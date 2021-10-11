Süper kahraman filmleriyle meşhur Marvel'ın gizlilik uygulamaları bir kez daha gündemde. Kevin Smith stüdyonun gizli polisi olduğunu iddia etti. Marvel Stüdyoları yapımlarının büyük bir gizlilik içinde üretilmesine gösterdiği özenle tanınıyor ancak Marvel'ın çizgi roman yazarlarından Kevin Smith bir adım ileri giderek stüdyonun gizli polisi olduğunu söyledi. Independent Türkçe'nin haberine göre; FatMan Beyond Live isimli podcast programının sunucularından biri olan ve Daredevil, Spider-Man gibi Marvel'ın çeşitli çizgi roman serilerinde imzası olan Smith kısa süre önce Marvel Stüdyoları'nın gizli polisi olduğunu öğrendiğini açıkladı. Aktörlük ve yapımcılık gibi eğlence endüstrisinin farklı alanlarında da faaliyet yürüten Smith, Marvel'ın hangi oyuncuların yapımlara dair basına bilgi sızdırdığını öğrenmek amacıyla asa sıra yanlış bilgiler açığa çıkaran bir gizli polisi olduğunu ifade etti. Yapımcılık kariyeri sırasında kendi yaptığı uygulamalardan örnek veren Smith film ekibine gönderilen senaryolarda değişiklik yaptıklarını belirtti. Senaryonun gönderildiği kişilerin metinlerine anahtar kelimeler eklediklerini böylece sızıntının kimden gerçekleştiğini kolayca bulduklarını ifade eden Smith yine de bu tür uygulamalar konusunda kimsenin Marvel'a yaklaşamayacağını söyledi.