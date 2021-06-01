Marilyn Monroe bugün yaşasaydı nasıl görünürdü? (95. doğum günü)

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İngiliz fotoğrafçı Daniel Sachon, “Marilyn Monroe bugün yaşasaydı nasıl görünürdü?” sorusuna yanıt veren bir projeye imza attı.
Sachon, efsanevi Amerikalı oyuncu Marilyn Monroe’ya benzerliğiyle dikkat çeken İngiliz model Suzie Kennedy ile bir çekim gerçekleştirdi.
Sachon, çektiği fotoğraflarla “Yıkıcı Yenilik” adını verdiği bir sergi açtı. Fotoğraflarda Monroe, günümüz insanı gibi elinde akıllı telefonla ya da kartın bardakta kahve içerken görülüyor.
Sergisi hakkında Daily Mail’e konuşan fotoğrafçı, “Şöhretin kısa süreli olduğu, markalarla ünlülerin hiç olmadığı kadar güçlü ilişkilerinin olduğu günümüz dünyasında Marilyn’in bugün nerede durabileceğine bakmak istedim” dedi.
“Onun mirası bizim neslimizde büyük bir etki yarattı” diyen Sachon, “Bunun nedeni, şöhretin özel olduğu ve bugünkü gibi anlık olmadığı zamanlarda yaşamasından” ifadesini kullandı.