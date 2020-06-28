Margot Robbie Karayip Korsanları'nın başrolünde

Ünlü yıldız Margot Robbie, kadın liderliğindeki yeni bir Karayip Korsanları filminde başrolde oynayacak.

28.06.2020 - 10:06

Margot Robbie Karayip Korsanları'nın başrolünde - 1
Margot Robbie Karayip Korsanları serisinin yeni filminde önemli bir rolle izleyici karşısına çıkacak.


Margot Robbie Karayip Korsanları'nın başrolünde - 2
Projenin senaryosunu ise Robbie'yle birlikte “Birds of Prey”de beraber çalışan yazar Christina Hodson kaleme alacak.


Margot Robbie Karayip Korsanları'nın başrolünde - 3
Karayip Korsanları serisinin yeni filminin yönetmen koltuğunda Joachim Ronning oturacak.


Margot Robbie Karayip Korsanları'nın başrolünde - 4
Yeni filmde Robbie dışındaki oyuncu kadrosu ise henüz net olarak açıklanmadı.


Margot Robbie Karayip Korsanları'nın başrolünde - 5
Son olarak Fox News konulu Skandal (Bombshell) filminde Robbie, Kayla Pospisil adlı kurgusal bir gazeteciyi canlandırmıştı.

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