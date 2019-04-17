Marvel'dan Avengers: Endgame için spoiler uyarısı

Birkaç gün içerisinde Avengers: Endgame filmini göreceğiz. Herkes filmi ilk gün izleyemeyebilir. Sizden filmin vizyona girmesinden birkaç hafta sonrasına kadar hikayeyi ya da konunun detaylarını Marvel hayranlarıyla paylaşmayarak sessiz kalmanızı talep ediyoruz. "

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"Filmin hem sizin için mahvolmaması için, hem de sizin başkalarına spoiler vermemeniz için sosyal medyayla olan mesafenizi korumanızı talep ediyoruz. Biliyoruz ki tüm gün bunu konuşmak istiyorsunuz. Ama her şeyin zamanı vardır. Sabırlı olmanızı, sakin kalmanızı ve spoilerlara maruz kalmamanızı rica ediyoruz."



