve kendisinin Harley Quinn'i canlandırdığı 2016 yapımı Suicide Squad: Gerçek Kötüler'in (Suicide Squad) daha uzun bir versiyonu olup olmadığı sorulmuştu.

Oyuncu, Tarantino'nun filminden bahsetmeden önce cevaben, "Kişisel nedenlerden ötürü, yaptığım her filmin beş saatlik versiyonlarını izlemek isterim" diyerek şaka yaptı.

Margot Robbie: Bir Zamanlar Hollywood'da filminin 20 saatlik versiyonu var - 3
Robbie, "Bir Zamanlar... Hollywood'da filminin 20 saatlik bir versiyonu var... görme fırsatınızın olmadığı ve elbette milyonlarca sebepten son versiyona giremeyen çektiğimiz o kadar çok muhteşem şey var ki" diye ekledi.
Margot Robbie: Bir Zamanlar Hollywood'da filminin 20 saatlik versiyonu var - 4

Suicide Squad: Gerçek Kötüler başlığına döndüğündeyse Robbie, bildiği kadarıyla halihazırda daha uzun bir versiyonun hazırlık aşamasında olmadığını söyledi.

Zack Snyder's Justice League olarak da bilinen Adalet Birliği'nin Snyder versiyonu geçen ay ABD'de HBO Max ve Birleşik Krallık'ta Sky Cinema ve NOW'da yayımlanmıştı. Snyder Cut, 2017 yapımı süper kahraman filmi Justice League: Adalet Birliği'nin (Justice League) 242 dakika (dört saatten biraz fazla) süren ve yönetmenin yeniden kurguladığı versiyonu.

Margot Robbie: Bir Zamanlar Hollywood'da filminin 20 saatlik versiyonu var - 5
Bir Zamanlar... Hollywood'da 2019'da vizyona girmişti ve Robbie, Sharon Tate'i oynamıştı. Film aralarında En İyi Film, Tarantino için En İyi Yönetmen, Leonardo DiCaprio için En İyi Erkek Oyuncu ve Brad Pitt için En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (kazandı) ödüllerinin de olduğu 10 farklı Oscar'a aday gösterilmişti.
Margot Robbie: Bir Zamanlar Hollywood'da filminin 20 saatlik versiyonu var - 6
Quentin Tarantino'nun hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini üstlendiği film, 161 dakika sürüyor.

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