Marvel'de corona virüs krizi

14.03.2020 - 09:11
Dünya çapında hızlı bir şekilde yayılan corona virüs, eğlence ve sinema sektörüne büyük bir etki yaptı. Ölmek için Zaman Yok, (No Time To Die) Hızlı ve Öfkeli 9, (Fast Furious 9) ile Sessiz Bir Yer 2 (A Quiet Place 2) gibi yüksek gişe beklentisi olan filmler, vizyon tarihlerini değiştirdi. Disney, Mulan gibi filmleri için açıklama yaparak iptalleri hakkında bilgi verdi. Ancak bilgi verilen filmlerin arasında Kara Dul'un (Black Widow) olmaması, Marvel hayranlarını harekete geçirdi.
Sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışan Marvel hayranları, Scarlett Johansson'ın başrolünde olduğu fimin planlandığı gibi 1 Mayıs 2020'de seyirciyle buluşmasın istedi. Erleme bir yana tahminler; Kara Dul'un gişede salgından etkileneceğini gösteriyor. Disney sessizliğini korusa da her projenin birbiriyle bağlantılı olduğu Marvel Evreni'nde bir filmin ya da dizinin ertelenmesi zincirleme etki yaratabilir. Önümüzdeki iki yıla yayılacak Marvel Sinematik Evreni maceraları bir anda birbirine girdi ve nasıl bir planlama yapılacağı merak ediliyor.
İşte Marvel Sinematik Evreni'nde geçen ve geleceği merak konusu olan projeler...
Doctor Strange In The Multiverse Of Madness
İngiltere’deki Pinewood Stüdyoları’nda çekilmesi planlanan projenin gecikme ihtimali gündemde.
Bu nedenle gösterim tarihi bile değişebilir.
The Eternals
Çekimleri büyük ölçüde tamamlanan filmin başarısı uluslararası gişeye bağlı. San Diego Comic Con 2020 gibi önemli tanıtım etkinlikleri iptal edilmesi filmi etkileyeceğe benziyor. Vizyon takviminin değiştirilmesi ise şimdilik zor görünüyor.
Spider-Man 3 / Örümcek-Adam
Örümcek-Adam: Eve Dönüş 3 (Spider-Man: Homecoming 3) Marvel’in ertelemek istemeyeceği projelerin başında gösteriliyor. Ancak çekimleri New York’ta gerçekleştirilecek olan film her şey güvenli olana kadar bekletilebilinir.