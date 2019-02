Mart ayı belgesel, dizi ve film rehberi (Netflix içerikleri)

FORMULA 1: DRIVE TO SURVIVE 08/03/19 Hız, baskı ve rekabet. Formula 1'de yarışan sürücülerin ve takım sahiplerinin dünyasını kokpitten yönetim ofisine kadar tecrübe edin.

THE ORDER 07/03/19 Gizli bir topluluğa katılan üniversite birinci sınıf öğrencisi Jack Morton, kendini kurt adamların kara büyü yapanlarla savaştığı karanlık bir yeraltı dünyasında bulur.

TERRACE HOUSE: OPENING NEW DOORS 6. Kısım 12/03/19 Kaito ve Risako ev arkadaşlarıyla takılırken Yui ve Aio bir sonraki adımlarına karar vermeye çalışır. Aralarındaki arkadaşlık bağı hariç hiçbir şey kesin değildir.

TRAILER PARK BOYS: THE ANIMATED SERIES 31/03/19 Karavan parkı artık daha tuhaf. 12. sezonun bıraktığı yerden devam eden ve eskisinden de uçuk olan yapımda tüm ekip, çizgi film karakterlerine dönüşüyor.

THE HIGHWAYMEN 29/03/19 Bu suç dizisinde, Bonnie ve Clyde'ı öldüren dedektiflerin anlatılmamış öyküsü hayat buluyor. Başrollerde Woody Harrelson ve Kevin Costner var.

THE BOY WHO HARNESSED THE WIND

01/03/19

Bir fen bilgisi kitabından esinlenen 13 yaşındaki William Kamkwamba, Malavi'deki köyünü kıtlıktan kurtarmak için bir rüzgâr türbini inşa eder. Gerçek bir hikâye.