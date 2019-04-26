NTV

Marilyn Monroe bugün yaşasaydı nasıl görünürdü? (Ölüm yıl dönümünde anılıyor)

ntv.com.tr

Dünyanın en güzel ve çekici kadınları arasında gösterilen Marilyn Monroe'nun ölüm yıldönümünde; İngiliz fotoğrafçı Daniel Sachon'un “Marilyn Monroe bugün yaşasaydı nasıl görünürdü?” fotoğraf sergisini ziyarete gidiyoruz....

  • 1

    İngiliz fotoğrafçı Daniel Sachon, “Marilyn Monroe bugün yaşasaydı nasıl görünürdü?” sorusuna yanıt veren bir projeye imza attı.

  • 2

    Sachon, efsanevi Amerikalı oyuncu Marilyn Monroe’ya benzerliğiyle dikkat çeken İngiliz model Suzie Kennedy ile bir çekim gerçekleştirdi.

  • 3

    Sachon, çektiği fotoğraflarla “Yıkıcı Yenilik” adını verdiği bir sergi açtı. Fotoğraflarda Monroe, günümüz insanı gibi elinde akıllı telefonla ya da kartın bardakta kahve içerken görülüyor.

  • 4

    Sergisi hakkında Daily Mail’e konuşan fotoğrafçı, “Şöhretin kısa süreli olduğu, markalarla ünlülerin hiç olmadığı kadar güçlü ilişkilerinin olduğu günümüz dünyasında Marilyn’in bugün nerede durabileceğine bakmak istedim” dedi.

  • 5

    “Onun mirası bizim neslimizde büyük bir etki yarattı” diyen Sachon, “Bunun nedeni, şöhretin özel olduğu ve bugünkü gibi anlık olmadığı zamanlarda yaşamasından” ifadesini kullandı.

  • 6

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin