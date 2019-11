Mariah Carey 3 Guinness rekoru kırdı

Ünlü şarkıcı Mariah Carey, 1994 yılında çıkardığı All I Want For Christmas Is You adlı hit şarkısı ile Las Vegas’taki Colosseum’da verdiği Noel konseri esnasında Guinness Dünya Rekorları tarafından onurlandırıldı. Şarkı, üç farklı rekorla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.