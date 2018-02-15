Mark Ruffalo'dan /Hulk Avengers: Infinity War spoiller'ı (Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı hakkında her şey)

1 ABD’li aktör Mark Ruffalo, Avengers: Infinity War ile ilgili spoiler içeren açıklamalarda bulundu. Ruffalo Thanos’un yeryüzüne ulaşmadan önce büyük bir saldırının fitilini ateşleyeceği ipucunu verdi. Hulk karakterini oynayan Ruffalo, Avengers: Infinity War’da canlandırdığı karakterin zorlu bir düşmanla karşılaşacağını söyledi. Sonunda Thanos altı Sonsuzluk Taşı’nı ele geçirecek. Ancak, Bruce Banner, Mad Titan'ın nasıl kana susamış olduğunu keşfedecek ilk süper kahramanlardan biri olacak gibi görünüyor. Avengers: Infinity War'dan yeni tanıtım

2 Sahne arkası görüntüleri, Avengers: Infinity War'daki önemli bir sahneyi ele veriyor. Vizanda'yı kurtarmak için Wakanda'ya yakınlaşan birkaç ana karakter var. Mark Ruffalo verdiği kısa röportajda, Bruce Banner'ın (Hulk) filmde Asgardialı gemisinde Mad Titan ile karşılaştığı için Thanos hakkında pek çok şey bilen kişi olduğunu açıkladı. Bazıları geminin Sonsuzluk Taşları’na doğru giden Thanos’a ait olduğunu düşünüyor. Mad Titan, Loki'nin Uzay Taşı’na ev sahipliği yapan Tesseract'a sahip olduğunu hissetmiş olabilir. Thanos’un Asgardialılara saldırısı Avengers: Infinity War fragmanında da sızdı aslında.

3 Fragmanda, Tesseract'ı tutmadan önce Loki'nin düşmüş arkadaşlarının bedenleri üzerinde adım attığını gösteren bir sahne vardı. Mad Titan'ın Kötülük Tanrısı'na ona Uzay Taşı’nı vermesini emretmesi ve Loki'nin reddettiği Asgardialıları katletmeye karar vermesi muhtemel.

4 Bu, Tom Hiddleston’ın canlandırdığı karakterin harap olmuş bir halde göründüğü sahneyi de açıklayabilir. Thanos, hayatta kalan tüm Asgardyalıları Loki'yi Tesseract'ı teslim etmeye zorlamak için öldürecek mi? Bunu Avengers: Infinity War 27 Nisan’da vizyona girdiğinde göreceğiz. İşte film hakkında bilinen diğer bilgiler ve sızan görseller...

5 Thanos mor ve mavi sonsuzluk taşlarını, bir gezegeni yörüngeden çıkarıp yere fırlatmak için kullanıyor. Hayranlar bu sahnenin Xandar'da mor güç taşını koruyan Nova Corps'un yıkımından olabileceğini düşünürken, Marvel bu çekimin aslında Titan'da, yani Thanos'un yıkıntıya dönen gezegeninde yer aldığını açıkladı.

6 M'Baku bir kez daha kralı T'Challa'nın yanına saf tutarken, Kaptan Amerika ve Wakandalılar tarafından Beyaz Kurt olarak adlandırılan Bucky Barnes da sınıra konuşlanan kabile askerleri arasında yer alıyor. Wakanda'nın dünyaya açılmasının ardından, fantastik ülkenin onu koruması gerekiyor.

7 Doktor Strange, yardımcısı Wong, Strange tarafından çağırılan Iron Man ve garip geminin ortaya çıkışıyla birlikte dünyaya düşen Hulk bir arada...

8 Galaksinin Koruyucuları'nın bölünmesinin ardından Gamora kendi görevine soyunurken, Thor da genç Groot ve Rocket Raccoon ile takım kuruyor. Nihayetinde Sonsuzluk Savaşı'ndaki tüm yollar tek bir yere çıkıyor.

9 Örümcek-Adam, New York şehri üzerinde gezinen garip bir Q-Gemisi görünce bir sınıf gezisi sırasında aksiyonun ortasına atılıyor.

10 Albay Rhodes'u son görüşümüzde, Savaş Makinesi zırhında çarpıştıktan sonra felç olmuştu. Burada onu Stark teknolojisine benzeyen bir şeyin yardımıyla tekrar yürürken görüyoruz. Rhodes dosttan düşmana dönen, ardından yeniden müttefik olan firari durumdaki ekip arkadaşları Kaptan Amerika ve Black Widow ile birlikte

11 Wakanda teknoloji şefi Shuri'nin hayranları, bu filmde kilit bir rol oynayacağını duymaktan mutluluk duyacaktır. Bu karede Shuri'yi Scarlet Witch ve Bruce Banner, nam-ı diğer Hulk ile bir arada görüyoruz..

12 Loki Asgard'ın arşivinde saklanmış olan mavi Uzay Taşını cebine atmayı başarmıştı. Bu taş, Thanos'un ilk Yenilmezler filminde Loki'yi peşine yolladığı nesneydi ancak Loki başarısız olmakla kalmayıp, sarı Akıl Taşı'nın olduğu asayı da kaybetmişti. Sarı taş Vision'ın canlanmasını sağlayan taş olmuştu. Thanos'un Uzay Taşı'nı filmin başlarında ele geçireceğini biliyoruz, bu nedenle Loki'nin hesabını kapattığını düşünebiliriz.

13 Iron Man'in eli kopuyor mu? Merakla beklenen Avengers: Sonsuzluk Savaşı'ndan tartışmalı bir görsel yayınlanmıştı. Reddit üzerinden sızan ve resmi olup olmadığı konusunda henüz açıklama yapılmayan görsel yeni bir tartışma başlattı. Robert Downey Jr'ın canlandırdığı Iron Man'in kanatları ve biyonik bir eli olan yeni zırhı, son günlerde internette dönmeye başlayan dedikoduları güçlendirdi. Yeni zırhın biyonik bir eli olması, Iron Man'in savaşta elini kaybedeceği olarak yorumlandı.

14 Dünyanın kaderi bir kez daha tehdit altındayken, kahramanlarımız birleşiyor. Marvel'in yeni devam halkası Avengers: Sonsuzluk Savaşı'ndan gelen son resmi tanıtım görselinde, Yenilmezler ekibi, Galaksinin Koruyucuları ve Doktor Strange'in de desteğiyle dünyayı savunmaya hazırlar... İşte filmde oynaması kesinleşen karakterlerin tamamı..

15 Tony Stark/Iron Man (Robert Downey Jr.)

16 Wong (Benedict Wong)





17 Steve Rogers/Captain America (Chris Evans)

18

Bruce Banner/Hulk (Mark Ruffalo)

19

Thanos (Josh Brolin)





20 Dr. Stephen Strange (Benedict Cumberbatch)

21

Natasha Romanoff/Black Widow (Scarlett Johansson)





22 Thor (Chris Hemsworth)





23 Peter Parker/Spider-Man (Tom Holland)





24 King T’Challa/Black Panther ( Chadwick Boseman)





25 Wanda Maximoff/Scarlet Witch (Elizabeth Olsen)





26 Vision (Paul Bettany)





27 Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie)





28

Peter Quill/Star-Lord (Chris Pratt)

29 Gamora (Zoe Saldana)





30 Drax the Destroyer (Dave Bautista)





31 Groot (Vin Diesel, Terry Notary)





32 Mantis (Pom Klementieff)





33 Nebula (Karen Gillan)





34 Rocket Raccoon (Bradley Cooper, Sean Gunn)





35 Bucky Barnes/Winter Soldier (Sebastian Stan)





36 James Rhodes/War Machine (Don Cheadle)

37 Loki (Tom Hiddleston)

38 Clint Barton/Hawkeye ( Jeremy Renner)

39 Okoye (Danai Gurira)

40 Shuri (Letitia Wright)





41 Hope van Dyne/The Wasp (Evangeline Lilly)





42 Scott Lang/Ant-Man/Giant-Man (Paul Rudd)

43 M’Baku (Winston Duke)





44 Taneleer Tivan/The Collector (Benicio Del Toro)

45 Cull Obsidian, Corvus Glaive, Proxima Midnight, Ebony Maw

46 Pepper Potts (Gwyneth Paltrow)

47 Happy Hogan (Jon Favreau)

48 Stan Lee

49 Valkyrie (Tessa Thompson)





50 Ned Leeds (Jacob Batalon)



