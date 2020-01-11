Marilyn Monroe'nun ölümünü çözebilecek kutu bulundu

Marilyn Monroe ’nun 1962’de henüz 34 yaşında ölümüne dair şüpheler devam ediyor.

ABD’nin California Üniversitesi’ndeki kütüphanede Greenson’a ait mühürlü bir kutu bulundu. 2039’a kadar açılması yasak olan kutuda Monroe’ya ait belgeler de var.