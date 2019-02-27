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Mart ayında vizyona girecek filmler (2019)

Mart ayında birçok farklı türden yapım beyazperdede seyirci karşısına çıkacak. İşte merakla beklenen ve vizyon tarihi kesinleşmiş yerli-yabancı yapımların vizyon listesi...

  • 1

    8 MART

    8 MART
    Captain Marvel


  • 2

    Yalan Dolan


  • 3

    Captive State


  • 4

    Öldür Beni Sevgilim
  • 5

    1 MART

    1 MART
    Mutlu Lazzaro


  • 6

    Tabaluga


  • 7

    Musabbar


  • 8

    Kelebek


  • 9

    Herkes Biliyor


  • 10

    Woman at War


  • 11

    Kartopu Savaşları 2


  • 12

    Hüddam 2


  • 13

    Kapan
  • 14

    15 MART

    15 MART
    Katil Avcısı


  • 15

    Güzel Oğlum


  • 16

    Mucizeler Parkı


  • 17

    Turkish'i Dondurma


  • 18

    Kıyamet


  • 19

    Marid


  • 20

    Güven

  • 21

    22 MART

    22 MART
    Us


  • 22

    Mirai


  • 23

    Ali


  • 24

    Kuzular Kurtlara Karşı 2


  • 25

    Cold Pursuit


  • 26

    Şeytan-i İns


  • 27

    Çat Kapı Aşk


  • 28

    Hotel Mumbai
  • 29

    29 MART

    29 MART
    Juliet, Naked

  • 30

    Kursk


  • 31

    Loro


  • 32

    The Professor and The Madman


  • 33

    Sevimli Ejderha Kokonat: Ormanda Şenlik


  • 34

    Mia et le lion blanc
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