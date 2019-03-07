Marvel'in son gözdesi Brie Larson'ın yeni projesi belli oldu (Apple ile anlaştı)
8 Mart'ta vizyona girecek yılın en çok merak edilen süper kahraman filmlerinden Captain Marvel'da Carol Danvers karakterine hayat veren Brie Larson'ın bik sonraki projesi belli oldu. 29 yaşındaki yıldız Apple'ın dijital platformunda yayınlanacak CIA dizisinde başrolde yer alacak.
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Apple’ın CIA dizisinde başrole ve yürütücü yapımcı kadrosuna Captain Marvel’ın yıldızı Brie Larson getirildi.
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Oscar ödüllü ünlü oyuncu, Amaryllis Fox’un anı kitabından uyarlanan dizinin başrolünde yer alacak. Gerçek bir hikayeden yola çıkan dizi, genç bir kadının CIA dünyasında yaşadığı zorlu yolculuğu ve teşkilat çatısı altında gerçekleştirdiği operasyonları takip edecek.
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3Dizinin yapımcı kadrosunda A Star is Born'un (Bir Yıldız Doğuyor) Oscar adayı yapımcısı Lynette Howell Taylor da görev yapacak.
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4İsmi henüz belli olmayan projenin senarist koltuğu Cult, Animasl Kingdom ve The Following gibi yapımlarda görev yapan Megan Martin’e emanet edilecek.
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5Room filmindeki performansıyla Oscar kazanan Brie Larson, daha önce Free Fire, Kong: Skull Island gibi yapımlarda boy gösterdi. Larson 2019'da vizyonara girecek ve yıla damga vurması beklenen Avengers: Endgame filminde de rol aldı.