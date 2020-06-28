Margot Robbie Karayip Korsanları'nın başrolünde

Margot Robbie Karayip Korsanları serisinin yeni filminde önemli bir rolle izleyici karşısına çıkacak.

Projenin senaryosunu ise Robbie'yle birlikte “Birds of Prey”de beraber çalışan yazar Christina Hodson kaleme alacak.

Yeni filmde Robbie dışındaki oyuncu kadrosu ise henüz net olarak açıklanmadı.





