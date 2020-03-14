Marvel'de corona virüs krizi

Sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışan Marvel hayranları, Scarlett Johansson'ın başrolünde olduğu fimin planlandığı gibi 1 Mayıs 2020'de seyirciyle buluşmasın istedi. Erleme bir yana tahminler; Kara Dul'un gişede salgından etkileneceğini gösteriyor. Disney sessizliğini korusa da her projenin birbiriyle bağlantılı olduğu Marvel Evreni'nde bir filmin ya da dizinin ertelenmesi zincirleme etki yaratabilir. Önümüzdeki iki yıla yayılacak Marvel Sinematik Evreni maceraları bir anda birbirine girdi ve nasıl bir planlama yapılacağı merak ediliyor.

İşte Marvel Sinematik Evreni'nde geçen ve geleceği merak konusu olan projeler...