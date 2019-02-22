Mart ayı belgesel, dizi ve film rehberi (Netflix içerikleri)

1 DİZİLER LOVE, DEATH & ROBOTS

15/03/19

Tim Miller ve David Fincher imzalı bir animasyon antoloji dizisi.

2 FORMULA 1: DRIVE TO SURVIVE

08/03/19

Hız, baskı ve rekabet. Formula 1'de yarışan sürücülerin ve takım sahiplerinin dünyasını kokpitten yönetim ofisine kadar tecrübe edin.

3 SANTA CLARITA DIET

3. Sezon

29/03/19

Emlakçılık yapan karı-koca, kadının geçirdiği dramatik bir değişimle ölüm ve yıkım dolu bir yola sürüklenir. Ama iyi anlamda.

4 OSMOSIS

29/03/19

Yakın gelecekte Paris'te, bir çöpçatanlık uygulaması ruh eşlerini beyin verilerini inceleyerek eşleştirir. Ancak gerçek aşkın deşifre edilmesinin bir bedeli vardır.

5 THE ORDER

07/03/19

Gizli bir topluluğa katılan üniversite birinci sınıf öğrencisi Jack Morton, kendini kurt adamların kara büyü yapanlarla savaştığı karanlık bir yeraltı dünyasında bulur.

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TERRACE HOUSE: OPENING NEW DOORS

6. Kısım

12/03/19

Kaito ve Risako ev arkadaşlarıyla takılırken Yui ve Aio bir sonraki adımlarına karar vermeye çalışır. Aralarındaki arkadaşlık bağı hariç hiçbir şey kesin değildir.

7 TRAILER PARK BOYS: THE ANIMATED SERIES

31/03/19

Karavan parkı artık daha tuhaf. 12. sezonun bıraktığı yerden devam eden ve eskisinden de uçuk olan yapımda tüm ekip, çizgi film karakterlerine dönüşüyor.

8 TRAILER PARK BOYS: THE ANIMATED SERIES

31/03/19

Karavan parkı artık daha tuhaf. 12. sezonun bıraktığı yerden devam eden ve eskisinden de uçuk olan yapımda tüm ekip, çizgi film karakterlerine dönüşüyor.

9 FİLM TRIPLE FRONTIER

13/03/19

Parasal sıkıntı çeken dört eski özel kuvvet askeri, Güney Amerikalı bir uyuşturucu baronundan 75 milyon dolar çalmak üzere son derece riskli bir iş için bir araya gelir.

10 THE HIGHWAYMEN

29/03/19

Bu suç dizisinde, Bonnie ve Clyde'ı öldüren dedektiflerin anlatılmamış öyküsü hayat buluyor. Başrollerde Woody Harrelson ve Kevin Costner var.

11 THE BOY WHO HARNESSED THE WIND

01/03/19

Bir fen bilgisi kitabından esinlenen 13 yaşındaki William Kamkwamba, Malavi'deki köyünü kıtlıktan kurtarmak için bir rüzgâr türbini inşa eder. Gerçek bir hikâye.

12 THE DIRT

22/03/19

Mötley Crüe'nun sınır tanımayan otobiyografisinden uyarlanan bu filmde grup, heavy metal yıldızlığının en yüksek zirvelerine çıkıp en karanlık noktalarına iniyor.

13 RIVER'S EDGE

01/03/19

Liseli Haruna yalnız takılan Yamada ile arkadaş olur ve kendini Yamada, bir model ve Yamada'yı çılgınca seven bir kız arasındaki karmaşık ilişkide bulur.

14 BURN OUT

15/03/19

Oğlunun annesinin başı Paris'in yeraltı dünyasıyla belaya girdiğinde bir superbike yarışçısı, kadının borcunu kapatmak için uyuşturucu kuryeliği yapar.

15 BELGESEL THE LEGEND OF COCAINE ISLAND

29/03/19

Bu belgesel, Amerikalı Rodney Hyden'ın Karayipler'de gömülü olduğu söylenen bir kokain zulasını bulmak için renkli ancak uyumsuz bir grupla çıktığı yolculuğu anlatıyor.

16 LOSERS

01/03/19

Kazanmanın her şey olduğu bir toplumda başarısızlıkla nasıl başa çıkabiliriz? Kılavuz olarak sporu seçen belgesel, kaybetme psikolojisini inceliyor.

17 REMASTERED: THE MIAMI SHOWBAND MASSACRE

22/03/19

1975'te Ulster destekçileri tarafından pusuya düşürülen Miami Showband grubunun üç üyesi Kuzey İrlanda'da öldürülür. Acaba bu suçun devletle bir bağlantısı var mıydı?

18 ÇOCUK VE AİLE CHARLIE'S COLORFORMS CITY

22/03/19

Sevimli ve komik Charlie ile ona eşlik eden renkli karakterler, sizleri yaratıcı şekillerle dolu olan şaşırtıcı öykü yolculuklarına çıkarıyor.

19 LARVA ISLAND

2. Sezon

01/03/19

Yeni sezonda larva dostlar Kırmızı ve Sarı'nın yaşayacağı maskaralıklarla dolu eğlenceli maceralar arasında ikilinin adasının işgal edilmesi de var.









20 YOOHOO TO THE RESCUE

15/03/19

Sihirli YooTopia diyarından beş sevimli dost, başı dertte olan hayvanlara yardım için ekip çalışması ve özel aygıtlardan faydalanır ve bu sırada yeni arkadaşlar edinir.