Margot Robbie Karayip Korsanları'nın başrolünde

Ünlü yıldız Margot Robbie, kadın liderliğindeki yeni bir Karayip Korsanları filminde başrolde oynayacak. Margot Robbie Karayip Korsanları serisinin yeni filminde önemli bir rolle izleyici karşısına çıkacak. Projenin senaryosunu ise Robbie'yle birlikte “Birds of Prey”de beraber çalışan yazar Christina Hodson kaleme alacak. Karayip Korsanları serisinin yeni filminin yönetmen koltuğunda Joachim Ronning oturacak. Yeni filmde Robbie dışındaki oyuncu kadrosu ise henüz net olarak açıklanmadı. Son olarak Fox News konulu Skandal (Bombshell) filminde Robbie, Kayla Pospisil adlı kurgusal bir gazeteciyi canlandırmıştı.