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Marvel karakterleri kadına dönüşürse

ntv.com.tr

Hugh Jackman, Tom Hiddleston, Ryan Reynolds ve daha pek çok Marvel karakterlerine hayat veren oyuncu kadına dönüşseydi nasıl görünürdü. Boredpanda, bir uygulamayla kadına dönüştürülen Marvel oyuncularını bir araya getirdi.

  • 1

    Tom Hiddleston (Loki)
  • 2

    Hugh Jackman (Wolverine)
  • 3

    Ryan Reynolds (Deadpool)
  • 4

    Paul Bettany (Vision)
  • 5

    Mark Ruffalo (Hulk)
  • 6

    Chris Hemsworth (Thor)
  • 7

    Chris Pratt (Peter Quill)
  • 8

    Chris Evans (Captain America)
  • 9

    Sebastian Stan (Bucky Barnes)
  • 10

    Paul Rudd (Ant-Man)
  • 11

    Dave Bautista (Drax)
  • 12

    Robert Downey Jr. (Iron Man)
  • 13

    Ian Mckellen (Magneto)
  • 14

    Josh Brolin (Thanos)
  • 15

    Michael B. Jordan (Erik Killmonger)
  • 16

    Bradley Cooper (Rocket Raccoon)
  • 17

    Jeremy Renner (Hawkeye)
  • 18

    Tom Holland (Spider Man)
  • 19

    Chadwick Boseman (Black Panther)
  • 20

    Vin Diesel (Groot)
  • 21

    Patrick Stewart (Profesör Charles Xavier)
  • 22

    Benedict Cumberbatch (Doctor Strange)
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