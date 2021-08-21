Marvel Sinematik Evreni'nin yeni döneminde hangi yeni karakterler var, hangi oyuncular canlandıracak?

Gişede son 20 yılı domine eden Marvel Sinematik Evreni'nin yeni dönem filmleri seyirciyle buluşmaya başladı. İşte dördüncü evrede süper kahramanlara hayat verecek yeni isimler...

21.08.2021 - 07:16

Marvel Sinematik Evreni'nin yeni döneminde hangi yeni karakterler var, hangi oyuncular canlandıracak? - 1

Hawkeye

Kate Bishop - Hailee Steinfeld
Marvel Sinematik Evreni'nin yeni döneminde hangi yeni karakterler var, hangi oyuncular canlandıracak? - 2

 Hawkeye

Yelena - Florence Pugh
Marvel Sinematik Evreni'nin yeni döneminde hangi yeni karakterler var, hangi oyuncular canlandıracak? - 3

Eternals

Dane Whitman - Kit Harington
Marvel Sinematik Evreni'nin yeni döneminde hangi yeni karakterler var, hangi oyuncular canlandıracak? - 4

Eternals

Thena - Angelina Jolie
Marvel Sinematik Evreni'nin yeni döneminde hangi yeni karakterler var, hangi oyuncular canlandıracak? - 5

Shang-Ch

Shang-Chi - Simu Liu
Marvel Sinematik Evreni'nin yeni döneminde hangi yeni karakterler var, hangi oyuncular canlandıracak? - 6

Eternals

Sersi - Gemma Chan
Marvel Sinematik Evreni'nin yeni döneminde hangi yeni karakterler var, hangi oyuncular canlandıracak? - 7

 Thor: Love and Thunder

Gorr The God Butcher - Christian Bale
Marvel Sinematik Evreni'nin yeni döneminde hangi yeni karakterler var, hangi oyuncular canlandıracak? - 8

Hawkeye

Kazimierz Kazimierczak - Fra Fee
Marvel Sinematik Evreni'nin yeni döneminde hangi yeni karakterler var, hangi oyuncular canlandıracak? - 9

Ant-Man and The Wasp: Quantumania

Cassie Lang - Kathryn Newton
Marvel Sinematik Evreni'nin yeni döneminde hangi yeni karakterler var, hangi oyuncular canlandıracak? - 10

Eternals

Phastos - Brian Tyree Henry
Marvel Sinematik Evreni'nin yeni döneminde hangi yeni karakterler var, hangi oyuncular canlandıracak? - 11

Shang-Chi

Katy - Awkwafina
Marvel Sinematik Evreni'nin yeni döneminde hangi yeni karakterler var, hangi oyuncular canlandıracak? - 12

 Shang-Chi

Jiang Nan - Michelle Yeoh
Marvel Sinematik Evreni'nin yeni döneminde hangi yeni karakterler var, hangi oyuncular canlandıracak? - 13

Shang-Chi

Jon Jon - Ronny Chieng
Marvel Sinematik Evreni'nin yeni döneminde hangi yeni karakterler var, hangi oyuncular canlandıracak? - 14

 Ironheart

Ironheart - Dominique Thorne
Marvel Sinematik Evreni'nin yeni döneminde hangi yeni karakterler var, hangi oyuncular canlandıracak? - 15

Moon Knight

Moon Knight - Oscar Isaac
Marvel Sinematik Evreni'nin yeni döneminde hangi yeni karakterler var, hangi oyuncular canlandıracak? - 16

Eternals

Ikaris - Richard Madden
Marvel Sinematik Evreni'nin yeni döneminde hangi yeni karakterler var, hangi oyuncular canlandıracak? - 17

She Hulk

She Hulk- Tatiana Maslany
Marvel Sinematik Evreni'nin yeni döneminde hangi yeni karakterler var, hangi oyuncular canlandıracak? - 18

 Shang-Chi

Mandarin - Tony Leung
Marvel Sinematik Evreni'nin yeni döneminde hangi yeni karakterler var, hangi oyuncular canlandıracak? - 19

 Ms. Marvel

Ms. Marvel - Iman Vellani
Marvel Sinematik Evreni'nin yeni döneminde hangi yeni karakterler var, hangi oyuncular canlandıracak? - 20

 Hawkeye

Maya Lopez - Alaqua Cox
Marvel Sinematik Evreni'nin yeni döneminde hangi yeni karakterler var, hangi oyuncular canlandıracak? - 21
America Chavez - Xochitl Gomez
Marvel Sinematik Evreni'nin yeni döneminde hangi yeni karakterler var, hangi oyuncular canlandıracak? - 22

 Blade

Blade - Mahershala Ali
Marvel Sinematik Evreni'nin yeni döneminde hangi yeni karakterler var, hangi oyuncular canlandıracak? - 23

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

America Chavez - Xochitl Gomez
Marvel Sinematik Evreni'nin yeni döneminde hangi yeni karakterler var, hangi oyuncular canlandıracak? - 24

Eternals

Kingo - Kumail Nanjiani
Marvel Sinematik Evreni'nin yeni döneminde hangi yeni karakterler var, hangi oyuncular canlandıracak? - 25

Eternals

Druig - Barry Keoghan
Marvel Sinematik Evreni'nin yeni döneminde hangi yeni karakterler var, hangi oyuncular canlandıracak? - 26

Loki

Mobius M. Mobius- Owen Wilson

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