Marilyn Monroe'nun meşhur pozunun hikayesi
Efsanevi oyuncu Marilyn Monroe’nun 1959 yılında Look dergisine verdiği meşhur yatak pozunun nasıl çekildiğini, fotoğrafçı Douglas Kirkland anlattı.
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Efsanevi oyuncu Marilyn Monroe’nun 1959 yılında Look dergisine verdiği meşhur yatak pozunun sırrı ortaya çıktı. Kareyi, fotoğrafçı Douglas Kirkland, odanın asma balkonundan sarkarak çekmiş.
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Yıllar önce yapılan çekimin Daily Mail’de yer alan hikayesine göre, fotoğraf çekiminin yapılacağı yerde Monroe, herkesi odadan çıkarak, “Bu çocukla yalnız kalmam gerekiyor” dedi.
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Evli ve üç çocuk babası olan Kanadalı fotoğrafçı Kirkland, Monroe’yu duymuyormuş gibi davrandı ve kamerasına odaklandı.
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Çekimi yaptığı zaman 27 yaşında olan ve ilk büyük çekimini gerçekleştiren Kirkland, Monroe ile buluşmadan önce korkuyordu.
Kirkland’in en büyük korkusu, Monroe’nun, kendisinin deneyimsiz olmasını sorun edip başka bir fotoğrafçı istemesiydi.
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Çekimden birkaç gün önce Kirkland ve iki dergi çalışanı Monroe’nun Beverly Hills’teki dairesinde oyuncuyla buluştu.
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Kirkland, Monroe’yu yatakta çıplak bir şekilde çekmek istiyordu ama bunu söylemeye çekiniyordu. Ancak Monroe’nun yumuşak üslubundan cesaret alan fotoğrafçı, istediğini söyledi. Monroe’nun tek şartı, “Çarşaflar ipek olmalı” şeklindeydi. Monroe ayrıca, sevdiği içki ve fonda Frank Sinatra şarkılarıyla en sevdiği üçlüyü bir araya getirmek istedi.