Mariah Carey'e ablasının ardından bir tazminat davası da erkek kardeşinden

Alison Carey'den sonra Morgan Carey de kardeşi Mariah Carey'nin 2020 yılında çıkardığı anı kitabı The Meaning of Mariah Carey'de ismi geçtiği için tazminat davası açtı.

05.03.2021 - 06:40

Mariah Carey'e ablasının ardından bir tazminat davası da erkek kardeşinden - 1
ABD'li sanatçı Mariah Carey'in ağabeyi Morgan Carey, şarkıcıya, çok satanlar listesinde bulunan ve anılarını ele aldığı The Meaning of Mariah Carey isimli kitabında kendisini karalamak ve duygusal sıkıntıya neden olmakla suçlayarak dava açtı.
Mariah Carey'e ablasının ardından bir tazminat davası da erkek kardeşinden - 2

Euronews'in haberine göre Manhattan'daki New York eyalet mahkemesine başvuran ağabey Morgan Carey, şikayetinde, kitapta şiddet kullandığının öne sürüldüğünü ancak hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek tazminat talebinde bulundu.

Mariah Carey'e ablasının ardından bir tazminat davası da erkek kardeşinden - 3

Dava, Mariah Carey'in büyük ablası Alison'ın, duygusal sıkıntı nedeniyle kız kardeşi hakkında 1,25 milyon dolarlık tazminat talebinden bir ay sonraya denk geldi.

Mariah Carey'e ablasının ardından bir tazminat davası da erkek kardeşinden - 4

Eylül ayında piyasaya çıkan kitap, şu anda The New York Times’ın kurgusal olmayan en çok satanlar listesinde zirvede yer alıyor.

Mariah Carey'e ablasının ardından bir tazminat davası da erkek kardeşinden - 5
Sanatçı Carey'in basın sözcüleri yorum taleplerine cevap vermezken abisi Morgan Carey'in avukatı da dava ile ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Mariah Carey'e ablasının ardından bir tazminat davası da erkek kardeşinden - 6
Şu anda 51 yaşında olan dünyaca ünlü sanatçının anıları, yoksulluk içerisinde geçen çocukluğu ve erken kariyer mücadelelerini anlatıyor.

Mariah Carey'e ablasının ardından bir tazminat davası da erkek kardeşinden - 7
Abi Morgan, kız kardeşinin yazdığı kitapta kendisinin babası ile kavga ettiğinin ve bu anlamsız kavgayı ayırmak için 12 polisin seferber olduğunun yer aldığını belirterek, bu iddiadan ötürü itibarının zedelediğini dile getirdi.
Mariah Carey'e ablasının ardından bir tazminat davası da erkek kardeşinden - 8
Böyle bir kavganın hiçbir zaman gerçekleşmediğini belirten Morgan Carey, söz konusu iddianın kurgusal olmasının da ötesinde, olası bir aile şiddetine en fazla bir ya da iki polisin müdahale edeceğinin altını çizdi.

Mariah Carey'e ablasının ardından bir tazminat davası da erkek kardeşinden - 9
Morgan Carey'in şikayetlerinin arasında ayrıca, Mariah Carey'den zorla para almaya çalıştığını ima ettiği pasajlar da bulunuyor. Sanatçı Mariah Carey, daha önce de annesiyle benzer sorunlar yaşamıştı.

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