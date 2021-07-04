Marilyn Monroe'yu Robert Kennedy mi öldürdü?

04.07.2021 - 10:01
İşte Mike Rothmiller ve Douglas Thompson tarafından yazılan Afet: Bobby Kennedy’nin Marilyn Monroe’yu öldürdüğü gece isimli kitapta yazanlara göre Marilyn Monroe'unn ölümünün arkasındaki sırlar...
Tarih 1962 yılının mayıs ayıydı. Başkan Kennedy için Madison Square Garden’de izleyicilerin önünde TV’den de canlı yayınla erken doğumgünü kutlaması yapılıyordu. Sahneye M.M. çıktı ve seksi bir tonla başkan için doğumgünü şarkısı söyledi. Parti daha sonra Hollywoodlu bir yapımcının evinde devam etmiş, gecenin ilerleyen saatlerinde ise JFK ile aktrist özel asansörle inilen garaj koridorundan çıkarak ayrılmıştı.