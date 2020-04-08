Marvel'ın 10 yıllık geleneği bozuldu

Marvel corona virüs nedeniyle Iron Man 2’den bu yana sürdürdüğü 10 yıllık geleneğini bozdu. 2020, yalnızca tek bir Marvel filminin gösterime gireceği tek yıl olacak.

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08.04.2020 - 10:03

Corona virüs salgını, Marvel Sinematik Evreni’nin Iron Man 2’den bu yana sürdürdüğü 10 yıllık bir geleneğini bozmasına neden oldu.







Salgın nedeniyle dünya genelinde sinema salonlarının kapanmasının ardından yapım şirketleri de potansiyel gişe rekortmeni filmlerinin gösterim tarihini erteledi.







Marvel tüm filmlerin birbirleriyle bağlantılı olduğu düşünüldüğünde Marvel’in işinin ne kadar zor olduğu anlaşılıyor. Marvel’in Black Widow’un vizyon tarihini ertelemesi 4. Evreni planlarında değişiklik yapması anlamına geliyor.







Black Widow’un gösterim tarihinin kasıma ertelenmesiyle Marvel Sinematik Evreni 10 yıllık bir geleneğini de bozmuş oldu.

Bu sene için izleyicileri tek bir Marvel Studios filmi bekliyor. Bu durumla en son 2010’da karşılaşılmıştı.

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