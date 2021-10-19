Marvel filmleri ne zaman vizyona giriyor? (Disney tarihleri erteledi)

Disney; aralarnda Thor: Love and Thunder, Doctor Strange In The Multiverse of Madness, Black Panther: Wakanda Forever, The Marvels ve Ant-Man and The Wasp: Quantumania'nın da bulunduğu birçok filminin vizyon tarihini değiştirdi. İşte Marvel'in yeni vizyon tarihleri...

Haberler 19.10.2021 - 11:34

Marvel filmleri ne zaman vizyona giriyor? (Disney tarihleri erteledi) - 1
Disney, birçok gelecek Marvel filminin vizyon tarihlerini erteleme kararı aldı. Bu durum, Disney'in biraz daha zamana ihtiyacı olmasına bağlanıyor.
Marvel filmleri ne zaman vizyona giriyor? (Disney tarihleri erteledi) - 2
Vizyon tarihi ertelenen yapımlar arasında Thor: Love and Thunder, Doctor Strange In The Multiverse of Madness, Black Panther: Wakanda Forever, The Marvels, Ant-Man and The Wasp: Quantumania bulunuyor. Ayrıca Indiana Jones 5'in de tarihinin değiştirildiği açıklandı. Disney'in vizyon takvimine göre filmlerin yeni tarihleri şöyle:
Marvel filmleri ne zaman vizyona giriyor? (Disney tarihleri erteledi) - 3

Thor: Love and Thunder - 8 Temmuz 2022

Marvel filmleri ne zaman vizyona giriyor? (Disney tarihleri erteledi) - 4
Doctor Strange In The Multiverse of Madness - 6 Mayıs 2022
Marvel filmleri ne zaman vizyona giriyor? (Disney tarihleri erteledi) - 5
Black Panther: Wakanda Forever - 11 Kasım 2022
Marvel filmleri ne zaman vizyona giriyor? (Disney tarihleri erteledi) - 6
The Marvels - 17 Şubat 2023
Marvel filmleri ne zaman vizyona giriyor? (Disney tarihleri erteledi) - 7
Ant-Man and The Wasp: Quantumania - 28 Temmuz 2023
Marvel filmleri ne zaman vizyona giriyor? (Disney tarihleri erteledi) - 8
İsimsiz Marvel filmi - 3 Kasım 2023
Marvel filmleri ne zaman vizyona giriyor? (Disney tarihleri erteledi) - 9
Indiana Jones 5 - 30 Haziran 2023
Marvel filmleri ne zaman vizyona giriyor? (Disney tarihleri erteledi) - 10
Eternals ve Spider-Man: No Way Home filmleri şu an için vizyon tarihlerini koruyor. Eternals, 5 Kasım'da; Spider-Man: No Way Home ise 17 Aralık'ta sinemalardaki yerini alacak. Disney bu sırada yeni filmlerinin tanıtımları için çalışmalara devam edecek.

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