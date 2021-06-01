Marilyn Monroe bugün yaşasaydı nasıl görünürdü? (95. doğum günü)

Dünyanın en güzel ve çekici kadınları arasında gösterilen Marilyn Monroe'nun 95. doğum gününde; İngiliz fotoğrafçı Daniel Sachon'un “Marilyn Monroe bugün yaşasaydı nasıl görünürdü?” fotoğraf sergisini ziyarete gidiyoruz....

ntv.com.tr

Marilyn Monroe bugün yaşasaydı nasıl görünürdü? (95. doğum günü) - 1

İngiliz fotoğrafçı Daniel Sachon, “Marilyn Monroe bugün yaşasaydı nasıl görünürdü?” sorusuna yanıt veren bir projeye imza attı.

Marilyn Monroe bugün yaşasaydı nasıl görünürdü? (95. doğum günü) - 2

Sachon, efsanevi Amerikalı oyuncu Marilyn Monroe’ya benzerliğiyle dikkat çeken İngiliz model Suzie Kennedy ile bir çekim gerçekleştirdi.

Marilyn Monroe bugün yaşasaydı nasıl görünürdü? (95. doğum günü) - 3

Sachon, çektiği fotoğraflarla “Yıkıcı Yenilik” adını verdiği bir sergi açtı. Fotoğraflarda Monroe, günümüz insanı gibi elinde akıllı telefonla ya da kartın bardakta kahve içerken görülüyor.

Marilyn Monroe bugün yaşasaydı nasıl görünürdü? (95. doğum günü) - 4

Sergisi hakkında Daily Mail’e konuşan fotoğrafçı, “Şöhretin kısa süreli olduğu, markalarla ünlülerin hiç olmadığı kadar güçlü ilişkilerinin olduğu günümüz dünyasında Marilyn’in bugün nerede durabileceğine bakmak istedim” dedi.

Marilyn Monroe bugün yaşasaydı nasıl görünürdü? (95. doğum günü) - 5

“Onun mirası bizim neslimizde büyük bir etki yarattı” diyen Sachon, “Bunun nedeni, şöhretin özel olduğu ve bugünkü gibi anlık olmadığı zamanlarda yaşamasından” ifadesini kullandı.

Marilyn Monroe bugün yaşasaydı nasıl görünürdü? (95. doğum günü) - 6

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