Marvel ve DC'nin paylaşamadığı isimler

1 DC: The Losers / Roque



Marvel: The Thor, Avengers Infinity War / Heimdall

2 DC: V for Vendetta / Evey Hammond



Marvel: Thor, Thor: The Dark World / Jane Foster

3 DC: The Losers / Aisha



Marvel: Guardians of the Galaxy, Guardians of the Galaxy Vol. 2, Avengers: Infinity War / Gamora

4 DC: The Losers / Jensen



Marvel: Fantastic four, The Captain America, The Avengers/ Captain America

5 Ben Affleck



DC: Batman V Superman, Suicide Squad, Justice League / Batman



Marvel: Daredevil /Daredevil

6 DC: Man of Steel, Batman V Superman / Perry White



Marvel: Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer, Ant-Man and the Wasp / Silver Surfer ve Dr. Bill Foster

7 DC: Aquaman / Vulko



Marvel: The Spiderman / Norman Osborn

8 DC: Green Lantern / Green Lantern

Marvel: Blade: Trinity, X-Men Origins: Wolverine, Deadpool, Deadpool 2 / Hannibal King ve Deadpool

9 Michael Keaton



DC: Batman, Batman Returns / Batman



Marvel: Spiderman Homecoming, Spiderman: Far from home / Vulture

10 DC: V for Vendetta / V



Marvel: Captain America the first Avenger / Red Skull

11 DC: Suicide Squad / Killer Croc



Marvel: Thor: The Dark World / Kurse

12 DC: Superman Returns / Richard White



Marvel: The X-Men / Cyclops

13 DC: Jonah Hex / Burke



Marvel: X-Men / Magneto

14 DC: Constantine, Aquaman, Shazam / Midnite, The fisherman King, The Wizard



Marvel: Guardians of the Galaxy, Captain Marvel / Korath

15 DC: Batman Forever / Two-Face



Marvel: Captain America: The First Avenger / Philips

16 DC: Green Lantern / Senator Hammond



Marvel: Howard The Duck / Phil Blumburtt

17 DC: Jonah Hex / Jonah Hex



Marvel: Guardians of the Galaxy, Avengers: Age of Ultron, Avengers: Infinity War / Thanos

18 DC: Justice League / Commissioner Gordon



Marvel: The Spiderman trilogy / J. Jonah Jameson

19 DC: Batman V Superman / Mercy Graves



Marvel: The Wolverine / Mariko Yashida

20 DC: Superman / Otis



Marvel: Captain America (1990) / Sam

21 DC: Superman Returns / Kitty Kowalski



Marvel: Blade: Trinity / Danica

22 DC: Catwoman / Catwoman



Marvel: The X-Men/ Storm

23 DC: Batman: The killing joker / Joker



Marvel: Animated verse / Hobgoblin

24 DC: Batman Returns / Catwoman



Marvel: Ant-Man and the Wasp / Janet Van Dyne

25 DC: the Dark Knight Rises / Bane



Marvel: Venom / Eddie Brock/Venom

26 DC: Shazam! / Shazam



Marvel: Thor: the Dark World, Thor Ragnarok / Fandral

27 DC: The Dark Knight / Joker'in haydutu

Marvel: Ant-man, Ant-man and the Wasp / Kurt

28 DC: Green Lantern / Tom Kalmaku



Marvel: Thor Ragnarok / Korg

29 DC: Wonder Woman / Ares



Marvel: X-Men Origins: Wolverine / William Stryker