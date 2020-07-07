Marvel'de neredeyse hiç beyaz erkek süper kahraman kalmayacak

Günümüz sinemasını adeta egemenliği altına alan Marvel Sinematik Evreni yeni evresi için ortaya atılan iddiaları bir yeni daha eklendi. Stüdyonun, en ünlü beyaz erkeklerinin neredeyse tamamını birkaç yıl içinde değiştirmeyi planladığı öğrenildi.

07.07.2020 - 12:19

Marvel'de neredeyse hiç beyaz erkek süper kahraman kalmayacak - 1
Avengers: Endgame’de 11 yıllık hikayeyi noktalayan Marvel Sinematik Evreni’nin (MCU) yeni dönemle önemli yenilikler yapacağı biliniyor. Ancak dünyanın en büyük ve en kârlı sinema evreni, düşünülenden daha büyük bir değişim geçirebilir.
Marvel'de neredeyse hiç beyaz erkek süper kahraman kalmayacak - 2
2022’de yayımlanacak Thor: Love and Thunder’ın yıldızı Tessa Thompson, kısa süre önce yaptığı açıklamada MCU’nun 4. aşamasının çeşitlilik ve kapsayıcılık üzerine kurulduğunu söylemişti.
Marvel'de neredeyse hiç beyaz erkek süper kahraman kalmayacak - 3
Şimdi ise stüdyonun en ünlü beyaz erkeklerinin neredeyse tamamını birkaç yıl içinde değiştirmeyi planladığı öğrenildi.
Marvel'de neredeyse hiç beyaz erkek süper kahraman kalmayacak - 4
We Got This Covered’a konuşan ve daha önce verdiği bilgilerin doğrulandığı ifade edilen bir kaynağa göre, MCU’nun büyük isimlerinden çoğunun siyahi ya da kadın yedekleri hazır.
Marvel'de neredeyse hiç beyaz erkek süper kahraman kalmayacak - 5

Örneğin Anthony Mackie'nin Kaptan Amerika’yı, Natalie Portman’ın canlandırdığı Jane Foster’ın da Thor serüvenini devralması bekleniyor. 

Marvel'de neredeyse hiç beyaz erkek süper kahraman kalmayacak - 6
Aynı şekilde Afro Amerikalı Miles Morales’in yeni ve kalıcı Örümcek Adam olacağı, Captain Marvel’ın da Monica Rambeau’yla devam edeceği öngörülüyor.
Marvel'de neredeyse hiç beyaz erkek süper kahraman kalmayacak - 7
Bunun yanı sıra, Benedict Cumberbatch’ın sözleşmesi sona erdiğinde Dr. Strange’in büyücülük bayrağını, doktorun sevgilisi ve öğrencisi olan Clea’nın (Rachel McAdams) devralacağı ifade ediliyor.
Marvel'de neredeyse hiç beyaz erkek süper kahraman kalmayacak - 8
Letitia Wright’ın canlandırdığı Shuri’nin de Black Panther'in bir sonraki enkarnasyonu olacağı belirtiliyor.
Marvel'de neredeyse hiç beyaz erkek süper kahraman kalmayacak - 9
Öte yandan bunlar, MCU’da hiç beyaz erkek kalmayacağı anlamına gelmiyor. Deredevil ve Nova bu konuda akla gelen ilk örneklerden. Ancak 5. ve 6. aşama geldiğinde sayılarının fazla olmayacağı düşünülüyor.

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