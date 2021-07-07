Margot Robbie'nin Barbie filminden yeni ayrıntılar

Margot Robbie'nin ikonik oyuncak Barbie karakterini canladıracağı film nihayet hayata geçiyor. 10 yıldır üzerinde çalışan projenin yönetmen koltuğunda Greta Gerwig oturacak.

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07.07.2021 - 07:01

Margot Robbie, yeni filminde ikonik oyuncak Barbie rolünü oynamaya hazırlanıyor. Popüler oyuncak bebeğe dayanan canlı aksiyon filmi yıllardır geliştirme aşamasında.

Beyazperde'nin haberine göre; Barbie filmi projesi, yaklaşık on yılını çeşitli Hollywood stüdyolarında dolaşarak geçirdi. Sony'ye taşınmadan önce Universal'da başladı. Amy Schumer'ın, 2016 yılında, zamanlama çakışmaları nedeniyle ayrılmadan önce filmde baş bebek olarak rol alacağı açıklandı.

Ardından, yerini doldurmak için Anne Hathaway seçildi. Çekim planları şekillenmeye başlarken, film, haklarını Warner Bros'a satan Mattel'in eline geçti. Robbie, LuckyChap Entertainment aracılığıyla oyuncak bebek olarak rol almak ve yapımcı olarak görev yapmak üzere seçildi.





Greta Gerwig, kendisinin de yönetebileceği söylentileriyle senaryoyu yazmak için anlaşmaya imza attı. Wonder Woman'ın yönetmeni Patty Jenkins'in yönetmen koltuğuna oturacağı söylendi ama Jenkins bunu reddetti.





Vogue için yakın zamanda yapılan bir röportajda Robbie, rolü üstlenmenin kolay olmadığını kabul etti. Robbie “Rol, bir sürü zorlukla ve bir sürü nostaljiyle geliyor. Ancak, bununla birlikte meydan okumak için heyecan verici bir yol olarak görünüyor" dedi.



Robbie, Suicide Squad ve I, Tonya rolleriyle, Promising Young Woman gibi filmlerdeki yapımcılık görevleriyle, beyaz perdede güçlü kadın karakterleri göstermeye olan bağlılığını göstermişti. Greta Gerwig'in Little Women ve Lady Bird gibi filmlerdeki yönetmenlik deneyimiyle birleşince, bu ikilinin hikayeye derin ve yaratıcı bir bakış açısı getirmemesi imkansız gibi görünüyor.