Marilyn Monroe’nun yemek kitapları açık artırmaya çıkarılıyor

20. yüzyılın en ünlü sinema yıldızlarından ve seks sembollerinden biri olan Hollywood’un efsanevi ismi Marilyn Monroe’nun yemek kitapları açık artırmaya çıkarılıyor. Kitapların 50 bin ila 75 bin dolar arasında alıcı bulması bekleniyor.

ntv.com.tr 07.06.2021 - 12:24

Marilyn Monroe’nun yemek kitapları açık artırmaya çıkarılıyor - 1

Hollywood’un efsanevi ismi Marilyn Monroe’nun yemek kitapları açık artırmaya çıkarılıyor. Kitapların 50 bin ila 75 bin dolar arasında bir fiyata el değiştirmesi bekleniyor.

Marilyn Monroe’nun yemek kitapları açık artırmaya çıkarılıyor - 2

1950’li yıllarda çıkan ‘The New Fanny Farmer Boston Cooking-School Cook Book’ kitabı ile ‘The New Joy of Cooking’ kitabı, Monroe’nun sahip olduğu ve mutfakta yararlandığı kitaplardı.

Marilyn Monroe’nun yemek kitapları açık artırmaya çıkarılıyor - 3

Komedi filmlerindeki "aptal sarışın" karakterlerini oynamasıyla tanınan, 20. yüzyılın en ünlü sinema yıldızlarından ve seks sembollerinden biri olan Monroe’nun yararlandığı mutfak kitapları, yeme-içme hayatına bakış fırsatı vermesinin yanı sıra içinde el yazısı notlar, market listesi, adres ve diet programı da barındırmasıyla, ünlü yıldızdan izler taşıyor.

Marilyn Monroe’nun yemek kitapları açık artırmaya çıkarılıyor - 4

1962 yılında 36 yaşındayken hayatını kaybeden ‘sarışın bomba’ lakaplı Hollywood yıldızının market listesinde yumurta, süt, kahvaltı gevreği, jöle, krema, ekmek, kahve, tereyağ ve maden suyu yer alıyor.

Marilyn Monroe’nun yemek kitapları açık artırmaya çıkarılıyor - 5

Monroe’nun uyguladığı diyetine dair ipuçlarıda içeren kitap notlarına göre, ünlü yıldız sabah 8’de kahvaltısını yapıyor, kahvaltısında haşlanmış kuru erik, iyi pişmiş mısır gevreği, tereyağlı beyaz ekmekli tost ve bir fincan süt ya da kakao tüketiyor.

Marilyn Monroe’nun yemek kitapları açık artırmaya çıkarılıyor - 6

Monroe’nun öğlen 1’de yediği öğle yemeğinde bir yumurta, lor peyniri, patates, spagetti ya da erişte, ekmek ya da tost, jöle ya da pişmiş meyve yer alıyor.

Marilyn Monroe’nun yemek kitapları açık artırmaya çıkarılıyor - 7

Akşam 6.30’da akşam yemeği yiyen Monroe’nun masasında ince sığır eti, tavuk, kuzu eti, sakatat, balık ya da tavuk ciğeri bulunuyor. Bunun yanında patates, bir miktar sebze, ekmek ile sütlü tatlı ya da fırında elmalı tatlı da menüde yer alıyor.

Monroe, yemek kitaplarından çıkan diyet programı notuna göre, öğle yemeği öncesi ve öğleden sonra bir fincan süt ve kraker atıştırıyor.

Marilyn Monroe’nun yemek kitapları açık artırmaya çıkarılıyor - 8

Monroe, gece 11’de yumurtalı içecek içiyor. Ancak notlarda bunun sıcak ya da soğuk bir içecek olduğundan bahsedilmiyor.

Marilyn Monroe’nun yemek kitapları açık artırmaya çıkarılıyor - 9

New York’taki Siegel Müzayede Galerisi’ndeki açık artırma, 22 Haziran’da başlayacak.

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