Marvel senaristlerinden "Kaptan Amerika bakir mi?" sorusuna yanıt

Diğer senarist Christopher Markus ise "Hatırlanması gereken şey, Steve Rogers'ın ahlakçı biri olmadığı. Ara sıra bu şekilde sunulmuş olabilir ama o; doğruya, yanlışa ve tüm bunlara inanan bir adam. Ama o çocuk korist değil, II. Dünya Savaşı gazisi" dedi.

Markus ve McFeely, MSE'deki diğer birçok unsurun yanı sıra üç Kaptan Amerika filminin tamamının senaristliğini yaptı.