Marilyn Monroe’nun heykeli çalındı
ntv.com.tr
Marilyn Monroe’nun Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda bulunan gümüş Four Ladies of Hollywood adlı kamelyanın en tepesindeki heykeli çalındı.
-
1
Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda bulunan Marilyn Monroe heykeli çalındı.
-
2
Los Angeles polisi; Dolores Del Rio, Dorothy Dandridge, Mae West ve Anna May Wong’un heykellerinden oluşan Four Ladies of Hollywood adlı kamelya şeklindeki heykelin en üstünde bulunan Monroe heykelini arıyor.
-
3
Dün heykelin çalınma anına şahit olan görgü tanıkları, hırsızı demir testeresiyle gördüklerini söyledi.
-
4
Çalınan heykel, Monroe’nun Yaz Bekarı filminde eteklerinin uçuştuğu meşhur pozunun bir canlandırmasıydı.
-
5
Soruşturmayı sürdüren polis, henüz hırsızın kimliğini tespit edemedi.
-
6
1962 yılında 36 yaşındayken hayatını kaybeden Marlyn Monroe, Hollywood’un en ikonik oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.