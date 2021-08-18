Margot Robbie ve Scarlett Johansson aynı filmde buluşuyor

Margot Robbie ve Scarlett Johansson, Wes Anderson'ın bol yıldızlı yeni filminin kadrosuna dahil oldu.

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18.08.2021 - 06:56

Scarlett Johansson , yakın zamanda Hollywood'u etkileyen, Disney'e karşı açtığı davayla ilgili konuşulmaya devam ederken, bir yandan da yeni projelerinin anlaşmalarını yapıyor.

Marriage Story ve Jojo Rabbit'in Oscar adayı oyuncu, Wes Anderson'ın bir sonraki projesinin kadrosuna katıldı.

Wes Anderson'ın kadrosu dışında henüz ismi ve detayları belli olmayan yeni filmi yıldızları ağırlıyor.

Adrien Brody, Jason Schwartzman, Tilda Swinton ve Bill Murray'nin yer alacağı Wes Anderson'ın en yeni filminin kadrosunda dikkat çeken bir diğer isim ise Margot Robbie

Ünlü yönetmen Wes Anderson'ın Cannes Film Festivali'nde prömiyeri yapılan son filmi The French Dispatch henüz vizyona girmedi.





Ancak Anderson yeni filmi için hazırlıklara başladı. Anderson'ın aynı zamanda senaryosunu da kaleme aldığı filmin konusuyla ilgili detaylar şu an için gizli tutuluyor.





Tilda Swinton daha önce film ile ilgili yaptığı açıklamalar sırasında şimdiden merak uyandıran filmin çekimlerinin İspanya'da gerçekleşecek olmasına rağmen hikâyesinin İspanya ile alakalı olmayacağını belirtti.







Margot Robbie, Quentin Tarantino, James Gunn, David O. Russell ve Damien Chazelle'den sonra bir başka ünlü yönetmen olan Wes Anderson ile çalışacak.