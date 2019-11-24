Marilyn Monroe'nun ölümüyle ilgili yeni iddia: Oksijen enjekte edildi

İngiltere merkezli bir yayın kuruluşuna açıklamalarda bulunan 75 yaşındaki Gianni Russo, Marilyn Monroe'nun eski eşi ve beyzbol efsanesi Joe DiMaggio'nun, ünlü aktrisi ölümünden üç gün önce Nevada'daki evinden alması durumunda Monroe'nun bugün hala yaşıyor olabileceğini söyledi.
Marilyn Monroe ile ilişkisi olduğunu iddia eden Gianni Russo, ünlü aktrisin DiMaggio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve görüşmede "Beni buradan çıkar" dediğini aktardı.
Dikkat çeken iddialarını bir bir sıralayan Gianni Russo, Amerika Birleşik Devletleri'nin 35. Başkanı John F. Kennedy'yi öldüren kişinin Lee Harvey Oswald olmadığını ve başkanı kimin öldürdüğünü bildiğini ifade etti.
Ağustos 1962'de Şikago'da yaşayan mafya babası Sam Giancana ve adamları Nevada'daki Tahoe Gölü yakınındaki Cal Neva Lodge & Casino'ya geldi. Gianni Russo, ünlü yıldızın buraya John F. Kennedy ve Robert 'Bobby' Kennedy ile cinsel ilişkiye girmesi, o anların kaydedilmesi ve Kennedy'nin itibarının zayıflatılması için getirildiğini öne sürdü. Robert ve babası Joe Kennedy söz konusu yere geldi fakat John F. Kennedy gelmediği için plan başarısız oldu.
Ünlü yıldızın o gece Joe DiMaggio'yu aradığını fakat Joe'nun yardımcı olmadığını çünkü plandan haberi olduğunu öne süren Gianni, Russo Marilyn Monroe'nun uyuşturucudan değil genital bölgesine oksijen enjekte edilmesi sebebiyle yaşamını yitirdiğini iddia etti.
Gianni Russo, John F. Kennedy'i başa getiren mafyaların yine başkanı yerinde etmeye çalışan kişiler olduğu dile getirdi. John F. Kennedy'i öldüren gerçek ismi bildiğini de söyleyen Russo, katilin sanılanın aksine Lee Harvey Oswald değil Johnny Roselli olduğunu anlattı.