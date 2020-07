Marvel'de neredeyse hiç beyaz erkek süper kahraman kalmayacak

2022’de yayımlanacak Thor: Love and Thunder’ın yıldızı Tessa Thompson, kısa süre önce yaptığı açıklamada MCU’nun 4. aşamasının çeşitlilik ve kapsayıcılık üzerine kurulduğunu söylemişti.

We Got This Covered’a konuşan ve daha önce verdiği bilgilerin doğrulandığı ifade edilen bir kaynağa göre, MCU’nun büyük isimlerinden çoğunun siyahi ya da kadın yedekleri hazır.