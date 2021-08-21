Marvel Sinematik Evreni'nin yeni döneminde hangi yeni karakterler var, hangi oyuncular canlandıracak?
Gişede son 20 yılı domine eden Marvel Sinematik Evreni'nin yeni dönem filmleri seyirciyle buluşmaya başladı. İşte dördüncü evrede süper kahramanlara hayat verecek yeni isimler...
Hawkeye
Kate Bishop - Hailee Steinfeld
Hawkeye
Yelena - Florence Pugh
Eternals
Dane Whitman - Kit Harington
Eternals
Thena - Angelina Jolie
Shang-Ch
Shang-Chi - Simu Liu
Eternals
Sersi - Gemma Chan
Thor: Love and Thunder
Gorr The God Butcher - Christian Bale
Hawkeye
Kazimierz Kazimierczak - Fra Fee
Ant-Man and The Wasp: Quantumania
Cassie Lang - Kathryn Newton
Eternals
Phastos - Brian Tyree Henry
Shang-Chi
Katy - Awkwafina
Shang-Chi
Jiang Nan - Michelle Yeoh
Shang-Chi
Jon Jon - Ronny Chieng
Ironheart
Ironheart - Dominique Thorne
Moon Knight
Moon Knight - Oscar Isaac
Eternals
Ikaris - Richard Madden
She Hulk
She Hulk- Tatiana Maslany
Shang-Chi
Mandarin - Tony Leung
Ms. Marvel
Ms. Marvel - Iman Vellani
Hawkeye
Maya Lopez - Alaqua Cox
America Chavez - Xochitl Gomez
Blade
Blade - Mahershala Ali
Doctor Strange in the Multiverse of Madness
America Chavez - Xochitl Gomez
Eternals
Kingo - Kumail Nanjiani
Eternals
Druig - Barry Keoghan
Loki
Mobius M. Mobius- Owen Wilson