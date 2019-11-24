Marilyn Monroe'nun ölümüyle ilgili yeni iddia: Oksijen enjekte edildi

Ağustos 1962'de Şikago'da yaşayan mafya babası Sam Giancana ve adamları Nevada'daki Tahoe Gölü yakınındaki Cal Neva Lodge & Casino'ya geldi. Gianni Russo, ünlü yıldızın buraya John F. Kennedy ve Robert 'Bobby' Kennedy ile cinsel ilişkiye girmesi, o anların kaydedilmesi ve Kennedy'nin itibarının zayıflatılması için getirildiğini öne sürdü. Robert ve babası Joe Kennedy söz konusu yere geldi fakat John F. Kennedy gelmediği için plan başarısız oldu.





