Mariah Carey'e ablasının ardından bir tazminat davası da erkek kardeşinden

05.03.2021 - 06:40
Euronews'in haberine göre Manhattan'daki New York eyalet mahkemesine başvuran ağabey Morgan Carey, şikayetinde, kitapta şiddet kullandığının öne sürüldüğünü ancak hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek tazminat talebinde bulundu.
Dava, Mariah Carey'in büyük ablası Alison'ın, duygusal sıkıntı nedeniyle kız kardeşi hakkında 1,25 milyon dolarlık tazminat talebinden bir ay sonraya denk geldi.
Eylül ayında piyasaya çıkan kitap, şu anda The New York Times’ın kurgusal olmayan en çok satanlar listesinde zirvede yer alıyor.