Martin Scorsese'nin yeni filmi için Leonardo DiCaprio ve Robert De Niro buluşuyor

Sinemanın üç önemli ismini buluşturan Killers of the Flower Moon adlı proje, David Grann’ın Killers of the Flower Moon: The Osage Murders kitabından beyazperdeye uyarlanacak. Çok satan kitap, piyasaya çıktığı 2016 yılında 5 milyon dolarlık gelir yaratmıştı.

Scorsese ile De Niro işbirliği ürünü olan son film The Irishman yakında seyirciyle buluşacakken, ikiliden gelecek yeni seri katil filmi Killers of the Flower Moon’un çekim tarihi için 2020 ilkbaharından söz ediliyor.

6

Killers of the Flower Moon, Scorsese ile De Niro’nun 10’uncu işbirliği; DiCaprio ile ise 17 yıl içinde altıncı işbirliği olacak. Scorsese-DiCaprio ikili; Gangs of New York, The Aviator, The Departed, Shutter Island ve The Wolf of Wall Street filmlerinde birlikte çalışmıştı.