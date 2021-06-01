Marilyn Monroe bugün yaşasaydı nasıl görünürdü? (95. doğum günü)

Sergisi hakkında Daily Mail’e konuşan fotoğrafçı, “Şöhretin kısa süreli olduğu, markalarla ünlülerin hiç olmadığı kadar güçlü ilişkilerinin olduğu günümüz dünyasında Marilyn’in bugün nerede durabileceğine bakmak istedim” dedi.