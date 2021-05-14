Marie Curie'nin evini Polonya satın alıyor

Polonya, Nobel ödüllü bilim kadını Marie Curie'nin evini satın almak için hareke geçti.

14.05.2021 - 10:56

Marie Curie'nin evini Polonya satın alıyor - 1
Polonya başbakanı Mateusz Morawiecki hükümete, Nobel ödüllü bilim kadını Marie Curie ile eşi Pierre Curie'nin çocuklarıyla birlikte 1904 ile 1906 yılları arasında tatillerini geçirdikleri Fransa'daki evin satın alınması için talimat verdi.

Marie Curie'nin evini Polonya satın alıyor - 2
Morawiecki, Polonyalı Marie Curie'nin Paris'in güneybatısında yer alan SaintRemy-les-Chevreuse'deki evinin Polonya tarihinin bir parçası olduğunu söyledi.
Marie Curie'nin evini Polonya satın alıyor - 3

120 metrekarelik evin değerinin 790 bin euro olduğu belirtildi.

Marie Curie'nin evini Polonya satın alıyor - 4
1890 yılında inşa edilen evin soyulan duvar kağıtlarından bazıları, şömineleri ve yer karolarının Curie zamanlarına kadar uzandığı, bazı tavan tasarımlarının bilim insanının kendisi tarafından boyanmış olabileceği ifade edildi.

Marie Curie'nin evini Polonya satın alıyor - 5
Öte yandan Polonya'daki bazi kesimler, sosyal medyada vergi mükelleflerinin parasının Marie Curie'nin uzun süre kalmadığı bir evde boşa harcanacağını söyleyerek hükümetin kararını eleştirdi.

Marie Curie'nin evini Polonya satın alıyor - 6
1867'de Polonya'da doğan, 1934'te Fransa'da ölen Marie Curie, radyoaktivite alanındaki öncü çalışmalarıyla Nobel ödülü almıştı. Marie Curie'nin eşi, Fransız fizikçe Pierre Curie de 1906'da yaşamını yitirdi.
Marie Curie'nin evini Polonya satın alıyor - 7

Marie Curie kimdir?

Leh-Fransız fizikçi ve kimyager Marie Curie uranyumla yaptığı deneyler sonucu radyoaktiviteyi keşfetti. Toryumun radyoaktif özelliğini buldu ve radyum elementini ayrıştırdı. 1903 Nobel Fizik ödülü, 1911 Nobel Kimya ödülü sahibi ve radyoloji biliminin kurucusudur. Çalışmalarıyla bir çığır açan Curie, Nobel Ödülü'nü alan ilk kadın, bu ödülü iki kere alan ilk bilim insanı olmuştur.

Başarılarına radyoaktif izotopları izole etmek için radyoaktivite teknikleri teori ve iki unsurdan, polonyum ve radyum keşfi de dahildir. Curie'nin yönetimi altında, dünyanın ilk çalışmaları radyoaktif izotoplar kullanılarak, neoplazmaların tedavisi içine yapılmıştır.

Marie Curie'nin evini Polonya satın alıyor - 8
Radioactive filmiyle gündemdeydi

Marie Curie'nin hayatı ve başarıları başrollerinde Rosamund Pike, Sam Riley ve Aneurin Barnard'ın yer aldığı 2019 yapımı Radioactive filmiyle gündeme gelmişti.

Radioactive filminin konusu

Nobel ödüllü Marie Curie, daha gençken 1893'de kendisi gibi bilim insanı olan Pierre Curie ile tanışır. Evlenip iki kız çocuğu büyüten çift, 1903'te radyumu keşfederek birlikte Nobel ödülü kazanır ve bilimin seyrini sonsuza dek değiştirir. Kocasının ölümünün ardından araştırmalarına devam eden Marie, bir diğer ünlü bilim insanı Paul Langevin ile ilişkisi olduğu için skandallara davetiye çıkarır. Ancak Marie'nin bilime olan bağlılığı ve dünyayı değiştiren keşiflerle birlikte gelen sorumluluk her şeyi gölgede bırakacaktır...
Marie Curie'nin evini Polonya satın alıyor - 9
Marie Curie'nin evini Polonya satın alıyor - 10
Marie Curie'nin evini Polonya satın alıyor - 11
Marie Curie'nin evini Polonya satın alıyor - 12
Marie Curie'nin evini Polonya satın alıyor - 13
Marie Curie'nin evini Polonya satın alıyor - 14
Marie Curie'nin evini Polonya satın alıyor - 15

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