Marilyn Monroe bugün yaşasaydı nasıl görünürdü? (Ölüm yıl dönümünde anılıyor)
ntv.com.tr
Dünyanın en güzel ve çekici kadınları arasında gösterilen Marilyn Monroe'nun ölüm yıldönümünde; İngiliz fotoğrafçı Daniel Sachon'un “Marilyn Monroe bugün yaşasaydı nasıl görünürdü?” fotoğraf sergisini ziyarete gidiyoruz....
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İngiliz fotoğrafçı Daniel Sachon, “Marilyn Monroe bugün yaşasaydı nasıl görünürdü?” sorusuna yanıt veren bir projeye imza attı.
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Sachon, efsanevi Amerikalı oyuncu Marilyn Monroe’ya benzerliğiyle dikkat çeken İngiliz model Suzie Kennedy ile bir çekim gerçekleştirdi.
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Sachon, çektiği fotoğraflarla “Yıkıcı Yenilik” adını verdiği bir sergi açtı. Fotoğraflarda Monroe, günümüz insanı gibi elinde akıllı telefonla ya da kartın bardakta kahve içerken görülüyor.
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Sergisi hakkında Daily Mail’e konuşan fotoğrafçı, “Şöhretin kısa süreli olduğu, markalarla ünlülerin hiç olmadığı kadar güçlü ilişkilerinin olduğu günümüz dünyasında Marilyn’in bugün nerede durabileceğine bakmak istedim” dedi.
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“Onun mirası bizim neslimizde büyük bir etki yarattı” diyen Sachon, “Bunun nedeni, şöhretin özel olduğu ve bugünkü gibi anlık olmadığı zamanlarda yaşamasından” ifadesini kullandı.
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