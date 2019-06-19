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Marilyn Monroe’nun heykeli çalındı

ntv.com.tr

Marilyn Monroe’nun Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda bulunan gümüş Four Ladies of Hollywood adlı kamelyanın en tepesindeki heykeli çalındı.

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    Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda bulunan Marilyn Monroe heykeli çalındı.

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    Los Angeles polisi; Dolores Del Rio, Dorothy Dandridge, Mae West ve Anna May Wong’un heykellerinden oluşan Four Ladies of Hollywood adlı kamelya şeklindeki heykelin en üstünde bulunan Monroe heykelini arıyor.

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    Dün heykelin çalınma anına şahit olan görgü tanıkları, hırsızı demir testeresiyle gördüklerini söyledi.

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    Çalınan heykel, Monroe’nun Yaz Bekarı filminde eteklerinin uçuştuğu meşhur pozunun bir canlandırmasıydı.

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    Soruşturmayı sürdüren polis, henüz hırsızın kimliğini tespit edemedi.

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    1962 yılında 36 yaşındayken hayatını kaybeden Marlyn Monroe, Hollywood’un en ikonik oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.

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