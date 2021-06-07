Marilyn Monroe’nun yemek kitapları açık artırmaya çıkarılıyor

Akşam 6.30’da akşam yemeği yiyen Monroe’nun masasında ince sığır eti, tavuk, kuzu eti, sakatat, balık ya da tavuk ciğeri bulunuyor. Bunun yanında patates, bir miktar sebze, ekmek ile sütlü tatlı ya da fırında elmalı tatlı da menüde yer alıyor.

Monroe, yemek kitaplarından çıkan diyet programı notuna göre, öğle yemeği öncesi ve öğleden sonra bir fincan süt ve kraker atıştırıyor.