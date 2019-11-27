Mariah Carey 3 Guinness rekoru kırdı

Carey müzik listelerinde en yükseğe çıkan Noel şarkısı olan solo şarkıcı ve aynı zamanda Spotify'da 24 saat içinde en çok dinlenen Noel şarkısı ile rekor sahibi oldu. Şarkı, Aralık 2018'de Spotify’de 10,8 milyondan fazla dinlendi. Şarkı aynı zamanda İngiltere'de top 10 listelerinde en fazla kalan şarkı olarak rekor kırdı.