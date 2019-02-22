Mart ayı belgesel, dizi ve film rehberi (Netflix içerikleri)
Netflix Türkiye kataloğuna mart ayında izleyiciyle buluşacak olan dizi, film ve belgeselleri ekledi. İşte Netflix'te mart ayında izleyebileceğiniz dizi, film ve belgeseller...
1
DİZİLER
LOVE, DEATH & ROBOTS 15/03/19 Tim Miller ve David Fincher imzalı bir animasyon antoloji dizisi.
2
FORMULA 1: DRIVE TO SURVIVE 08/03/19 Hız, baskı ve rekabet. Formula 1'de yarışan sürücülerin ve takım sahiplerinin dünyasını kokpitten yönetim ofisine kadar tecrübe edin.
3
SANTA CLARITA DIET 3. Sezon 29/03/19 Emlakçılık yapan karı-koca, kadının geçirdiği dramatik bir değişimle ölüm ve yıkım dolu bir yola sürüklenir. Ama iyi anlamda.
4
OSMOSIS 29/03/19 Yakın gelecekte Paris'te, bir çöpçatanlık uygulaması ruh eşlerini beyin verilerini inceleyerek eşleştirir. Ancak gerçek aşkın deşifre edilmesinin bir bedeli vardır.
5
THE ORDER 07/03/19 Gizli bir topluluğa katılan üniversite birinci sınıf öğrencisi Jack Morton, kendini kurt adamların kara büyü yapanlarla savaştığı karanlık bir yeraltı dünyasında bulur.
6
TERRACE HOUSE: OPENING NEW DOORS 6. Kısım 12/03/19 Kaito ve Risako ev arkadaşlarıyla takılırken Yui ve Aio bir sonraki adımlarına karar vermeye çalışır. Aralarındaki arkadaşlık bağı hariç hiçbir şey kesin değildir.
7
TRAILER PARK BOYS: THE ANIMATED SERIES 31/03/19 Karavan parkı artık daha tuhaf. 12. sezonun bıraktığı yerden devam eden ve eskisinden de uçuk olan yapımda tüm ekip, çizgi film karakterlerine dönüşüyor.
8
TRAILER PARK BOYS: THE ANIMATED SERIES 31/03/19 Karavan parkı artık daha tuhaf. 12. sezonun bıraktığı yerden devam eden ve eskisinden de uçuk olan yapımda tüm ekip, çizgi film karakterlerine dönüşüyor.
9
FİLM
TRIPLE FRONTIER 13/03/19 Parasal sıkıntı çeken dört eski özel kuvvet askeri, Güney Amerikalı bir uyuşturucu baronundan 75 milyon dolar çalmak üzere son derece riskli bir iş için bir araya gelir.
10
THE HIGHWAYMEN 29/03/19 Bu suç dizisinde, Bonnie ve Clyde'ı öldüren dedektiflerin anlatılmamış öyküsü hayat buluyor. Başrollerde Woody Harrelson ve Kevin Costner var.
11
THE BOY WHO HARNESSED THE WIND 01/03/19 Bir fen bilgisi kitabından esinlenen 13 yaşındaki William Kamkwamba, Malavi'deki köyünü kıtlıktan kurtarmak için bir rüzgâr türbini inşa eder. Gerçek bir hikâye.
12
THE DIRT 22/03/19 Mötley Crüe'nun sınır tanımayan otobiyografisinden uyarlanan bu filmde grup, heavy metal yıldızlığının en yüksek zirvelerine çıkıp en karanlık noktalarına iniyor.
13
RIVER'S EDGE 01/03/19 Liseli Haruna yalnız takılan Yamada ile arkadaş olur ve kendini Yamada, bir model ve Yamada'yı çılgınca seven bir kız arasındaki karmaşık ilişkide bulur.
14
BURN OUT 15/03/19 Oğlunun annesinin başı Paris'in yeraltı dünyasıyla belaya girdiğinde bir superbike yarışçısı, kadının borcunu kapatmak için uyuşturucu kuryeliği yapar.
15
BELGESEL
THE LEGEND OF COCAINE ISLAND 29/03/19 Bu belgesel, Amerikalı Rodney Hyden'ın Karayipler'de gömülü olduğu söylenen bir kokain zulasını bulmak için renkli ancak uyumsuz bir grupla çıktığı yolculuğu anlatıyor.
16
LOSERS 01/03/19 Kazanmanın her şey olduğu bir toplumda başarısızlıkla nasıl başa çıkabiliriz? Kılavuz olarak sporu seçen belgesel, kaybetme psikolojisini inceliyor.
17
REMASTERED: THE MIAMI SHOWBAND MASSACRE 22/03/19 1975'te Ulster destekçileri tarafından pusuya düşürülen Miami Showband grubunun üç üyesi Kuzey İrlanda'da öldürülür. Acaba bu suçun devletle bir bağlantısı var mıydı?
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ÇOCUK VE AİLE
CHARLIE'S COLORFORMS CITY 22/03/19 Sevimli ve komik Charlie ile ona eşlik eden renkli karakterler, sizleri yaratıcı şekillerle dolu olan şaşırtıcı öykü yolculuklarına çıkarıyor.
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LARVA ISLAND 2. Sezon 01/03/19 Yeni sezonda larva dostlar Kırmızı ve Sarı'nın yaşayacağı maskaralıklarla dolu eğlenceli maceralar arasında ikilinin adasının işgal edilmesi de var.
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YOOHOO TO THE RESCUE 15/03/19 Sihirli YooTopia diyarından beş sevimli dost, başı dertte olan hayvanlara yardım için ekip çalışması ve özel aygıtlardan faydalanır ve bu sırada yeni arkadaşlar edinir.
21
ROBOZUNA 2. Sezon 15/03/19 Ariston, Mangle ve Özgürlük Savaşçıları geri döndü. Ama kötü niyetli Danuvia'nın güçlü bir robotu ortaya sürmesiyle evlerini korumaları giderek zorlaşacak.