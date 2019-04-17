Marvel'dan Avengers: Endgame için spoiler uyarısı
Marvel'ın bir dönemini sona erdirip yeni bir evreye geçişini sağlayacak olan Avengers: Endgame ile ilgili dün akşam saatlerinden beri sosyal medya üzerinde dolaşan spoiler videosu ortaya çıkmıştı. Marvel ise buna karşılık olarak sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Bu açıklamada Marvel hayranlarına çağrıda bulundu.
-
1
İzleyicileriyle buluşmasına sayılı günler kalan Avengers: Endgame filminden elden ele dolaşan bir spoilerın olduğu gündemdeki yerini koruyor.
-
2
Bu sırada Marvel'dan bir duyuru geldi. Bu duyuru, Marvel hayranlarına hitap ediyordu. Duyuru şu sözleri içeriyor:
-
3
"Dünyadaki en harika hayranlara,
Birkaç gün içerisinde Avengers: Endgame filmini göreceğiz. Herkes filmi ilk gün izleyemeyebilir. Sizden filmin vizyona girmesinden birkaç hafta sonrasına kadar hikayeyi ya da konunun detaylarını Marvel hayranlarıyla paylaşmayarak sessiz kalmanızı talep ediyoruz. "
-
4"Filmin hem sizin için mahvolmaması için, hem de sizin başkalarına spoiler vermemeniz için sosyal medyayla olan mesafenizi korumanızı talep ediyoruz. Biliyoruz ki tüm gün bunu konuşmak istiyorsunuz. Ama her şeyin zamanı vardır. Sabırlı olmanızı, sakin kalmanızı ve spoilerlara maruz kalmamanızı rica ediyoruz."
-
5
"Filme dahil olan herkes son üç yılda yüksek oranda gizlilikle çok sıkı çalıştı. Şimdi filmi arkadaşlarımız için mahvetmemek adına bizim sıramız geldi."
-
6
Gelecek haftalarda Endgame'i gördüğünüz zaman aynı gizliliği korumanızı istiyoruz. Böylece tüm arkadaşlarımız filmi ilk kez izlediklerinde aynı deneyime sahip olabilirler..."
-
7