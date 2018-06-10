Marvel karakterleri kadına dönüşürse
ntv.com.tr
Hugh Jackman, Tom Hiddleston, Ryan Reynolds ve daha pek çok Marvel karakterlerine hayat veren oyuncu kadına dönüşseydi nasıl görünürdü. Boredpanda, bir uygulamayla kadına dönüştürülen Marvel oyuncularını bir araya getirdi.
-
1Tom Hiddleston (Loki)
-
2Hugh Jackman (Wolverine)
-
3Ryan Reynolds (Deadpool)
-
4Paul Bettany (Vision)
-
5Mark Ruffalo (Hulk)
-
6Chris Hemsworth (Thor)
-
7Chris Pratt (Peter Quill)
-
8Chris Evans (Captain America)
-
9Sebastian Stan (Bucky Barnes)
-
10Paul Rudd (Ant-Man)
-
11Dave Bautista (Drax)
-
12Robert Downey Jr. (Iron Man)
-
13Ian Mckellen (Magneto)
-
14Josh Brolin (Thanos)
-
15Michael B. Jordan (Erik Killmonger)
-
16Bradley Cooper (Rocket Raccoon)
-
17Jeremy Renner (Hawkeye)
-
18Tom Holland (Spider Man)
-
19Chadwick Boseman (Black Panther)
-
20Vin Diesel (Groot)
-
21Patrick Stewart (Profesör Charles Xavier)
-
22Benedict Cumberbatch (Doctor Strange)