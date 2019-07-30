Martin Scorsese'nin yeni filmi için Leonardo DiCaprio ve Robert De Niro buluşuyor
ntv.com.tr
Robert De Niro ve Al Pacino’nun başrolde yer aldığı Martin Scorsese filmi The Irishman’in seyirciyle buluşmasına geri sayım başlamışken, usta yönetmenden yeni bir film için büyük buluşma haberi geldi. Scorsese, Leonardo DiCaprio’nun başrolde yer alacağı yeni filmi Killers of the Flower Moon için Robert De Niro ile de anlaştı.
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Ünlü yönetmen Martin Scorsese ve Oscar’lı oyuncu Leonardo DiCaprio’nun yeniden bir araya geleceği yeni film Killers of the Flower Moon’da usta isim Robert De Niro da yer alacak.
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Sinemanın üç önemli ismini buluşturan Killers of the Flower Moon adlı proje, David Grann’ın Killers of the Flower Moon: The Osage Murders kitabından beyazperdeye uyarlanacak. Çok satan kitap, piyasaya çıktığı 2016 yılında 5 milyon dolarlık gelir yaratmıştı.
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Filmin uyarlanacağı kitap, 1920-1925 yılları arasında, Osage yerlilerinin yaşadıkları yerde petrol bulunmasının ardından sistematik bir biçimde katledilmesinin gerçek hikayesini konu alıyor. Olayı araştıran birçok araştırmacının öldürülmesi üzerine sürece dahil olan FBI’ın o zamana kadarki en önemli ve en büyük davası olan The Osage Murders, ABD tarihinin en ölümcül komplolarından bir tanesi olarak adım adım gün yüzüne çıkar.
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Scorsese ile De Niro işbirliği ürünü olan son film The Irishman yakında seyirciyle buluşacakken, ikiliden gelecek yeni seri katil filmi Killers of the Flower Moon’un çekim tarihi için 2020 ilkbaharından söz ediliyor.
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Filmin senaryosunu Forrest Gump ve Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi filmlerine imza atan Oscar’lı senarist Eric Roth yazacak.
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6Killers of the Flower Moon, Scorsese ile De Niro’nun 10’uncu işbirliği; DiCaprio ile ise 17 yıl içinde altıncı işbirliği olacak. Scorsese-DiCaprio ikili; Gangs of New York, The Aviator, The Departed, Shutter Island ve The Wolf of Wall Street filmlerinde birlikte çalışmıştı.
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Scorsese’nin Al Pacino ve Robert De Niro gibi güçlü isimleri bir araya getirdiği son projesi The Irishman, Kasım 2019’da Netflix’te seyirciyle buluşacak.