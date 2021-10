Marvel filmleri ne zaman vizyona giriyor? (Disney tarihleri erteledi)

Disney; aralarnda Thor: Love and Thunder, Doctor Strange In The Multiverse of Madness, Black Panther: Wakanda Forever, The Marvels ve Ant-Man and The Wasp: Quantumania'nın da bulunduğu birçok filminin vizyon tarihini değiştirdi. İşte Marvel'in yeni vizyon tarihleri...

Abone ol Paylaş









Disney, birçok gelecek Marvel filminin vizyon tarihlerini erteleme kararı aldı. Bu durum, Disney'in biraz daha zamana ihtiyacı olmasına bağlanıyor.

Vizyon tarihi ertelenen yapımlar arasında Thor: Love and Thunder, Doctor Strange In The Multiverse of Madness, Black Panther: Wakanda Forever, The Marvels, Ant-Man and The Wasp: Quantumania bulunuyor. Ayrıca Indiana Jones 5'in de tarihinin değiştirildiği açıklandı. Disney'in vizyon takvimine göre filmlerin yeni tarihleri şöyle:

Thor: Love and Thunder - 8 Temmuz 2022

Doctor Strange In The Multiverse of Madness - 6 Mayıs 2022

Black Panther: Wakanda Forever - 11 Kasım 2022

The Marvels - 17 Şubat 2023

Ant-Man and The Wasp: Quantumania - 28 Temmuz 2023

İsimsiz Marvel filmi - 3 Kasım 2023

Indiana Jones 5 - 30 Haziran 2023

Eternals ve Spider-Man: No Way Home filmleri şu an için vizyon tarihlerini koruyor. Eternals, 5 Kasım'da; Spider-Man: No Way Home ise 17 Aralık'ta sinemalardaki yerini alacak. Disney bu sırada yeni filmlerinin tanıtımları için çalışmalara devam edecek.